Death Stranding 2 – Sams Tochter Tomorrow enthüllt als neue Schlüsselfigur

Death Stranding 2: On the Beach ist endlich da und nimmt dich mit auf eine packende Reise durch ein postapokalyptisches Australien. Hideo Kojima, bekannt für seine komplexen und oft verworrenen Handlungsstränge, präsentiert mit diesem Spiel eines seiner klarsten und verständlichsten Werke. Die Fortsetzung von Death Stranding baut auf den Ereignissen des ersten Teils auf und führt dich in eine Welt voller Geheimnisse und unerwarteter Wendungen.

Die Geschichte von Death Stranding 2

Was passiert zu Beginn von Death Stranding 2? Zu Beginn des Spiels befindet sich Sam Porter Bridges in der Nähe der mexikanischen Grenze, versteckt mit seinem ehemaligen Bridge-Baby Lou. Obwohl er den Befehl hatte, das Baby zu zerstören, entschied er sich, es zu retten und als sein eigenes Kind großzuziehen. Doch eine tragische Wendung ereignet sich, als Sam von einer Mission zurückkehrt und erfährt, dass Lou unter Fragiles Aufsicht ums Leben gekommen ist.

Welche Rolle spielt der Charakter Neil? In dieser düsteren alternativen Welt triffst du auf Neil, der Sam mit einer mysteriösen Truppe von Soldaten konfrontiert. Die Hintergründe dieses Konflikts bleiben zunächst unklar, auch wenn du als Gewinner hervorgehst. Neil war früher ein Kollege von Sam und arbeitete an einer Einrichtung, die schwangere Frauen aus Mexiko brachte, damit ihre Babys zu Bridge-Babys gemacht wurden.

Die Enthüllungen im Laufe des Spiels

Wie entwickelt sich die Geschichte um Sam und seine Vergangenheit? Im Verlauf des Spiels erfährst du, dass Neil eine besondere Verbindung mit Lucy, Sams Ehefrau, hatte. Diese Beziehung führte zu einem Kind, von dem Sam glaubte, dass es nicht seins sei. Doch Lucy hatte ihn angelogen, um das Kind vor den Machenschaften von Bridges zu schützen.

Was wird über die Figur Tomorrow enthüllt? Die junge Frau, die Sam und seine Gruppe als Tomorrow kennenlernen, stellt sich als Sams biologische Tochter heraus. Sie besitzt die Fähigkeit, Dinge durch Berührung schnell altern zu lassen. Higgs, ein alter Feind, versucht, Tomorrow zu entführen, um sie für eine Auslöschung der Menschheit zu nutzen. Doch Sam gelingt es, sie zu retten.

Das Ende von Death Stranding 2

Wie endet die Geschichte von Death Stranding 2? Am Ende des Spiels erfährt Sam, dass Fragile seit Beginn des Spiels tot ist und nur durch ihre Kräfte in der Lage war, Sam zu unterstützen. Lou, die als tot galt, ist in einer alternativen Welt aufgewachsen und zu der jungen Frau geworden, die als Tomorrow bekannt ist. Sam erkennt schließlich, dass er die ganze Zeit über seine eigene Tochter bei sich hatte.

Welche Zukunft wird angedeutet? In der Post-Credit-Szene wird Tomorrow als zukünftige Botin gezeigt, die ihre eigene Reise antritt. Sie trägt ihre alte BB-Containerbox als Andenken und zeigt, dass sie ihre Kräfte nun unter Kontrolle hat.

Die Möglichkeit eines dritten Spiels

Wird es ein Death Stranding 3 geben? Hideo Kojima hat angedeutet, dass er offen für weitere Spiele der Serie ist, auch wenn er selbst nicht als Regisseur auftreten möchte. Die Einführung der Plattentore in der Handlung eröffnet die Möglichkeit, neue Geschichten in unterschiedlichen Teilen der Welt zu erzählen. Ob ein neues Spiel mit Tomorrow als Hauptfigur entstehen wird, bleibt abzuwarten.

