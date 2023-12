GTA Online Chop Shop Update: Komplettlösung zu den Raubüberfällen mit Tipps & Tricks (Guide)

Rockstar Games hat das Chop Shop Update zu GTA Online im Dezember 2023 für die verschiedenen Plattformen veröffentlicht. Neben neuen Fahrzeugen, die zum Teil erst noch via Drip Feed veröffentlicht werden, können zudem neue Immobilien in Form von Schrottplätzen erworben werden.

Sobald ihr einen solchen euer Eigen nennt, bekommt ihr Zugriff auf drei Raubüberfälle, bei denen ihr im großen Finale jeweils ein besonderes Fahrzeug stehlen müsst. Aufgrund von Leaks ist bereits bekannt, dass Rockstar Games in Zukunft mindestens zwei weitere solche Heist-Missionen hinzufügen wird.

Hinweis: Aktuell kann jeder dieser Heist nur einmal in der Woche gespielt werden. Es ist aber gut möglich, dass Rockstar diese Begrenzung lediglich zum Release des Updates aktiviert hat, damit sich die Missionen weniger schneller abnutzen.

Schrottplatz in GTA Online: Wie starte ich ein neues Business?

Sobald ihr das Chop Shop Update heruntergeladen habt, startet das Spiel und wartet im freien Modus auf den Anruf von Yusuf Amir. Dieser teilt euch mit, dass ab sofort einige Schrottplätze zwangsversteigert werden, weshalb ihr (mehr oder weniger) günstiger an eine solche Immobilie herankommen könnt, um gemeinsam mit eurem Geschäftspartner ein neues und lukratives Business zu starten.

Habt ihr das entsprechende Geld auf eurem Konto, könnt ihr euch einen der zur Verfügung stehenden Plätze kaufen, um loszulegen.

Schrottplätze in GTA Online im Überblick

Wie kaufe ich einen Schrottplatz?

Um einen Schrottplatz in GTA Online zu kaufen, müsst ihr mit eurem Smartphone lediglich die Website Maze Bank Foreclosures aufrufen. Hier werden verschiedene Immobilien über die gesamte Map verteilt angeboten.

Auf der rechten Seite wählt ihr nun „Schrotthandel“ aus, damit euch lediglich die fünf Schrottplätze angezeigt werden. Klickt als nächstes auf eines der Symbole auf der Karte, wodurch sich ein Fenster mit weiteren Details zu der jeweiligen Immobilie öffnet.

Unten steht zudem der Preis, den ihr bezahlen müsst, damit der Schrottplatz in euren Besitz übergeht. Habt ihr genügend Geld auf eurem Konto, bestätigt den Kauf mit einem Klick auf den roten Button. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt stolzer Besitzer eines Schrottplatzes!

Welchen Schrottplatz soll ich in GTA Online wählen?

Insgesamt stehen euch auf der Map von GTA Online fünf unterschiedliche Schrottplätze zur Verfügung. Drei davon befinden sich direkt in Los Santos und sind somit ziemlich zentral angebunden. Die anderen beiden Immobilien liegen im Norden der Karte und sind entsprechend deutlich schlechter angebunden.

Letztendlich ist es aber natürlich davon abhängig, wo sich eure anderen Immobilien wie der Nachtclub, der Motorradclub, die Spielhalle oder eure Autowerkstatt befinden. Euer Schrottplatz sollte im Bestfall in deren Nähe liegen.

Welche Unterschiede gibt es? Hinsichtlich des Gameplays erwarten euch allerdings keine Unterschiede. Mit jedem Schrottplätz könnt ihr die neuen Aufgaben angehen, ihr zahlt hier ganz klar für eine gute oder eben weniger gute Lage.

Wie teuer sind die Schrottplätze?

Anbei haben wir für euch die Orte sowie die Immobilienpreise aufgelistet:

Location Preis Paleto Bay $1,620,000 Sandy Shores $2,030,000 Murrieta Heights $2,420,000 Strawberry $2,570,000 La Puerta $2,690,000

Schrottplätze im Los Santos County:

La Puerta: $2.690.000

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Strawberry: $2.570.000

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Murrieta Heights: $2.420.000

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Schrottplätze im Blaine County:

Sandy Shores: $2.030.000

Paleto Bay: $1.620.000

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Kann ich meinen Schrottplatz erweitern?

Der Preis, den ihr bei der Maze Bank bezahlen müsst, ist wirklich nur der Kauf- bzw. Grundpreis. GTA Online-typisch könnt ihr eure Immobilie für viele weitere Millionen noch erweitern und verbessern.

