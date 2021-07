Netflix: Gaming-Angebot wird Mobile-fokussiert und für Abonnent*innen gratis

Dass der Streaming-Gigant Netflix auch in die lukrative Videospiel-Industrie einsteigen will, dürfte bereits in den letzten Jahren klargeworden sein. Kollaborationen von Stranger Things und Fortnite, ein eigenes Stranger Things-Videospiel oder die interaktive Erfahrung Black Mirror: Bandersnatch zeigten erste Versuche, den großen Konzern-Zeh ins Gaming-Wasser zu halten.

Neu ist der zuletzt angekündigte Schritt, selbst Videospiele entwickeln zu wollen. Dazu will Netflix eine eigene Gaming-Sektion im Abo anbieten. Wie jetzt enthüllt wurde, soll diese primär auf ein Angebot für Mobilgeräte setzen und für Netflix-Abonnent*innen kostenlos verfügbar sein.

Wie sehen die Gaming-Pläne von Netflix aus?

Die konkreten Infos hierzu stammen aus einem Brief an die Aktionäre sowie einem Interview über weitere Entwicklungen und bisherige Erfolge, beide fokussiert auf das zweite Quartal 2021. Im Brief erklärt Netflix seine Gaming-Pläne folgendermaßen:

„Wir sehen Gaming als neue Content-Kategorie für uns, ähnlich wie unsere Erweiterung mit Original-Filmen, Animation und Impro-Serien. Videospiele werden im Abonnement von Netflix-Nutzern enthalten sein, ohne Extrakosten wie bei Filmen und Serien auch. Zunächst werden wir uns vor allem auf Spiele für Mobilgeräte konzentrieren. […] Wir denken, die Zeit ist reif, um mehr darüber zu lernen, wie viel unseren sehr Videospiele am Herzen liegen.“

Die Spiele, die der Streaming-Service mit dem roten N entwicklen will, sollen sich primär an bestehenden Netflix-IPs orientieren. Wie Netflix COO Greg Peters im Interview bestätigte, werden die Videospiele weder auf Werbung noch auf In-Game-Käufe setzen. Die Kosten sollen also rein über die Abozahlen hereingeholt werden und nicht durch Sponsoren oder Mikrotransaktionen, wie in der Mobile Game-Industrie üblich.

Ob die Gaming-Sektion von Netflix stark genug sein wird, um möglicherweise abspringende Nutzer*innen zu halten oder sogar Neukund*innen anzulocken, bleibt abzuwarten. Polygon spekuliert, dass Netflix Videospiele als Weg sehen könnte, um schwächere Serien- und Film-Phasen auszugleichen. Da das Streaming-Unternehmen aber gerade erst mit der Entwicklung begonnen hat, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden.