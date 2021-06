Der jüngste Titel Assassin’s Creed Valhalla der populären Videospielreihe bescherte Ubisoft bislang das erfolgreichste Jahr des gesamten Franchise. Im Bereich Videospieladaptionen sah es zuletzt nicht so gut aus: Der aufwendig gestaltete Kinofilm mit Michael Fassbender konnte weder die Fans noch die Kritiker überzeugen, was dazu führte, das Sequel-Pläne kurzerhand auf Eis gelegt wurden.

Stattdessen sprang Netflix letztes Jahr ein und kündigte eine Assassin’s Creed-Serie an. Geplant ist ein komplettes Franchise mit einer Live-Action-Serie sowie einer animierten Serie plus Filme. Den Anfang macht die von vielen Fans der Reihe bereits mit Spannung erwartete Live-Action-Serie von Produzent Jason Altman und Danielle Kreinik von Ubisoft.

Inzwischen nimmt die Produktion Formen an: So konnte Jeb Stuart als Autor und möglicher Showrunner der „Assassin’s Creed“-Serie verpflichtet werden. Bekannt sein dürfte Stuart als Drehbuchautor für zahlreiche Actionfilme wie die Kultfilme „Stirb langsam“ mit Bruce Willis, „Auf der Flucht“ mit Harrison Ford und Tommy Lee sowie „Und wieder 48 Stunden“ mit Eddie Murphy und Nick Nolte.

Aktuell entwickelt er für Netflix die neue Serie Vikings: Valhalla als Fortsetzung der erfolgreichen Wikinger-Serie. Anscheinend zeigt sich der Streamingdienst äußerst zufrieden mit seiner Arbeit, sodass er nun die „Assassin’s Creed“-Serie umsetzen soll. Über die Handlung selbst ist nichts bekannt, auch eine erste Besetzung ist noch nicht gefunden.

Zuletzt äußerte sich Jason Altman, Chef von Ubisoft Film and Television in Los Angeles, über die Pläne zur neuen „Assassin’s Creed“-Serie bei Netflix wie folgt: