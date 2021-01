Der Cayo Perico Heist in GTA Online führt euch auf die Privatinsel von Drogenbaron El Rubio, um die sogenannten Madrazo-Unterlagen zu stehlen. Habt ihr noch nicht viel Erfahrung mit dem Raubüberfall, kann sich die Durchführung als deutlich schwieriger und nervenaufreibender entpuppen als sie eigentlich ist. Zwar ist die gesamte Anwesen, genau wie der Villenkomplex von El Rubio stark bewacht. Doch es gibt einige Tipps und Tricks, die den Raubüberfall ziemlich einfach werden lassen. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr ohne großen Aufwand in das Anwesen gelangen könnt.

Das Zauberwort lautet in diesem Fall Abwassertunnel (Drainage Tunnel), der sich unter Wasser befindet und euch auf direktem Weg in die Villa führt, ohne dabei Wachen auf euch aufmerksam zu machen. Möchtet ihr diesen Weg als Infiltrations- sowie Zugangspunkt zum Anwesen nutzen, müsst ihr diesen aber im Vorfeld erst einmal erkunden. Startet dazu die Scope Out-Mission auf Cayo Perico.

Wo befindet sich der Abwassertunnel auf Cayo Perico?

Der besagte Abwassertunnel befindet sich ganz im Süden der Insel auf der Rückseite des Anwesens unter Wasser und führt durch die dortigen Klippen nach oben.

© PlayCentral.de

Wir empfehlen euch ein Boot am Nord- oder Hauptdock der Insel zu stehlen, damit ihr Cayo Perico möglichst schnell und bequem umrunden könnt. Ihr könnt natürlich auch schwimmen, allerdings würde dies deutlich länger dauern. Seid ihr an der markieren Stelle angekommen, taucht ein Stück hinunter und der neue Zugangspunkt sollte erfolgreich ausgespäht worden sein.

GTA Online Cayo Perico Heist: Komplettlösung zum Raubüberfall mit Tipps & Tricks (Guide)

Wie gelange ich durch den Abwassertunnel ins Anwesen?

Es gibt aber noch einen Haken an der Sache: Das Abwasserrohr ist durch ein schweres Gitter versperrt. Ohne das richtige Werkzeug werdet ihr hierdurch also nicht in das Anwesen gelangen. Beendet deshalb die Mission und reist zurück nach Los Santos. In der Stadt angekommen begebt ihr euch auf die Kosatka und öffnet den Planungsbildschirm. Unter der Option Ausrüstung habt ihr im Bestfall bereits die notwendigen Werkzeuge wie die Schneidladung, den Plasmaschneider und das Fingerabdruck-Klongerät freigeschaltet. Optional hingegen ist das vierte Werkzeug im Bunde: der Schneidbrenner!

© PlayCentral.de

Ihr werdet es wahrscheinlich bereits vermutet haben, dass genau dieses spezielle Tool benötigt wird, um das Gitter aufzuschneiden. Startet nun die entsprechende Mission, steigt in euren Sparrow und fliegt zu der markierten Stelle. Der Schneidbrenner befindet sich auf einer Baustelle, die durch bewaffnete Sicherheitsleute bewacht wird. Schaltet die Gegner mit den Raketen eures Helis aus und durchsucht die Baustelle nach dem Schneidbrenner. Euch werden mehrere Werkzeugkoffer mit einem Pfeil angezeigt, in einem dieser Koffer findet ihr das benötigte Werkzeug. Fliegt zur Kosatka zurück und startet den Heist.

© PlayCentral.de

Wählt jetzt als Annäherungsfahrzeug die Kosatka und als Infiltrations- sowie Zugangspunkt zum Anwesen den Abwassertunnel aus. Zu Beginn des Raubüberfalls befindet ihr euch in einem Taucheranzug in direkter Nähe des Abwassertunnels. Schwimmt drauf zu und entfernt das Gitter.

© PlayCentral.de

In einer Zwischensequenz klettert ihr die Leiter hinauf und schon seid ihr unbemerkt in die Villa gelangt. Das weitere Vorgehen beschreiben wir euch in unserer umfangreichen Komplettlösung. Habt ihr noch Fragen, schreibt uns diese gerne in die Kommentare.