Als Größenordnung: Der teuerste Schrottplatz in GTA Online kostet euch insgesamt 5,69 Millionen GTA-Dollar, wenn ihr ihn mit allen verfügbaren (und teuersten) Upgrades verseht!

Farbton – $75.000 : Ändert das Farbschema

– $75.000 : Ändert das Farbschema Handelspreise – $450.000: Reduziert die Kosten für Mors Mutual-Ansprüche und LS Customs-Reparaturen. Bedenkt, dass ihr sehr viele Reparaturen durchführen müsst, um die investierten 450.000 GTA-Dollar wieder reinzuholen!

– $450.000: Reduziert die Kosten für Mors Mutual-Ansprüche und LS Customs-Reparaturen. Bedenkt, dass ihr sehr viele Reparaturen durchführen müsst, um die investierten 450.000 GTA-Dollar wieder reinzuholen! Abschleppwagen – $1.100.000 für Abschleppwagen / $650.000 für Zerbeulter Abschleppwagen: Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Abschleppwagen-Serviceaufträgen. Wenn euch lange Wege nichts ausmachen, dann könnt ihr so eure Anfangsinvestition wieder reinholen. Außerdem könnt ihr den neuen Abschleppwagen nur für die Missionen fahren, im freien Modus ist dies nicht möglich.

– $1.100.000 für Abschleppwagen / $650.000 für Zerbeulter Abschleppwagen: Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Abschleppwagen-Serviceaufträgen. Wenn euch lange Wege nichts ausmachen, dann könnt ihr so eure Anfangsinvestition wieder reinholen. Außerdem könnt ihr den neuen Abschleppwagen nur für die Missionen fahren, im freien Modus ist dies nicht möglich. Wandtresor – $750.000: Ermöglicht die Aufbewahrung von bis zu $250.000 in eurem Safe aus eurer Werkstatt. Möchtet ihr nicht sehr oft zu eurem Schrottplatz zurückzukehren, dann lohnt sich dieses Upgrade für euch eigentlich kaum.

– $750.000: Ermöglicht die Aufbewahrung von bis zu $250.000 in eurem Safe aus eurer Werkstatt. Möchtet ihr nicht sehr oft zu eurem Schrottplatz zurückzukehren, dann lohnt sich dieses Upgrade für euch eigentlich kaum. Personal – $625.000: Beschleunigt, wie schnell ihr Geld durch die Wiederverwertung von Teilen erhaltet. Verkauft ihr also ein Fahrzeug eines Heists nicht an Yusuf, sondern lasst dieses Ausschlachten, bekommt ihr nicht direkt euer Geld. Erst einmal müssen die Teile verkauft werden. Mit Personal geht dieser Vorgang entsprechend deutlich schneller.

Die Planungswand / Raubüberfälle

Sobald ihr einen Schrottplatz gekauft und diesen betreten habt, startet automatisch eine Zwischensequenz, in der es ein Wiedersehen mit Yusuf und seinem Cousin Jamal gibt, die euch das neue Business erklären.

Yusuf Amir ist ein alter Bekannter aus Liberty City. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Nach der Sequenz müsst ihr euch als CEO registrieren, um Autos verkaufen oder ausschlachten lassen zu können. Außerdem solltet ihr den Schrottplatz als eure neue Spawn Location festlegen.

Begebt euch als nächstes zu dem Schreibtisch in der Werkstatt mit dem PC, über den ihr den jeweiligen Raub auswählen könnt. Die Zielfahrzeuge zum Stehlen ändern sich jede Woche.

Habt ihr euch für einen Heist entschieden, geht es an der Planungstafel an der Wand hinter dem Schreibtisch weiter. Planungsarbeit kann von der Wand aus gestartet werden. Aufgaben mit einem Taschensymbol können von den auf der Karte markierten Orten aus gestartet werden.

So sieht die Planungstafel bei den Schrotthandel-Heists aus. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Schrottunternehmen: Kosten und Gewinne

Der erste Raubüberfall kostet euch kein Geld, das Yusuf diese Kosten einmalig für euch übernimmt. Ab dem zweiten Heist müsst ihr zu Beginn jeweils 20.000 GTA-Dollar auf den Tisch legen.

Nach Abschluss jedes Raubüberfalls erhaltet ihr 50.000 GTA-Dollar für den ersten Abschluss sowie eine bestimmte Summe, wenn ihr bestimmte Ziele innerhalb der Mission erreicht.

