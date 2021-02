Valheim an der Spitze: Community liebt neues Wikinger-Survival-Spiel

Womöglich könnte Valheim euer neues Lieblingsspiel werden! Zumindest denken sich das aktuell zahlreiche Steam-User, die auf das neue Online-Survival-Spiel aufmerksam geworden sind.

Die Spieleranzahl liegt aktuell bei rund 87.000 (Current Players), was außerordentlich beeindruckend ist für einen Titel, der erst vor kurzem erschienen ist. Und der CP-Peak liegt sogar bei rund 160.000. Auf der Liste der (aktuell) meist gespielten Games hält sich Valheim nun wacker auf den 7. Platz, hinter GTA V und vor Rust.

Valheim-Wertung äußerst positiv

Mittlerweile verbucht der Titel über 10.000 positive User-Stimmen auf Steam, die alle eine Test-Wertung abgegeben haben. Ihr Fazit lautet, dass sie nicht genug von dem Early-Access-Titel bekommen können.

Und ja, es ist noch ein Early-Access-Titel. Obgleich es schon diverse Crafting-Möglichkeiten und weitere Gameplay-Elemente gibt, die „Valheim“ zu einem spannenden Spielrelease gestalten, wird der Release der Vollversion voraussichtlich in rund einem Jahr stattfinden. Die Inhalte sind laut Aussagen der Entwickler zu 50% fertig. Bedeutet also, dass da noch einiges an Inhalten nachgereicht werden in den kommenden 12 Monaten.

Die meisten wichtigen Features sind bereits verbaut worden wie der Single- und Multiplayer mit dedizierten Servern. Es kommt jedoch noch mehr. Zum Beispiel sollen aus den 5 Biomen jedoch 9 werden.

Es wird zudem mehr Gegner, Bosse, Crafting-Materialien und andere Extras geben. Die Roadmap für die nächste Zeit seht ihr hier:

© Iron Gate Studio

Durftet ihr schon selbst Hand anlegen an den Survival-Titel? Was haltet ihr von „Valheim“? Schreibt es uns gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns über das Spiel!