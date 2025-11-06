Vorsicht Bug: Battlefield 6 entfernt IFV-Geschoss – Patch nächste Woche

Battlefield 6 hat kürzlich einige bedeutende Änderungen erfahren, nachdem DICE, der Entwickler des Spiels, beschlossen hat, die Lock-Guided Missile für das Infantry Fighting Vehicle (IFV) zu deaktivieren. Diese Entscheidung fiel fast einen Monat, nachdem ein schwerwiegender Bug entdeckt wurde, der es dem Geschoss ermöglichte, problemlos durch die Gegenmaßnahmen feindlicher Fahrzeuge zu dringen.

DICE arbeitet derzeit an entsprechenden Anpassungen, um dieses Problem zu beheben und hat bestätigt, dass das Geschoss im Rahmen eines neuen Patches, der für nächste Woche geplant ist, wieder eingeführt wird.

Herausforderungen und Kontroversen in Battlefield 6

Welche Probleme gibt es in Battlefield 6? Trotz des Erfolgs von Battlefield 6 hat das Spiel auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. So musste DICE kürzlich Anpassungen im neuen Spielmodus Strikepoint vornehmen, um eine Ausnutzung eines Glitches zu verhindern, der es Spielern ermöglichte, unter bestimmten Bedingungen bis zu 2 Millionen XP zu verdienen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Entwickler hat temporäre Anpassungen an der XP-Gewinnung vorgenommen, während er an einer dauerhaften Lösung arbeitet. Fans hoffen, dass diese zusammen mit der Wiedereinführung der Lock-Guided Missile im nächsten Update erfolgen wird.

Die Rolle der Fahrzeuge in Battlefield 6

Warum sind Fahrzeuge in Battlefield 6 so wichtig? Fahrzeuge spielen eine zentrale Rolle in Battlefield 6. Besonders das IFV hat seit der Einführung des Spiels aufgrund des Bugs mit der Lock-Guided Missile hohe Popularität erlangt. Das Geschoss ermöglichte es den Fahrzeugen, mit nahezu 100%iger Erfolgsrate Ziele zu zerstören.

Die aktuellen Änderungen, die DICE vorgenommen hat, sind bereits im Spiel aktiv, und die Rückkehr des Geschosses wird mit dem nächsten Update erwartet.

Die Zukunft von Battlefield 6

Welche Neuerungen stehen für Battlefield 6 an? Ein großes Update, das am 18. November 2025 erwartet wird, wird neue Inhalte wie die California Resistance-Erweiterung einführen. Diese beinhaltet eine neue Karte und einen zeitlich begrenzten Spielmodus für Battlefield 6.

Zudem hat DICE kürzlich Anpassungen an den Herausforderungen des Spiels vorgenommen, um sie weniger zeitaufwendig zu gestalten. Dies schließt die Reduzierung der erforderlichen Unterdrückungen mit LMGs von 300 auf 10 und der Wiederbelebungen als Support von 200 auf 60 ein. Auch Waffenaufträge wurden angepasst, indem beispielsweise der Schaden, der mit Sturmgewehren verursacht werden muss, von 10.000 auf 3.000 reduziert wurde.

Entwickler und Veröffentlichung

Wer steht hinter Battlefield 6? Battlefield 6 wurde von Battlefield Studios entwickelt und von Electronic Arts veröffentlicht. DICE, eine Tochtergesellschaft von EA, ist für die Entwicklung des Spiels verantwortlich. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Arbeit an der Battlefield-Reihe und nutzt die Frostbite-Engine, um immersive Spielerlebnisse zu schaffen.

Das Spiel wurde am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht und erhielt überwiegend positive Bewertungen, obwohl die Einzelspielerkampagne kritisiert wurde. Innerhalb der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung wurden über 7 Millionen Einheiten verkauft.

Was hältst du von den jüngsten Änderungen in Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!