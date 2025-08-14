Clair Obscur vs. Death Stranding 2 – Wer holt sich das GOTY 2025?

Im Jahr 2025 hat sich der Kampf um den Titel des „Game of the Year“ (GOTY) zu einem spannenden Rennen entwickelt. Zwei Spiele stehen dabei besonders im Fokus: Clair Obscur: Expedition 33 und Death Stranding 2: On the Beach. Beide Titel haben ihre Stärken und Schwächen, die sie zu starken Anwärtern machen. Doch welches Spiel wird am Ende die Krone tragen?

Die Faszination von Clair Obscur: Expedition 33

Was macht Clair Obscur: Expedition 33 so besonders? Dieses Rollenspiel von Sandfall Interactive hat durch seine einzigartige Mischung aus klassischem und modernem Gameplay für Aufsehen gesorgt. Es spielt in einem dunklen Belle-Époque-Fantasy-Setting und bietet eine packende Geschichte über eine Expedition, die gegen die mysteriöse „Paintress“ kämpft. Die Kombination aus rundenbasierten Kämpfen und Echtzeitelementen sorgt für ein intensives Spielerlebnis.

Das Spiel hat es geschafft, innerhalb von 33 Tagen 3,3 Millionen Einheiten zu verkaufen und wurde von Kritikern weltweit gelobt. Mit einer Metacritic-Bewertung von 93 Punkten und einer beeindruckenden Nutzerbewertung von 9,7 führt es derzeit die GOTY-Ranglisten an. Der Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 ist umso bemerkenswerter, da es sich um das Debütspiel von Sandfall Interactive handelt.

Der Einfluss von Death Stranding 2: On the Beach

Kann Death Stranding 2: On the Beach Clair Obscur überholen? Hideo Kojima hat mit dieser Fortsetzung versucht, das Beste aus dem ersten Teil zu nehmen und es zu verbessern. Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt, hauptsächlich in Australien, und fordert die Spieler heraus, isolierte Siedlungen zu verbinden und vor dem Untergang zu bewahren.

Obwohl Death Stranding 2: On the Beach mit einem Metacritic-Score von 89 etwas hinter Clair Obscur zurückliegt, hat es dennoch eine starke Fangemeinde. Mit einer Nutzerbewertung von 8,8 und starken Verkaufszahlen auf der PlayStation 5 zeigt es, dass die Spieler den einzigartigen Stil von Kojima Productions schätzen. Besonders die packende Story und die kreative Spielmechanik werden von vielen als Meisterwerk angesehen.

Weitere Anwärter auf das Game of the Year 2025

Welche anderen Spiele könnten den Titel noch gewinnen? Neben den beiden Hauptanwärtern gibt es noch weitere Spiele, die um die GOTY-Krone kämpfen. Nintendo hat mit Mario Kart World und Donkey Kong Bananza zwei starke Titel auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Beide Spiele sind bei Spielern aller Altersgruppen beliebt und zeigen Nintendos Fähigkeit, klassische Spielreihen neu zu erfinden.

Auch Split Fiction von Hazelight und das Indie-Überraschungsspiel Blue Prince ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich. Beide Titel bieten packende Geschichten und innovatives Gameplay, das sie zu ernstzunehmenden Anwärtern macht. Darüber hinaus stehen noch große Veröffentlichungen wie Metroid Prime 4: Beyond, Borderlands 4 und Silent Hill f an, die ebenfalls das Potenzial haben, die Spielergemeinschaft zu begeistern.

Die Entscheidung für das Game of the Year

Wer wird am Ende gewinnen? Die Wahl des Game of the Year 2025 wird sicherlich kein leichtes Unterfangen sein. Während Clair Obscur: Expedition 33 derzeit die Nase vorn hat, hat Death Stranding 2: On the Beach das Potenzial, das Rennen noch zu drehen. Beide Spiele bieten ein einzigartiges Spielerlebnis, das die Grenzen ihres jeweiligen Genres erweitert.

Was denkst du, welches Spiel wird das Game of the Year 2025? Ist es Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach oder ein ganz anderes Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!