Wo starte ich einen Heist? Am PC könnt ihr wählen, welchen Heist ihr starten wollt, eine vorgegebene Reihenfolge gibt es nicht.

Wichtig dabei zu wissen ist, dass alle Missionen im freien Modus stattfinden und ihr als CEO registriert sein müsst.

BF Weevil ($260,000 oder 208.000 Schrottwert) – Der Duggan-Raub (engl. The Duggan Robbery)

(engl. The Duggan Robbery) Bravado Gauntlet Fire ($340,000 oder $ 272.000 Schrottwert ) – Der Frachtschiffraub (engl. The Cargo Ship Robbery)

(engl. The Cargo Ship Robbery) Grotti Turismo Omaggio ($395,000 oder 316.000 Schrottwert ) – Der Gang-Raub (engl. The Gangbanger Robbery)

(engl. The Gangbanger Robbery) The Podium (kommt mit nächstem Patch)

(kommt mit nächstem Patch) The McTony (kommt mit nächstem Patch)

Mit Launch des Chop Shop Updates stehen diese drei Raubüberfälle zur Verfügung. Zwei weitere sollen allerdings mit dem nächsten Patch folgen. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Wie lange dauert ein Heist? Für rund zwei Stunden pro Raubüberfall, einschließlich der Erkundung des Gebiets, der Durchführung von Vorbereitungsmissionen und dem Finale verdient ihr zwischen 260.000 bis 395.000 GTA-Dollar. Hinzu kommt, dass ihr Missionen mit dem Abschleppwagen durchführen könnt, die euch zusätzliche 30.000 bis 50.000 US-Dollar pro Auto einbringen. Außerdem wird das tägliche Bargeld aus eurem Safe durch erfolgreiche Fahrten beeinträchtigt.

Wichtiger Tipp: Verkauft ihr ein Fahrzeug nach dem Finale an Yusuf und liefert es deshalb ab, solltet ihr möglichst keinen Schaden bei der Fahrt zum Hafen riskieren, da jeder Kratzer und jede Schramme von eurer späteren Endsumme abgezogen wird!

Ihr schaltet außerdem für den Abschluss einiger Quests die folgenden Polizeifahrzeuge frei:

Stanier LE Cruiser ($3,517,500 to $4,690,000 – Warstock Cache & Carry)

($3,517,500 to $4,690,000 – Warstock Cache & Carry) Unmarked Cruiser ($2,962,500 to $3,950,000 – Warstock Cache & Carry)

($2,962,500 to $3,950,000 – Warstock Cache & Carry) Police Riot ($2,962,500 to $3,600,000 – Warstock Cache & Carry)

Soll ich das Fahrzeug verkaufen oder ausschlachten lassen?

Euch stehen nach erfolgreichem Abschluss eines Raubüberfalls zwei Optionen zur Verfügung:

Fahrzeug an Yusuf verkaufen

Fahrzeug ausschlachten lassen

Wir empfehlen euch, immer die erste Option zu wählen, da diese mehr Geld bringt. Zudem gibt es auch keine Verfolger bei der Übergabe des Fahrzeugs, weshalb ihr ganz gemütlich zum Hafen fahren könnt. Zwar gibt es eine Zeitvorgabe von 30 Minuten, das ist aber mehr als genug für eine sehr entspannte Spazierfahrt.

GTA Online: Der Duggan-Raub (engl. The Duggan Robbery)

Wählt den Raubüberfall über den PC aus und klickt die Option „Maze Bank Arena ausspähen“ aus.

Ausspähen: Maze Bank Arena

Nun heißt es die Maze Bank Arena auszuspähen. Fahrt also das kurze Stück hinüber zu Arena und macht hier von den drei markierten Orten ein Foto. Zückt dafür euer Smartphone und startet darauf die App Snapmatic.

Welche interessante Orte muss ich fotografieren? Das erste Foto macht ihr von dem Haupteingang. Geht als nächstes in den Eingangsbereich der Arena und dort zu der Backstage-Tür. Macht auch von diesem Bereich ein Foto.

Zoomt mit eurem Handy an den Backstage-Eingang heran und macht ein Foto für Jamal. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Nun müsst ihr nun nur noch die Einfahrt zur Tiefgarage zur Arena fotografieren. Sobald ihr auch das dritte Bild an Jamal geschickt habt, geht es zurück zum Schrottplatz, um die Mission abzuschließen.

An der Planungswand stehen euch jetzt drei verschiedene Planungsarbeiten zur Verfügung, von der eine optional ist und somit nicht erfüllt werden muss, euch das Finale aber deutlich erleichtern kann.

Planungsarbeit: Panzerung sabotieren (optional)

Möchtet ihr euch das Finale dieses Heists also etwas einfacher machen, solltet ihr möglichst die Panzerung für die Leibwächter der Duggans zerstören. Nun reist ihr nach Sandy Shores und brecht dort an der markierten Stelle in das Lager der Duggans ein.

Im Inneren müsst ihr alle Gegner ausschalten und im Anschluss die Kisten zerstören, nutzt dafür am besten Sprengstoff in Form von Haftbomben. Dann solltet ihr die Lieferliste auf der Werkbank lesen. Dadurch erfahrt ihr, wie viele Lieferungen an Panzerung noch an die Duggans bei der Maze Bank Arena gehen sollen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Verlasst jetzt das Lager der Duggans und zerstört den Rest der Lieferungen. Ihr müsst innerhalb von rund 2 Minuten insgesamt 4 Panzerungslieferungen finden und zerstören.

Wir empfehlen euch für die schnelle Fortbewegung am besten ein fliegendes Vehikel mit entsprechend Feuerkraft zu nutzen, denn die Wege sind zum Teil recht weit und die Zeit knapp bemessen. Mit Raketen macht ihr kurzen Prozess mit euren Gegnern und den Panzerungslieferungen.

Habt ihr nicht alle erwischt, ist das nicht sonderlich schlimm. Ihr habt euch das Finale dennoch einfacher gemacht.

Nicht perfekt, das Finale wird dadurch dennoch einfacher. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Planungsarbeit: Überbrückungsmodul

Solltet ihr im Finale das Auto innerhalb der Arena erreicht haben, könnt ihr damit allerdings nicht hinaus fahren, da die Maze Bank Wegfahrsperren in alle Show-Autos einbaut. Nur Merryweather hat die Technik, mit der man die ausschalten kann – ein Überbrückungsmodul.

Allerdings benutzt Merryweather Störsender, um ihre Lager zu tarnen. Also heißt es im Vorfeld alle drei Störsender zu zerstören.

Fliegt also am besten die markierten Orte an und zerstört dort die Objekte. Mit genügend Feuerkraft, ist auch dieses Unterfangen schnell geschafft. Alternativ könnt ihr euch den Weg aber auch freikämpfen und Sprengstoff nutzen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Habt ihr alle drei Störsender zerstört, geht es zum Merryweather-Lager. Davor erwarten euch bereits zahlreiche Gegner, die sich teilweise in gepanzerten Fahrzeugen bewegen. Wie gewohnt solltet ihr also entsprechende Feuerkraft mit dabei haben.

Schnappt euch im Anschluss das Überbrückungsmodul in der Garage und nehmt dann schleunigst die Beine in die Hand, da ihr von gut bewaffneten Unterstützungstruppen gejagt werdet!

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Bringt das Überbrückungsmodul zum Schrotthandel, um auch diese Planungsarbeit erfolgreich abzuschließen.

Planungsarbeit: VIP-Pass

Nun müsst ihr euch noch einen VIP-Pass besorgen, damit ihr in Innere der Arena gelangen könnt. Begebt euch dafür zur Maze Bank Arena. Hier betretet ihr die verlassene Werkstatt. Jetzt solltet ihr das Blickfeld der Kameras vermeiden, um den Sicherheitsdienst nicht zu alarmieren, während ihr Peters verlassene Werkstatt nach einem Arena-VIP-Pass durchsucht. Werdet ihr doch entdeckt, müsst ihr euch den Weg freischießen.

Das Ziel ist Peters Büro, für das ihr allerdings seine persönliche Schlüsselkarte benötigt. Knackt die linke Tür auf der anderen Seite und nehmt die Schlüsselkarte auf dem Schreibtisch an euch. Hiermit gelangt ihr nun in Peters Büro.

Jetzt gehört der VIP-Pass endlich uns! © Rockstar Games/PlayCentral.de

Unterhalb des Fernsehers findet ihr schließlich den VIP-Pass. Verlasst jetzt die Werkstatt und bringt den Pass zum Schrotthandel.

Aufgaben erfüllen

Bevor ihr das Finale angehen könnt, müssen noch mindestens zwei Aufgaben erfüllt werden. Fahrt dafür einfach an den durch eine Tasche markierten Ort und ruft dort Jamal an.

