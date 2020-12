GTA Online: So schaltet ihr im Cayo Perico-Heist die goldene Perico Pistol frei (Guide & Fundort)

Mit dem Cayo Perico-Heist finden sich drei neue Waffen in GTA Online ein, von denen zwei recht einfach zu bekommen sind. Die goldene Perico Pistol erfordert von euch allerdings ein wenig mehr Anstrengung. Möchtet ihr die wertvolle Pistole in eurem Inventar wissen, dann solltet ihr euch die folgenden Zeilen ganz genau durchlesen.

Wie finde ich die Perico Pistol?

Ihr könnt die Perico Pistol ausschließlich im Rahmen des Cayo Perico-Heist an euch nehmen, da sich die Waffe in einer Schublade im Büro von Drogenbaron Juan „El Rubio“ Strickler befindet. Da diese Schublade verschlossen ist und anscheinend auch nicht durch rohe Waffengewalt geöffnet werden kann, müsst ihr euch erst einmal auf die Suche nach dem entsprechenden Schlüssel machen. Dieser befindet sich nicht auf der Insel, sondern kann an einem von insgesamt acht Orten in Los Santos auftauchen.

So findet ihr den Schlüssel für die Perico Pistol

Wie bereits erklärt, gibt es insgesamt acht unterschiedliche Orte in Los Santos und Blaine County, an denen der kleine Schlüssel für die Schublade auftauchen kann. Dabei ist es egal, ob ihr euch in einer öffentlichen oder privaten Session befindet. Der Fundort des Schlüssels wird durch ein blaues Symbol markiert. Wir empfehlen euch einen der acht Locations aufzusuchen und anschließend die Lobbies zu wechseln bis dieser direkt bei euch erscheint.

Der Schlüssel kann bei einem schlafenden Wachmann gefunden werden, der vor einer Bar oder einem Club liegt. Interagiert ihr mit der Person, wird eurem Inventar ein kleiner Schlüssel hinzugefügt und der folgende Hinweis erscheint:

„Du hast einen kleinen Schlüssel entdeckt, der genutzt werden kann, um Zugriff zu einer verschlossenen Location auf der Insel Cayo Perico zu erhalten.“

An diesen 8 Locations kann der Schlüssel auftauchen:

Del Perro Beach/Red Desert Avenue

Del Perro/Del Perro Fairway

Rancho/Capital Boulevard

Mission Row

Downtown Vinewood (In der Nähe des Appartements)

Grapeseed

North Chumash

Paleto Bay

Im Büro von „El Rubio“ findet ihr in einer Schublade die Perico Pistol. © PlayCentral

Schnappt euch die Perico Pistol im Cayo Perico-Heist

Startet nun den Cayo Perico-Heist und dringt in die Villa von „El Rubio“ ein. Sucht jetzt das Büro von „El Rubio“ auf, das über einen großen Schreibtisch verfügt. Auf der rechten Seite des Tisches befindet sich die verschlossene Schublade, die ihr jetzt mit dem gefundenen Schlüssel öffnen aufschließen könnt.

Hinweis: Bedenkt, dass nur ein Spieler pro Durchgang die Pistole an sich nehmen kann. Spielt ihr den Heist im Team, müsst ihr diesen so oft wiederholen, bis jeder Mitspieler die Perico Pistol erhalten hat.

Reist nun zurück nach Los Santos und besucht einen Ammu-Nation in eurer Nähe. Hier erhaltet ihr die Perico Pistol jetzt gratis und könnt diese außerdem durch die folgenden Upgrades erweitern:

Waffe/Upgrades Preis Perico Pistol Gratis Rounds x2 $5

Die Perico-Pistole scheint auf einem deutschen P08-Luger-Pistolengriff zu basieren, dessen Visier-, Lauf- und Kammerdesign nach The Golden Gun aus der James Bond-Verfilmung „The Man with the Golden Gun“ gestaltet ist.

In „GTA Online“ ist die Perico Pistol eine antike Pistole mit einem abgerundeten Elfenbeingriff, der mit einem Schildabzeichen auf einem goldenen Kreis bedruckt ist. Der Lademechanismus und der Lauf der Pistole bestehen aus Gold. Auf dem Lauf stehen die deutschen Worte „Mit offenen Armen“.