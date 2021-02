DOTA 2: Netflix kündigt Anime-Serie Dota: Dragon’s Blood an

Netflix widmet sich mit der neuen Anime-Serie Dota: Dragon’s Blood einer weiteren Videospiel-Adaption nach Castlevania, Tomb Raider, Splinter Cell und Cyberpunk 2077. Die Produktion basiert auf dem beliebten Multiplayer Online-Strategiespiels DOTA 2 von Valve aus dem Jahr 2013, das zu den erfolgreichsten E-Sport-Games auf Steam gehört.

In der Anime-Serie gibt es ein Wiedersehen mit den bekannten Charakteren Davion und Prinzessin Mirana. Im Mittelpunkt stehen die Abenteuer des Drachenritters, der Jagd auf die Drachen macht. Dabei trifft er auf einen mächtigen Eldwurm und der Prinzessin Mirana, die sich selbst auf einer geheimen Mission befindet. Gemeinsam werden sie in unglaubliche Ereignisse verwickelt, die größer sind, als sie es sich jemals hätte vorstellen können.

© Valve

Erster Trailer zur DOTA Anime-Serie

Die Ankündigung einer ersten Videospiel-Verfilmung des beliebten Titels „DOTA 2“ von Autor und Produzent Ashley Edward Miller („X-Men: Erste Entscheidung“) kommt ein wenig überraschend, geht die 8-teilige Anime-Serie bereits am 25. März auf Netflix an den Start.

Passend dazu ist ein Preview-Trailer erschienen, der einen ersten Blick auf die Helden und die Story wirft. Ein erster richtiger Trailer wird in den nächsten Wochen erwartet.

Was ist DOTA2? DOTA 2 stellt eine Fortsetzung von Defense of the Ancients bei „Warcraft 3“ dar und gilt seit dem Release in 2013 auf Steam zu eines der meistgespielten Multiplayer-Games der Welt. Auch bei E-Sport-Turnieren erfreut sich das Spiel hoher Beliebtheit. Bislang wurden an „DOTA 2“-Spielern über 200 Millionen US-Dollar als Preisgelder ausgezahlt.

