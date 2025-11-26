Death Stranding 2 bald auf PC? ESRB-Leak sorgt für Aufregung!

Ein überraschendes Leck hat die Gaming-Community in Aufruhr versetzt: Death Stranding 2: On The Beach könnte bald seinen Weg auf den PC finden. Diese Information stammt aus einem neuen Eintrag auf der Website des Entertainment Software Rating Board (ESRB), der die Plattform als PC listet. Der Eintrag wurde von einem aufmerksamen Nutzer entdeckt und schnell auf sozialen Medien geteilt.

Was ist die Bedeutung dieses Leaks?

Wie kam es zu diesem Leak? Die ESRB ist bekannt dafür, unabsichtlich Informationen über bevorstehende Spieleveröffentlichungen zu enthüllen. In der Vergangenheit wurden bereits andere Titel vor ihrer offiziellen Ankündigung durch ESRB-Listings bekannt, darunter auch Ports von Red Dead Redemption und Silent Hill 2 Remake.

Der Eintrag für Death Stranding 2: On The Beach deutet darauf hin, dass ein PC-Port möglicherweise bald angekündigt wird. Obwohl Sony und Kojima Productions noch keine offizielle Bestätigung gegeben haben, hat die ESRB in der Vergangenheit oft als zuverlässige Quelle für derartige Vorabinformationen gedient.

Was bedeutet dies für die Veröffentlichung von Death Stranding 2?

Wann könnte Death Stranding 2 für PC erscheinen? Derzeit gibt es kein offizielles Veröffentlichungsdatum für den PC-Port. Doch wenn man die Veröffentlichungsstrategie von Sony betrachtet, könnte die Ankündigung und der Release früher erfolgen, als viele erwarten. Der erste Teil von Death Stranding kam acht Monate nach seinem ursprünglichen PlayStation-Release auf den PC.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wenn Death Stranding 2 ähnlich behandelt wird, könnte der PC-Port bereits nächstes Jahr auf den Markt kommen. Eine mögliche Plattform für die Ankündigung wäre die Game Awards 2025, ein Event, bei dem Hideo Kojima oft seine neuen Projekte präsentiert. Selbst wenn die Ankündigung dort nicht erfolgt, wird das Spiel bereits für sieben Awards nominiert, darunter für das beste Spieldesign und Spiel des Jahres.

Welche Erwartungen haben die Fans?

Wie reagieren die Fans auf diese Neuigkeiten? Die Fans sind erwartungsvoll und gespannt, besonders angesichts der positiven Resonanz, die Death Stranding 2: On The Beach seit seiner Veröffentlichung im Juni 2025 erhalten hat. Das Spiel bietet eine faszinierende Mischung aus Erkundung, Überleben und sozialer Interaktion in einem postapokalyptischen Setting.

Mit der Aussicht auf eine PC-Version könnte sich die Fangemeinde noch weiter vergrößern. Die Möglichkeit, das Spiel mit höherer Auflösung und Bildrate zu erleben, ist für viele ein entscheidender Faktor.

Ein Blick auf die ESRB

Wie funktioniert die ESRB? Die Entertainment Software Rating Board (ESRB) ist eine selbstregulierende Organisation, die Alters- und Inhaltsbewertungen für Videospiele in Nordamerika vergibt. Gegründet 1994, bietet sie ein freiwilliges Bewertungssystem, das sich an Eltern richtet, um ihnen zu helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.

Das System umfasst sechs altersbasierte Stufen und Inhaltsbeschreibungen, die den Spielinhalt detailliert beschreiben. Diese Bewertungen sind nicht nur für physische Spiele gültig, sondern auch für digital vertriebene Spiele und mobile Apps. Die ESRB hat sich als effektive Instanz im Unterhaltungssektor etabliert und wird von der Industrie weithin respektiert.

Was denkst du über die Möglichkeit eines PC-Ports von Death Stranding 2: On The Beach? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!