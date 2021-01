Der Cayo Perico-Heist in GTA Online ist der mit Abstand profitabelste Raubüberfall, den ihr derzeit im Multiplayer von GTA 5 durchführen könnt. Möchtet ihr schnell an viel Geld gelangen, dann solltet ihr den Heist unbedingt einige Mal bestreiten, schließlich gibt es zahlreiche unterschiedliche Herangehensweisen, wechselnde Ziele (mit einem unterschiedlichen Wert) und zudem weitere Beute, die ihr bei eurem Überfall ebenfalls mitgehen lassen könnt.

Diamanten, Gemälde und Geld: Diese Beute könnt ihr beim Cayo Perico-Heist machen

Im Folgenden haben wir euch eine Übersicht der primären sowie sekundären Beute eingebunden, die beim Cayo Perico-Heist gestohlen werden kann.

Hinweis: Wagt ihr euch das erste Mal an den Heist, müsst ihr als primäres Ziel die Madrazo-Dokumente an euch nehmen. Erst bei allen weiteren Durchgängen wechseln die primären Ziele durch. Mit besonders viel Glück findet ihr in der Villa von Drogenbaron „El Rubio“ sogar einen pinkfarbigen Diamanten, der euch bis zu 1.430.000 GTA-Dollar bringt.

Der pinke Diamant bringt euch in GTA Online auf dem normalen Schwierigkeitsgrad $1.300.000 © PlayCentral.de

Bedenkt, dass primäre Ziele euren begrenzten Platz in der Tasche nicht füllen. Lediglich die sekundäre Beute, die ihr bei jedem Durchgang rein optional mitgehen lassen könnt, füllt eure Taschen. Beachtet, dass die jeweilige Beute einen unterschiedlich hohen Wert besitzt und eure Tasche unterschiedlich schnell füllt.

Steckt ihr beispielsweise ein einzelnes Gemälde ein, ist die Beutetasche bereits zu fünfzig Prozent gefüllt. Bei Kokain bedeutet ein Stapel ebenfalls, dass eure Tasche um 50 Prozent gefüllt ist, allerdings erhaltet ihr bei dieser Beute mit $220,095 deutlich mehr als bei den Kunstwerken, die jeweils $189,500 wert sind.

Primäre Ziele (Primary Targets)

Ziele Wert/Value (Normal) Wert (Schwer) Tequila $900,000 $990,000 Rubin-Halskette (Ruby Necklace) $1,000,000 $1,100,00 Inhaberanleihe (Bearer Bonds) $1,100,000 $1,210,000 Pinker Diamant (Pink Diamond) $1,300,000 $1,430,000

Am profitabelsten bei der sekundäre Beute ist Gold, da ihr hier bei 100 Prozent gefüllter Tasche über 500.000 GTA-Dollar verdient. Allerdings könnt ihr Gold nicht stehlen, wenn ihr alleine unterwegs seid. Ihr gelangt zu dem Edelmetall nur dann, wenn ihr über zwei Keykards verfügt und diese gemeinsam mit einem anderen Spieler gleichzeitigt nutzt.

Sekundäre Beute (Secondary Loots)

Beute/Loot (pro Stapel) Wert/Value Gewicht Geld (Cash) $85,000 – $90,000 25% Gras/Marihuana (Weed) $147,870 33% Kokain (Cocaine) $220,095 50% Bilder/Gemälde (Painting/Art) $189,500 50% Gold $332,184 ~66%

Neben der Beute, für die ihr am Ende eines erfolgreich durchgeführten Heists mit GTA-Dollar entlohnt werdet, könnt ihr euch außerdem die goldene Perico Pistol sichern. Wie ihr diese freischaltet und in euren Besitzt bringen könnt, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Weitere Guides und Hilfen zum Cayo Perico-Heist haben wir euch im Folgenden aufgelistet: