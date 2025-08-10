Dragon Age Remaster unwahrscheinlich – EA setzt auf neue Projekte

Wenn du auf Remasters der Dragon Age-Reihe wartest, solltest du deine Hoffnungen möglicherweise nicht allzu hoch setzen. Remasters und Remakes sind heutzutage ein fester Bestandteil der Gaming-Industrie. Sie bieten eine Möglichkeit, das Interesse an einer ruhenden Franchise zu testen, neue Ideen auszuprobieren und sie können finanziell äußerst lukrativ sein, da Fans gerne in alte Spielewelten zurückkehren. Ein Beispiel hierfür ist das Remake von Mafia, das das Interesse an storygetriebenen, linearen Krimispielen befeuert hat und 2K dazu veranlasste, Mafia: The Old Country zu entwickeln, anstatt einem großen Open-World-Abenteuer wie Mafia 4.

Allerdings sind diese Projekte oft kostspielig, abhängig davon, wie viel Aufwand die Studios investieren möchten. Bei großen Spielen sind die Erwartungen hoch, und die Anhänger erwarten eine Modernisierung ihrer Lieblingstitel. Ein Fehlschlag, wie bei der GTA-Trilogie, die aufgrund von Bugs und einem schlechteren Grafikstil als die Originale stark kritisiert wurde, kann jedoch für Frustration sorgen.

Warum ist ein Dragon Age Remaster unwahrscheinlich?

Ist ein Remaster der Dragon Age-Reihe möglich? RPG-Fans haben sich schon lange gewünscht, dass einige der Dragon Age-Spiele neu aufgelegt werden. Die Franchise feiert nun ihr 15-jähriges Bestehen. Leider sieht es nicht danach aus, als würde dieser Wunsch in Erfüllung gehen. In einem Interview mit dem YouTuber MrMattyPlays äußerte der ehemalige BioWare-Produzent Mark Darrah, dass EA die ersten drei Dragon Age-Spiele remastern sollte, er aber nicht glaubt, dass dies geschehen wird. Ein Vorschlag für eine Trilogie, die alle Spiele zusammenfasst, wurde zwar gemacht, aber nicht weiterverfolgt.

Darrah erwähnte, dass EA anscheinend gegen Remasters ist und nicht an einer Rückkehr zu alten Titeln interessiert ist. Dragon Age sei zudem schwieriger umzusetzen als Mass Effect, das die Unreal Engine nutzt. Verschiedene Ideen zur Rückkehr von Dragon Age: Origins wurden diskutiert, aber nie umgesetzt. Während die Mass Effect-Trilogie eine umfassende Überarbeitung erhielt, bleibt unklar, ob dies als Grundlage für Mass Effect 4 diente, abgesehen davon, dass die ersten drei Spiele auf modernen Plattformen spielbar gemacht wurden.

Die Herausforderungen bei einem Dragon Age Remaster

Warum ist Dragon Age schwerer umzusetzen? Dragon Age, entwickelt von BioWare, spielt auf dem fiktiven Kontinent Thedas und folgt den Erlebnissen seiner Bewohner. Die Serie hat sich durch ihre narrative Tiefe, das Universum, die Charakterentwicklung und die Bedeutung von Spielerentscheidungen einen Namen gemacht. Das erste Spiel, Dragon Age: Origins, wurde 2009 veröffentlicht und etablierte die Welt und die Charaktere, die in den folgenden Spielen weiterentwickelt wurden.

Mark Darrah, der als ausführender Produzent bei Dragon Age: Inquisition tätig war, erklärte, dass die technischen Grundlagen, die in Mass Effect genutzt werden, die Umsetzung eines Remasters erleichtern. Im Gegensatz dazu sei Dragon Age komplexer, da es nicht auf derselben Engine basiert. EA scheint sich derzeit nicht intensiv mit der Marke zu beschäftigen, besonders nach der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard im Jahr 2024.

Die Zukunft der Dragon Age-Reihe

Wird es eine Fortsetzung der Dragon Age-Reihe geben? Ob die Dragon Age-Reihe fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Möglicherweise könnte ein Reboot der nächste logische Schritt sein, doch das hängt von EAs zukünftigen Entscheidungen ab. Viele der Schlüsselmitglieder des Dragon Age-Teams sind nicht mehr dabei, und EA scheint nach The Veilguard nicht besonders interessiert an der Marke zu sein. Vielleicht ändern sich die Dinge jedoch, wenn sich der Staub gelegt hat.

Was denkst du über die Möglichkeit eines Dragon Age Remasters oder Remakes? Teile deine Meinung in den Kommentaren!