PS Plus Extra und Premium im August 2026 – Diese Spiele kommen am 18. August

Für Abonnenten von PlayStation Plus steht ein besonders voller Dienstag bevor. Am 18. August 2026 erweitert Sony den Spielekatalog der Tarife Extra und Premium um mehrere namhafte Titel, die vom realistischen Mittelalterabenteuer bis zum nostalgischen PlayStation-Klassiker reichen.

Die August-Neuzugänge werden nicht gesammelt an einem einzigen Termin veröffentlicht. Bereits seit dem 12. August 2026 gehört Helldivers 2 zum Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium. Der erfolgreiche Koop-Shooter von Arrowhead Game Studios begleitet seine Aufnahme in den Dienst zudem mit einem umfangreichen Update.

Vier Neuzugänge am 18. August

Welche PS Plus-Spiele erscheinen am 18. August 2026? Im Mittelpunkt der nächsten Aktualisierung stehen zwei Spiele für den Extra-Tarif. Mitglieder von PlayStation Plus Premium erhalten zusätzlich Zugriff auf zwei Klassiker aus der PlayStation-Geschichte.

Kingdom Come: Deliverance 2 für PlayStation 5 im Extra-Tarif

Vampire Survivors für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Extra-Tarif

Disney’s Atlantis: The Lost Empire für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Premium-Tarif

Onimusha: Dawn of Dreams für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Premium-Tarif

Kingdom Come: Deliverance 2 dürfte dabei für viele Abonnenten der größte Neuzugang sein. Das Action-Rollenspiel führt Heinrich von Skalitz durch das Böhmen des 15. Jahrhunderts und kombiniert eine offene Spielwelt mit anspruchsvollen Kämpfen, historischen Schauplätzen und weitreichenden Entscheidungen.

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Vampire Survivors setzt dagegen auf kompakte und schnell süchtig machende Runden. Hunderte Kreaturen stürmen gleichzeitig auf die Spielfigur zu, während eingesammelte Waffen und Verbesserungen nach und nach für immer mächtigere Angriffe sorgen. Neben Solorunden unterstützt das Spiel auch kooperatives Spielen.

Klassiker für Premium-Mitglieder

Warum lohnt sich PlayStation Plus Premium an diesem Termin? Mit Disney’s Atlantis: The Lost Empire kehrt ein ursprünglich für die erste PlayStation veröffentlichtes Abenteuer zurück. Die neue Fassung bietet unter anderem optimiertes Rendering, eine Rücklauf-Funktion, Schnellspeicherung und verschiedene Videofilter.

Onimusha: Dawn of Dreams stammt ursprünglich von der PlayStation 2. Das Action-Rollenspiel versetzt euch in das feudale Japan, wo der Krieger Soki gemeinsam mit seinen Verbündeten gegen die dämonischen Genma kämpft. Die Aufnahme erfolgt wenige Wochen vor dem geplanten PS5-Release von Onimusha: Way of the Sword und kommt damit passend zum Comeback der Reihe.

Zusammen mit Helldivers 2 umfasst die erste Phase des August-Angebots damit fünf Spiele. Die konkrete Zusammenstellung des Spielekatalogs kann regional variieren und wird am Veröffentlichungstag im jeweiligen PlayStation Store angezeigt.

Weitere Spiele folgen Ende August

Welche PS Plus-Neuzugänge sind für den 25. August 2026 vorgesehen? Nach dem umfangreichen Termin am 18. August ist der Monat noch nicht abgeschlossen. In ausgewählten Märkten sollen am 25. August 2026 fünf weitere Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium hinzukommen.

Dying Light 2 für PlayStation 5 und PlayStation 4

Hell is Us für PlayStation 5

Metro Exodus für PlayStation 5 und PlayStation 4

Two Point Museum für PlayStation 5

Umamusume: Pretty Derby Party Dash für PlayStation 4

Damit deckt der Spielekatalog im August ein ungewöhnlich breites Spektrum ab. Survival-Horror, Mittelalter-Rollenspiel, Koop-Shooter, Roguelite-Action, Museumsmanagement und klassische PlayStation-Abenteuer sorgen dafür, dass fast jeder Geschmack bedient wird.

Welchen Neuzugang werdet ihr am 18. August 2026 zuerst ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.