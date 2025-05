Dragon Age The Veilguard enttäuscht trotz Kritikerlob – Spielerwertung im Keller

Die Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard im Oktober 2024 hat die Gaming-Community gespalten. Ursprünglich als Live-Service-Spiel geplant, wurde es als Einzelspieler-Abenteuer neu konzipiert, was von den Erfolgen von Star Wars Jedi: Fallen Order inspiriert wurde. Trotz einer positiven Kritikerbewertung von 82 Prozent auf Metacritic, geriet das Spiel bei den Fans in die Kritik. Sie bemängelten die dünne Handlung, flache Romanzen und mangelnde Entscheidungsfreiheit, was zu einem erschreckend niedrigen Wert von 3,9 Prozent bei den Nutzerbewertungen führte.

Der Widerstand der Spieler gegen das Spiel war deutlich spürbar, über 61 % der 8.287 abgegebenen Bewertungen waren negativ. Die hitzige Diskussion um das Spiel wurde durch Kommentare der Sprecherin des Inquisitors, Alix Wilton Regan, weiter angefacht. In einem Interview mit IGN äußerte sie ihre Bestürzung über die gemischten Reaktionen und mutmaßte, dass einige Spieler BioWare scheitern sehen wollten.

Alix Wilton Regan über die Community

Warum hat Alix Wilton Regan die Reaktionen hinterfragt? In ihrem Interview drückte Wilton Regan ihr Bedauern über die gemischte Aufnahme von The Veilguard aus und meinte, dass einige Kritiker lediglich darauf aus waren, das Spiel scheitern zu sehen. Sie spielte auf die sogenannten „Anti-Woke“-Review-Bombings an, die bereits vor der Veröffentlichung des Spiels begannen. Doch die Kritik der Spieler reichte weit über politische Gründe hinaus.

Ein Metacritic-Nutzer kritisierte den Mangel an Hintergrundgeschichte, die Charaktergestaltung und den Kunststil. Besonders der Charakter Taash wurde als problematisch für die LGBTQA+-Community empfunden, was zu hitzigen Diskussionen führte. Andere Spieler blieben unpolitisch und kritisierten das Spiel als unfertig und leer im Vergleich zu den Vorgängern.

Ein gespaltenes Feedback

Wie reagierte die Community auf den Inhalt? Dragon Age war schon immer bekannt für die Integration von LGBTQA+-Charakteren, was die Argumente gegen deren Darstellung im Spiel schwächer erscheinen lässt. Kritiker betonten, dass das Feedback zu den Kernelementen des Spiels von entscheidender Bedeutung für BioWare sei, um zukünftige Titel zu verbessern.

Trotz der negativen Bewertungen gab es auch positive Stimmen. Ein Nutzer bewertete das Spiel mit 8 von 10 Punkten und merkte an, dass es ein gutes Spiel sei, solange man keine Fortsetzung von Dragon Age erwarte. Dies unterstreicht die gemischten Gefühle der Fans und die Herausforderungen, denen sich BioWare stellen muss.

Die Zukunft der Dragon Age-Reihe

Was erwartet die Fans in der Zukunft? Alix Wilton Regan äußerte sich hoffnungsvoll über die Zukunft von BioWare, auch wenn sie unsicher ist, was die kommenden Jahre für die Dragon Age-Reihe bereithalten. Trotz der gemischten Reaktionen bleibt die Hoffnung bestehen, dass zukünftige Spiele von BioWare die Erwartungen der Fans erfüllen können.

Wie denkst du über die Reaktionen auf Dragon Age: The Veilguard? Teile deine Meinung in den Kommentaren!