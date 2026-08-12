State of Play zu Phantom Blade Zero angekündigt – Startzeit & Inhalte

Sony hat eine neue PlayStation State of Play angekündigt, die sich vollständig dem kommenden Action-RPG Phantom Blade Zero widmet. Statt eines großen Rundumschlags mit zahlreichen PS5-Spielen steht dieses Mal das ambitionierte Projekt des chinesischen Studios S-Game im Mittelpunkt.

Die Präsentation beginnt für das deutsche Publikum am 18. August 2026 um 4 Uhr. Aufgrund der Zeitverschiebung läuft die Übertragung in den USA bereits am Abend des 17. August 2026. Verfolgen lässt sich das Event über die offiziellen PlayStation-Kanäle.

Ausführlicher Einblick in Kämpfe und Handlung

Welche Inhalte zeigt die neue State of Play? Sony und S-Game versprechen einen ausführlichen Gameplay-Einblick, der die komplexen Spielsysteme, die dynamischen Kämpfe und die düstere Wuxia-Welt näher vorstellen soll. Dabei werden auch bislang unbekannte Charaktere präsentiert, die eine wichtige Rolle innerhalb der Geschichte übernehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den individuellen Charakter-Builds. Die Entwickler möchten demonstrieren, wie unterschiedlich sich Soul ausrüsten und spielen lässt. Fans dürfen daher mit neuen Waffen, Fähigkeiten und Kampfstilen rechnen, die über die bisherigen Spielszenen hinausgehen.

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Passend zur Ankündigung wurde bereits ein rund elf Minuten langer Trailer veröffentlicht. Darin sind unter anderem Kämpfe auf einem fahrenden Wagen, Duelle mit früheren Verbündeten und mehrere auffällige Bossgegner zu sehen. Laut S-Game reicht selbst dieses umfangreiche Material nicht aus, um alle zentralen Mechaniken des Action-RPGs angemessen vorzustellen.

Donnie Yen unterstützt das Kungfu-Abenteuer

Wer arbeitet an Phantom Blade Zero mit? S-Game hat bestätigt, dass Martial-Arts-Star und Regisseur Donnie Yen bereits seit 2023 als kreativer Berater an dem Projekt beteiligt ist. Er unterstützt das Team dabei, die Kungfu-Elemente möglichst authentisch umzusetzen.

Darüber hinaus liefert Donnie Yen die Gesichtsaufnahmen und das Motion Capturing für Mó Yuan. Bei der Figur handelt es sich um den Vater des Protagonisten Soul, der offenbar eine bedeutende Position innerhalb der Handlung einnimmt. Welche Beziehung die beiden während des Abenteuers verbindet, könnte die State of Play genauer beleuchten.

Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober 2026 für PS5 und PC. Im deutschen PlayStation Store kostet die Standard Edition 69,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition wird für 79,99 Euro angeboten und enthält zusätzlich zwei Erscheinungsbilder, ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack.

Vorbesteller erhalten das Erscheinungsbild Legacy sowie das Zubehör Schatzbecken, das die Droprate von Reliktstaub um zehn Prozent erhöht. Beide Inhalte lassen sich alternativ über den regulären Spielfortschritt freischalten.

Werdet ihr für die Phantom Blade Zero State of Play früh aufstehen oder schaut ihr euch die Präsentation später an? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.