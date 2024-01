Spielhallen in GTA Online: Wie viel Geld verdiene ich mit dem Business in 2024?

Mit dem Casino Heist könnt ihr in GTA Online gutes Geld verdienen. Grundlage für den großen Raubüberfall ist dabei die Spielhalle, ohne die ihr den Tresorraum gar nicht erst leerräumen könnt. In dessen Keller erwarten euch zudem zahlreiche Annehmlichkeiten, die vor allem eure zukünftigen Geschäften deutlich vereinfachen werden.

Doch wie viel Geld kann ich mit der Spielhalle in GTA Online in 2024 verdienen und lohnt sich die Immobilie generell?

Wie starte ich den Casino Heist?

Nutzt euer Smartphone und geht auf die Website Maze Bank Foreclosure. Hier werden verschiedene Immobilien über die gesamte Map verteilt angeboten.

Auf der rechten Seite wählt ihr nun „Spielhallen“ aus, damit euch lediglich die sechs Spielhallen angezeigt werden. Klickt als nächstes auf eines der Symbole auf der Karte, wodurch sich ein Fenster mit weiteren Details zu der jeweiligen Immobilie öffnet.

Unten steht zudem der Preis, den ihr bezahlen müsst, damit die Spielhalle in euren Besitz übergeht. Habt ihr genügend Geld auf eurem Konto, bestätigt den Kauf mit einem Klick auf den roten Button. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt stolzer Besitzer einer Spielhalle!

Welche Spielhalle soll ich in GTA Online wählen?

Insgesamt stehen euch auf der Map von GTA Online sechs unterschiedliche Spielhallen zur Verfügung. Vier davon befinden sich direkt in Los Santos und sind somit ziemlich zentral angebunden. Die anderen beiden Immobilien liegen im Norden der Karte und sind entsprechend deutlich schlechter angebunden.

Letztendlich ist es aber natürlich davon abhängig, wo sich eure anderen Immobilien wie der Nachtclub, der Motorradclub, die Autowerkstatt oder euer Schrottplatz befinden. Euer Schrottplatz sollte im Bestfall in deren Nähe liegen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Welche Unterschiede gibt es? Hinsichtlich des Gameplays erwarten euch allerdings keine Unterschiede. Mit jeder Spielhalle stehen euch alle Inhalte zur Verfügung – ihr zahlt hier ganz klar für eine gute oder eben weniger gute Lage.

Wie teuer sind die Spielhallen?

Anbei haben wir für euch die Orte sowie die Immobilienpreise aller Spielhallen in GTA Online aufgelistet:

Location Preis Pixel Pete’s – Paleto Bay $1.235.000 Wonderama Grapeseed $1.565.000 Eight-Bit – Vinewood $2.530.000 Insert Coin – Rockford Hills $2.345.000 Videogeddon – La Mesa $1.875.000 Warehouse – Davis $2.135.000

Kann ich meine Spielhalle erweitern?

Der Preis, den ihr bei der Maze Bank bezahlen müsst, ist wirklich nur der Kauf- bzw. Grundpreis. GTA Online-typisch könnt ihr eure Immobilie für viele weitere Millionen noch erweitern und verbessern.

Wie viel kostet die teuerste Spielhalle in GTA Online?

Als Größenordnung: Die teuerste Spielhalle in GTA Online kostet euch 2.345.000 GTA-Dollar. Wenn ihr diese mit allen verfügbaren Upgrades verseht, liegt ihr bei rund 3,3 Millionen GTA-Dollar. Hier schwankt der Preis natürlich noch ein wenig, je nachdem für welches Design ihr euch letztendlich entscheidet.

