Eine Dragon Age-Serie von Netflix? Da könnte was anstehen

Nachdem sich Netflix immer mehr einen Namen mit Videospiel-Adaptionen macht, könnte nun die nächste große Spielreihe eine Serienumsetzung erfahren. Die Rede ist von Dragon Age, dem Fantasy-Rollenspiel von BioWare. Die Show soll sich sogar schon in der Entwicklung befinden.

Macht Netflix eine Serie zu Dragon Age?

Wie Giant Freakin Robot von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren haben will, soll Netflix eine Serie zur 2009 gestarteten Fantasy-Spielereihe Dragon Age in Arbeit haben. Nach dem ersten Ableger folgte noch ein zweiter Teil und im Jahr 2014 erschien schließlich Dragon Age: Inquisition. Inzwischen ist auch ein vierter DA-Teil in Entwicklung, der bereits sehnlichst von den Fans erwartet wird.

Wenn die Quelle Recht behalten sollte, müssen wir jedoch nicht nur auf das neue Game warten, das voraussichtlich erst 2023 erscheint, sondern könnten in Zukunft auch eine Netflix-Serie auf dem Kontinent Thedas spielen sehen.

Die DA-Spielwelt würde definitiv einen guten Serien-Schauplatz abgeben. © EA/BioWare

Worum soll es in der Serie gehen? In dem Bericht sind wenig Details enthalten, es wird allerdings verraten, dass die Show auf dem Originalspiel basieren soll. Hier wäre immerhin besonders viel Spielraum bei der Charakterentwicklung. Mehr als diese Infos bekommen wir bislang nicht und eine Bestätigung von offizieller Seite steht ebenfalls aus.

Wie wahrscheinlich ist eine Dragon-Age-Serie?

Wenn man bedenkt, dass Netflix zunehmend im Videospielgeschäft mitmischen möchte und seinen Schwerpunkt nun auf erste Mobile-Games legt, ist die Serienumsetzung eines beliebten RPG-Franchise nicht weit hergeholt.

Nach Serien und Filme folgen Games: Netflix steigt ins Videospiel-Geschäft ein (Update)

Darüber hinaus hat der Streaminganbieter nun schon mehrere Videospieladaptionen umgesetzt. Unter ihnen ist nicht zuletzt die Serienumsetzung von The Witcher samt zweier Spin-offs sowie die kürzlich erschienene Miniserie zu Resident Evil oder die angekündigte Assassin’s Creed-Adaption.

Nichtsdestotrotz sollte man mit der Info vorsichtig umgehen, denn auch wenn sich die fragliche in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen hat, ist dies keine Garantie für den allgemeinen Wahrheitsgehalt. Ob eine tatsächliche Ankündigung möglicherweise mit Bekanntgabe eines Releasetermins für „Dragon Age 4“ erfolgt, bleibt also bislang leider nur Spekulation.