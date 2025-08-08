Death Stranding 2 Update fixt Kameraruckeln – Spieler erleichtert

Das erste Update für Death Stranding 2: On the Beach im August 2025 ist für die PlayStation 5 erschienen. Kojima Productions hat die Version 1.008 veröffentlicht, die einige kleinere Fehlerbehebungen enthält und insbesondere ein anhaltendes Problem mit ruckelnder Kamera adressiert, das Spieler seit der Veröffentlichung des Spiels im Juni begleitet.

Patch-Details und Spielerreaktionen

Was beinhaltet das neue Update? Laut PlayStation Studios auf X enthält das Update 1.08 eine Behebung für ein Problem, bei dem die Kamera oder die Umgebung beim Bewegen zu ruckeln schien, sowie andere kleinere Korrekturen und Verbesserungen. Die Spieler haben diese Änderungen bisher positiv aufgenommen, obwohl es immer noch Probleme gibt, die in zukünftigen Updates behoben werden müssen.

Vor dem Patch trat ein Fehler auf, bei dem die Kamera selbst im Leistungsmodus ruckelte, was theoretisch vermieden werden sollte. Spieler versuchten verschiedene Lösungen, wie das Reparieren des Speichers oder das Wechseln in den Fotomodus, aber nichts funktionierte dauerhaft. Ein Spieler auf Reddit äußerte:

„Das Kameraruckeln ruiniert das Spiel für mich. Es ärgert mich zu wissen, dass die Bildrate stabil ist, weil es irgendein Fehler sein muss.“

Vergleich mit früheren Updates

Wie schneidet das aktuelle Update im Vergleich zu früheren ab? Im Gegensatz zum letzten Update im Juli, das mehr Probleme verursachte als löste, war der Rollout von Patch 1.008 reibungsloser. Das vorherige Update 1.007 führte zu Überhitzungsproblemen bei einigen PS5-Konsolen und ungewöhnlichen Fehlern, was bei der Spieler-Community für Frustration sorgte.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Änderungen Patch 1.008 mit sich bringt, da detaillierte Patch-Notes oft schwer zu finden sind. Sony führt keine umfassende Update-Historie für PS5-Spiele, sodass die Spieler auf Ankündigungen der Entwickler angewiesen sind, um über Änderungen informiert zu bleiben.

Ausblick auf zukünftige Inhalte

Gibt es Hinweise auf zukünftige Updates oder Inhalte? Für diejenigen, die auf neue Inhalte hoffen, bringt dieses Update keine neuen Hinweise auf zukünftige Erweiterungen. Offizielle Pläne für Zusatzinhalte nach dem Launch wurden bisher nicht bekannt gegeben und Spielleiter Hideo Kojima hat bereits im Juni erklärt, dass er an seinem nächsten Projekt arbeitet.

Was denkst du über den neuesten Patch? Wurde das Kameraruckeln für dich behoben oder sind dir andere Probleme aufgefallen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!