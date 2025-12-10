Michael De Santa kehrt zurück – Neue Villen und Autos in GTA Online!

Mit dem Dezember-Update 2025 A Safehouse in the Hills führt Rockstar Games erneut frische Inhalte in GTA Online ein. Neben luxuriösen Villen und der Rückkehr von Michael De Santa gibt es diesmal auch eine Reihe neuer Fahrzeuge, die ab sofort teilweise verfügbar sind. Zwar wird der Großteil im sogenannten „Dripfeed“ nachgereicht, doch fünf Modelle lassen sich schon jetzt kaufen – vorausgesetzt, du weißt, wo du suchen musst.

Die neuen Autos mit Preisen im Überblick

Welche Fahrzeuge sind neu im Update? Insgesamt fünf neue Wagen sind aktuell Teil des Updates. Alle verfügen über moderne Tuning-Optionen und können bei ausgewählten Händlern – teils exklusiv – erworben werden. Drei Modelle lassen sich zudem mit einem Raketen-Jammer ausstatten, was sie besonders im PvP-Umfeld attraktiv macht.

Fahrzeug Händler Preis Besonderheiten Vapid FMJ MK V Legendary Motorsport 3.074.500 $ GTA+ kostenlos, exklusiv bis 18. Dezember 2025 Grotti GT750 Legendary Motorsport 1.247.000 $ Mit Lock-On-Jammer aufrüstbar Pfister X-treme Legendary Motorsport 2.885.000 $ Mit Lock-On-Jammer aufrüstbar Ubermacht Sentinel XS4 Southern San Andreas Super Autos 1.429.000 $ Mit Lock-On-Jammer aufrüstbar Progen Luiva Legendary Motorsport / GTA+ Garage 2.697.500 $ Nur über GTA+ erhältlich oder LS Car Meet möglich

Welche Vorteile bieten die neuen Fahrzeuge? Der auffälligste Trend unter den neuen Modellen ist die mögliche Ausstattung mit einem Raketenabwehrsystem. Die Grotti GT750, Pfister X-treme und der Sentinel XS4 lassen sich gegen die immer beliebteren Lenkraketen absichern – ein klarer Vorteil in Sessions mit hoher PvP-Aktivität.

Zugänglichkeit und Exklusivrechte beachten

Wo kannst du diese Fahrzeuge kaufen? Die meisten neuen Wagen bekommst du bei Legendary Motorsport. Der Sentinel XS4 hingegen wird über Southern San Andreas Super Autos verkauft. Einige Modelle sind allerdings zum Start an das GTA+ Abo gebunden oder erst später für alle erhältlich.

Der Vapid FMJ MK V kann derzeit ausschließlich von GTA+-Mitgliedern kostenlos bezogen werden. Alle anderen müssen auf die öffentliche Freischaltung am 18. Dezember 2025 warten. Alternativ kannst du versuchen, über die LS Car Meet-Funktion vorzeitig Zugriff zu bekommen – vorausgesetzt, ein anderer Spieler bietet das Fahrzeug dort an.

Der Progen Luiva bleibt sogar vollständig exklusiv für GTA+-Mitglieder und ist nur über die eigene Vinewood Garage benutzbar. Auch hier wird der Kauf über LS Car Meet als Umweg erwähnt, sofern ein anderer Spieler das Modell verfügbarmacht.

Ein Hauch von Luxus mit Funktion

Was macht die Fahrzeuge besonders? Neben der auffälligen Optik und den Performance-Werten sticht besonders hervor, wie Rockstar das Feedback der Community aufgreift. Der Wunsch nach mehr Hochpreis-Autos mit optionaler Defensive wurde klar gehört – und prompt erfüllt.

Zusätzlich passt das Design der Modelle perfekt zur neuen Umgebung rund um die exklusiven Safehouses in Vinewood Hills. Hier geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern ebenso um das passende Fahrzeug zum neuen luxuriösen Lebensstil im Spiel.

Mehr als nur Autos: Was dich sonst noch erwartet

Was bringt das A Safehouse in the Hills-Update noch? Neben den Fahrzeugen steht ganz klar der Immobilienmarkt im Mittelpunkt. Zum ersten Mal lassen sich direkt Villen inklusive Haustieren kaufen. Die Rückkehr von Michael De Santa öffnet zudem neue Story-Missionen und Kontaktaufträge.

Ergänzt wird das Update durch kleinere Quality-of-Life-Verbesserungen sowie kommende Inhalte, die Rockstar in klassischer Dripfeed-Manier über die nächsten Wochen veröffentlichen wird.

Lohnt sich ein Kauf zum Start?

Wie sinnvoll sind die neuen Autos direkt zum Release? Wenn du GTA+ nutzt, profitierst du aktuell stark vom Gratiszugang zum Vapid FMJ MK V und der Möglichkeit, dir den Progen Luiva vor allen anderen zu sichern. Für alle anderen Modelle entscheiden primär dein Bedarf nach Schutzsystemen und dein verfügbarer Ingame-Kontostand.

Gerade der Preis des Pfister X-treme schreckt im ersten Moment ab, wird aber durch das edle Design und die modernen Tuning-Optionen relativiert. Wer langfristig unterwegs ist und den Raketen-Jammer als Standard begreift, sollte zumindest ein Auge auf die günstigeren Alternativen wie die Grotti GT750 oder den Sentinel XS4 werfen.

Welche der neuen Karossen spricht dich besonders an? Kaufst du direkt oder wartest du auf das nächste Dripfeed-Modell? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!