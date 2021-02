Steam-Hit Valheim knackt die Marke von 1 Million Verkäufen in nur einer Woche

Das Survivalgame Valheim kam aus dem Nichts und hat es seit dem Release am 2. Februar auf Rang 1 der Steam Charts geschafft. Nun gaben die Entwickler bekannt, dass sich ihr Titel über 1 Million mal verkauft hat.

Valheim ist ein Überraschungshit

Auf Steam schreibt das Team von Iron Gate:

„Valheim hat bereits in der ersten Woche auf Steam Early Access die Marke von einer Million Verkäufen überschritten. Das entspricht in etwa 8.333 mit Wikingern besetzten Langbooten, die zu ihrer nächsten Eroberung aufbrechen! Wir haben nicht nur unseren ersten großen gemeinsamen Meilenstein überschritten, sondern auch die Art und Weise, wie ihr alle eure Waffen geschwungen und Valheim angenommen habt, war unglaublich. In etwas mehr als zwei Jahren hat unser kleines, aber beeindruckendes Studio Unglaubliches erreicht. Wir möchten euch wirklich für die unglaubliche Unterstützung danken, die ihr uns bereits gezeigt habt, mit 160.000 gleichzeitigen Spielern im Peak und über 127.000 Zuschauern auf Twitch allein in unserer ersten Woche, und das ist erst der Anfang!“

© Iron Gate Studio

„Valheim“ befindet sich derzeit noch in der Early-Access-Phase. Das Spiel ist also noch nicht in einem „fertigen“ Zustand. Die Entwickler gaben bereits eine Roadmap bekannt, die aufzeigt, wie sie das Survivalgame in den kommenden Monaten erweitern möchten.

Doch schon jetzt bietet „Valheim“ eine runde und spaßige Spielerfahrung. Als Wikinger Rohstoffe zu sammeln, Waffen und Ausrüstung zu craften, Häuser und Schiffe zu bauen sowie gemeinsam mit bis zu 9 weiteren Spielern Monster zu jagen, begeistert die Steam-Community aktuell.

Auch, dass in einem Survivalspiel der Fokus mal nicht auf PvP liegt, sondern Duelle untereinander immer optional sind, kommt richtig gut an.