Diese Upgrades und Design-Möglichkeiten stehen euch bei der Spielhalle zur Verfügung:

Stil Völlige Konzentration : $0 Glanzvoll : $290.000 Enttarnter Hipster : $470.000

Wandmalerei Einfach : $25.000 Verpixelt : $50.500 Rennstreifen : $ 56.000 Gesprayt : $61.500 So Kawaii : $68.000 Andere Welt : $76.000 Drahtgitter : $86.000 Alle Farben : $96.000 So Edgy : $107.500

Boden Einfach : $50.000 Labor : $78.000 Geschuppt : $86.000 Intergalaktisch : $107.500 Regenbogen : $104.500 Donnerschlag : $117.000 Subtile Sterne : $132.000 Lustiges Spielzeug : 148.000 Sauber und Ordentlich : $165.000

Neondeko Einfach : $50.000 Emulator : 107.500$ Crotch Rocket : $128.000 Game Over : $149.000 BFFL : $171.000 Mächtiges Schwert : $201.000 LS Nights : $240.500 Penetrator : $280.000 Keine Jugendfreigabe : $50.000

Extras Privaträume – $150.000: Richtet euch mit Bett, Waffen- und Kleiderschrank in euren Privaträumen häuslich ein. High-Score-Bildschirme – $295.000: Stattet eure Spielhalle mit Spielautomaten aus, um passiv Geld zu generieren. Hinweis : Spielautomaten könnt ihr am Laptop in eurer Immobilie kaufen.

Garage – $215.000: Bis zu zehn Fahrzeuge könnt ihr in dieser Garage unterbringen.

Tipp: Seid ihr mit dem Standort eurer gekauften Spielhalle nicht zufrieden, könnt ihr diesen jederzeit über Maze Bank Foreclosures ändern.

Die Kosten für eine voll ausgerüstete Spielhalle belaufen sich auf mehrere Millionen GTA-Dollar. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Welche Verbesserungen soll ich mir in der Spielhalle kaufen?

Doch neben dem Kaufpreis für die Spielhalle und den Upgrades sowie Design-Möglichkeiten gibt es außerdem zwei optionale Verbesserungen, die euer Bankkonto noch einmal ordentlich belasten können.

Hauptkontrollterminal: Eines der spannendsten Features der Spielhalle ist das Hauptkontrollterminal, das ihr für insgesamt 1.740.000 GTA-Dollar erwerben könnt. Denn von hier aus lassen sich all eure anderen Unternehmen (z. B. CEO-Kistenlagerhäuser, Fahrzeughandel, Bunker, MC-Unternehmen etc.) verwalten, Missionen beginnen und zum Beispiel Nachschub an Gras, Meth oder Kokain ordern.

Zusammengefasst gestaltet euch diese Investition den Alltag in GTA Online einfacher, da sie Zeit spart. Und da Zeit bekanntlich Geld ist, lohnt sich das Hauptkontrollterminal gleich in mehrfacher Hinsicht.

Verfügt ihr allerdings nicht bereits über mehrere Geschäfte, dann ist der Nutzen des Hauptkontrollterminals eher gering.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Drohnenstation: Zusätzlich könnt ihr in eine Drohnenstation für vier Spieler investieren. Dadurch erhaltet ihr im freien Modus Zugang zur Nanodrohne und könnt gemeinsam mit anderen Spielern bis zu 250 Meter hoch über Los Santos fliegen, um Angst und Schrecken zu verbreiten.

Eine Investition, die ihr nicht unbedingt machen müsst, bzw. die euch nicht sonderlich viel bringt – außer natürlich der Spaßfaktor.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Wie viel Geld kann ich mit der Spielhalle verdienen?

Geld mit den Spielhautomaten verdienen: Um ein kleines und vor allem passives Einkommen mit eurer Spielhalle zu generieren, könnt ihr insgesamt bis 17 Spielautomaten kaufen, die im Grunde das legale Grundgeschäft eurer Immobilie ausmachen. Schließlich muss der Schein nach außen hin gewahrt werden!

In diesem Preisrahmen liegen die Spielautomaten:

Space Monkey 3: Bananas Gone Bad für $360.000

Badlands Revenge II für $362.500

The Wizard’s Ruin für $420.000

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Innerhalb von 48 Minuten (also pro Ingame-Tag) verdient ihr mit eurer Spielhalle im Bestfall rund 5.000 GTA-Dollar – vollkommen passiv. Ihr müsst dafür also keine weitere Arbeit investieren.

Hinweis: Ihr müsst für den täglichen Maximalbetrag von 5.000 GTA-Dollar NICHT alle Spielautomaten erworben haben! Es reicht bereits, wenn ihr nur einen kauft. Denn ihr bezahlt im Grunde nicht für den Automaten an sich, sondern für die Lizenz zum Aufstellen der Maschinen. Deshalb könnt ihr jeden Automaten beliebig oft in eurer Spielhalle aufstellen. Wichtig ist dabei nur, dass an jedem Punkt in der Spielhalle ein Automat steht, um die maximale Tresorkapazität zu erreichen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Kauft ihr also den günstigsten Spielautomaten für 90.000 GTA-Dollar und stellt diesen an jedem Ort in eurer Spielhalle auf, habt ihr nach rund 18 Spielstunden die Investition wieder drin und macht ab diesem Punkt Plus.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

In eurem persönlichen Tresor, der sich im Büro der Spielhalle befindet, passen insgesamt 50.000 GTA-Dollar. Denkt also daran, diesen regelmäßig zu leeren. Denn sobald der Tresor voll ist, kommt kein weiteres Geld rein!

Fazit: Kauft ihr euch also nur einen Spielautomaten und stellt diesen an allen Orten in eurer Spielhalle auf, dann könnt ihr dadurch recht schnell passives Einkommen generieren. Sonderlich hoch ist der Gewinn aber nicht. Vor allen dann nicht, wenn man die generellen Anschaffungskosten für die Spielhalle samt einiger Extras bedenkt.

Der Hauptgrund, um sich eine Spielhalle in GTA Online zu kaufen, neben dem Hauptkontrollterminal, ist natürlich der Diamond Casino Heist, der erst mit dem Erwerb einer solcher Immobilie freigeschaltet wird und mit dem ihr recht schnell einige Millionen machen könnt. Wie viel genau, erklären wir euch in einem separaten Guide!

Die Planungswand / Raubüberfälle

Sobald ihr eine Spielhalle gekauft und diese betreten habt, startet automatisch eine Zwischensequenz, in der es ein Wiedersehen mit Lester gibt, der euch das neue Business erklärt.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Nun muss die Spielhalle erst einmal eingerichtet und ein wenig auf Vordermann gebracht werden.

Denn einige der Optionen, die erst gekauft habt, erscheinen erst, wenn die Spielhalle vollständig eingerichtet ist.

Begebt euch nach dem Gespräch mit Lester im Keller an den Laptop, um mit der Einrichtung der Spielhalle und des Planungsbereich für den Diamond-Casino-Raubüberfall zu beginnen.

Erst einmal muss die Ausrüstung abgeholt werden, um mit der Einrichtung der Spielhalle und des Planungsbereichs anfangen zu können. Klickt auf „Starten“, um den Job anzunehmen.

Vorbereitung: Ausrüstung

Nun geht es an die Vorbereitung, die daraus besteht, dass ihr die Spielhallen- und Planungsausrüstung abholt. Laut Lester befindet sich diese bereits bezahlt in einem Transporter und muss von euch nur noch abgeholt werden.

Begebt euch nun zu dem markierten Punkt, der sich an unterschiedlichen Orten auf der Karte befinden kann. Dort angekommen, werdet ihr allerdings bemerken, dass der Transporter gestohlen wurde. Lester überprüft daraufhin die Sicherheitskameras in der Gegend und findet die Gelegenheitsdiebe.

Folgt also dem blauen Fahrzeugsymbol, schaltet den Fahrer des Transporters aus und fahrt dann mit dem Fahrzeug samt darin befindlicher Ausrüstung zurück zu eurer Spielhalle.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Mit Abschluss der Vorbereitungsmission könnt ihr damit beginnen, das Diamond Casino auszuspähen.

Welche Zugangspunkte es gibt und wo die interessanten Orte befinden, erklären wir euch in den folgenden Guides.

Casino ausspähen: Alle Zugangspunkte

Casino ausspähen: Alle interessanten Orte

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.