LS-Panic-Anhänger: Der Anhänger befindet sich am Hafen im Süden von Los Santos. Brecht in das Lagerhaus ein, erledigt alle Gegner, schnappt euch den Transporterschlüssel und steigt dann in den LKW. Im Anschluss gilt es die Cops abzuschütteln und den Anhänger dann am parkierten Ort zu verstecken.

Nachdem wir aufgeräumt haben, können wir uns den LKW schnappen. © Rockstar Games/PlayCentral.de

LS-Panic-Outfit: Für das Outfit fahrt ihr an der Westküste von Los Santos entlang. Dort angekommen ruft ihr Jamal an und betretet anschließend den Suburban. Im Laden findet ihr das LS-Panic-Outfit rechts hinter der Ladentheke. Spaziert damit hinaus, schüttelt die Cops ab und bringt das Outfit dann zum Schrotthandel.

Optional: Masken: Wenn ihr möchtet könnt ihr nun noch eine Maske für den Raubüberfall besorgen. Reist dafür zum Maskenladen in Verspucci und sucht euch ein passendes Modell aus.

Finale: Bravado Gauntlet Hellfire stehlen

Endlich steht das große Finale an! Holt den LS-Panic-LKW ab und fahrt damit zur Arena. Geht dort durch den Haupteingang und zeigt beim Eingang zum Backstage-Bereich der Wache euren zuvor gestohlenen VIP-Pass.

Im Anschluss betretet ihr dank des Passes den Aufzug zur VIP-Lounge der Duggans. Seid ihr in diesem Bereich angekommen, müsst ihr schnell sein. Setzt eure Maske auf, wenn ihr denn eine dabei habt, und zückt dann schnell die Waffe, da vor euch bereits der erste der Duggans steht!

Kämpft euch bis zur Lounge durch und erledigt dabei alle Gegner. Sucht jetzt nach dem markierten Fernrohr und schaut hindurch. Auf der Rennbahn müsst ihr den Bravado Gauntlet Hellfire erspähen.

Nun musst das Fahrzeug außer Gefecht gesetzt werden, damit ihr es euch schnappen könnt. Nutzt dazu eine der Kameradrohnen in der VIP-Lounge. Mit der Drohne solltet ihr euch vor dem Fahrzeug platzieren und dann im richtigen Moment das EMP-Gerät abfeuern.

Jetzt können wir uns den Gauntlet Hellfire schnappen. © Rockstar Games/PlayCentral.de

Sobald das Auto außer Gefecht ist, geht runter in die Boxengasse, kämpft euch durch die Handvoll Gegner und sucht dann auf der Strecke nach dem Fahrzeug. Installiert als nächstes das Überbrückungsmodul und verlasst dann die Arena.

Eigentlich würde es jetzt auf dem schnellsten Weg zurück zur Arena gehen, allerdings befindet sich im Auto eine Bombe, die in Kürze explodieren wird. Fahrt deshalb mit dem Fahrzeug zu Halo, um die am Gauntlet Hellfire angebrachte Bombe zu entschärfen. Zwar habt ihr dafür nur begrenzt Zeit zur Verfügung, die reicht aber aber locker aus, um gleichzeitig die nervigen Verfolger zur erledigen!

Hat Halo die Bombe entschärft, geht es zurück zum Schrotthandel. Ist das Fahrzeug abgeliefert, folgt eine Zwischensequenz mit Yusuf und Jamal sowie ein Endscreen mit euren Statistiken.

Diese optionalen Missionen könnt ihr im Verlauf des Heists erfüllen:

Mehr als 15 Kopfschüsse

Zielfahrzeug beim ersten Versucht deaktiviert

Hao innerhalb von 1 Minute erreicht

Alle Herausforderungen abgeschlossen

Für jede zusätzlich erfüllte Aufgabe gibt es eine Bonusbelohnung. Anschließend könnt ihr euch entscheiden, ob der Gauntlet Hellfire verkauft oder ausgeschlachtet werden soll.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Exportfahrzeug

Entscheidet ihr euch für die erste Option, müsst ihr das Fahrzeug für einen Maximalwert von 340.000 GTA-Dollar an Yusuf liefern. Dafür habt ihr insgesamt 30 Minuten Zeit. Yusufs Zahlung wird abhängig von den Schäden am Fahrzeug bei der Übergabe gekürzt. Bringt den Hellfire also zu der markierten Stelle am Hafen, wo das Fahrzeug schließlich in einem Container landet, um exportiert zu werden.