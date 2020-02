Die Demo zum Playable Teaser (P.T.) von Gothic kam außerordentlich gut bei den Fans der Gothic-Reihe an. Auf Steam gab es im Schnitt „größtenteil positives“ Feedback. Für THQ galt dies als kleiner Testlauf. Sie stellten sich die Frage, ob ein Remake des Klassikers bei der Community zünden würde – und ganz offensichtlich wurde die Idee nun durchgewunken. Gothic erhält ein komplettes Remake!

Nachdem vor rund zwei Monaten die erste spielbare Version in der Unreal Engine 4 des Gothic PTs auf Steam durchgestartet ist, hat sich einiges getan. Über 180.000 Spieler haben sich den PT heruntergeladen und ihn ausprobiert. Davon haben rund 43.000 einen Fragebogen ausgefüllt, wovon wiederum rund 95 Prozent für das Remake stimmten.

Das Remake ist nunmehr in trockenen Tüchern, weshalb THQ Nordic nun ein neues Studio in Barcelona aufbauen wird. Das bedeutet aber auch, dass die Schöpfer bei Piranha Bytes nicht in das Projekt involviert sind, die weiterhin an Elex 2 arbeiten.

Elex 2: Nachfolger scheinbar bereits in Arbeit

Wann wird Gothic Remake erscheinen?

Allzu bald solltet ihr allerdings nicht mit einem Release von „Gothic Remake“ rechnen. Wir gehen davon aus, dass wir vor 2021 keine neuen Informationen erhalten werden. Falls sich hier früher etwas tut, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.