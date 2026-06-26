Gravebound auf Steam – Looter-Shooter setzt auf Co-op-Squads mit sechs Spielern

Ein neuer Looter-Shooter auf Steam sorgt gerade für neugierige Blicke in der Co-op-Community: Gravebound. Der Titel wirkt wie eine bewusste Mischung aus zwei derzeit prägenden Strömungen des Genres, nämlich dem Extraktions-Kernloop im Stil von Arc Raiders und der grellen Loot-Explosion samt Comic-Optik, die viele mit Borderlands verbinden.

Spannend ist dabei vor allem, dass Gravebound nicht einfach kopiert, sondern an genau den Stellen ansetzt, an denen die Vorbilder zuletzt für Diskussionen gesorgt haben. Das Ergebnis: ein Spiel, das vertraut aussieht, aber mit ein paar klaren Design-Entscheidungen versuchen will, die typischen Frustpunkte zu umgehen.

Sechs statt vier oder drei im Team

Was macht Gravebound im Co-op anders? Der wohl größte Unterschied steckt in der Teamgröße: Gravebound setzt auf Trupps mit bis zu sechs Personen. Damit positioniert sich das Spiel zwischen klassischem Looter-Shooter-Co-op und dem Gefühl größerer PvE-Aktivitäten, das viele aus raidähnlichen Formaten kennen.

Gerade wer regelmäßig mit einer festen Runde zockt, kennt das Problem: Vierer-Limits zwingen zum Aufteilen, Dreier-Squads machen es noch schlimmer. Sechs Plätze bedeuten, dass typische Freundesgruppen deutlich häufiger gemeinsam in einer Session bleiben können, statt sich in Untergruppen zu trennen.

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Außerdem kann eine größere Gruppe im Alltag eines Extraction-PvE-Sandkastens für mehr Rollenverteilung sorgen. Ob Support, reiner Schaden, Scout oder Sniper, solche informellen Rollen entstehen fast automatisch, wenn genug Leute dabei sind und nicht jede Person alles gleichzeitig abdecken muss.

Bekannte Zutaten, aber ein frischer Grind

Welche Elemente erinnern an Arc Raiders und Borderlands? Gravebound setzt sichtbar auf eine Kombination, die sich viele Genre-Fans schon länger wünschen: eine Extraktions-Schleife, die sich auf wiederholbare Runs, Risiko und Belohnung stützt, plus eine stilisierte, comicartige Präsentation und ein Loot-Gefühl, das stark an klassische Looter-Shooter erinnert.

Dazu passt auch der Look des Gunplays, inklusive auffälliger Schadenszahlen und einer insgesamt sehr arcadigen Lesbarkeit im Gefecht. Wer gerne Builds bastelt, Waffen ausprobiert und sich an immer effizienteren Runs festbeißt, dürfte hier schnell andocken.

Der größte Vorteil eines neuen Titels ist aber schlicht der frische Content. Wenn Boss-Farming und bekannte Routen in bestehenden Spielen langsam Routine werden, kann ein neues Gegner-Set, neue Ausrüstung und eine neue Lernkurve genau das sein, was einer eingespielten Gruppe wieder diesen Entdecker-Drive gibt.

Release-Fenster und Live-Service-Erwartungen

Wann erscheint Gravebound auf Steam? Laut Steam-Seite war ursprünglich ein Launch im zweiten Quartal 2026 geplant. Da das dritte Quartal 2026 direkt Anfang Juli 2026 startet, wirkt eine Verschiebung aktuell naheliegend, ein konkreter neuer Termin steht aber noch nicht fest.

Parallel dazu passt die Ausrichtung auf einen längeren Ausbau: Ein Early-Access-Ansatz deutet darauf hin, dass über einen längeren Zeitraum neue Inhalte nachgeliefert werden sollen. Für viele Co-op-Fans ist genau das der Reiz, weil sich die eigene Gruppe über Monate hinweg an Updates abarbeiten kann, statt nach kurzer Zeit wieder auf der Suche nach dem nächsten Spiel zu sein.

Unterm Strich sieht Gravebound nach einem Projekt aus, das bewusst die Lücken füllen will, die bei anderen Genre-Größen zwischen Content-Drops und begrenzten Squad-Größen entstehen. Ob das am Ende langfristig trägt, entscheidet wie immer der Mix aus Balancing, Endgame-Motivation und Update-Takt.

Wie klingt Gravebound für dich: genau die Art Looter-Shooter, die deiner Runde gerade fehlt, oder eher nur ein weiterer Kandidat im überfüllten Genre? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.