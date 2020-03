In der 10. Kalenderwoche des Jahres finden wieder einmal zahlreiche neue Serien und Filme in das Programm von Netflix. Wir werfen einen Blick auf alle Serien, Filme, Dokus, Anime und weitere Inhalte, die sich in dieser Woche vom Montag, 2. März bis einschließlich Sonntag, den 8. März 2020 neu im Angebot des Streamingdienstes Netflix einfinden.

In dieser Woche werden die Abenteuer des Vampirjäger Trevor Belmont mit der 3. Staffel der düstere Anime-Serie Castlevania fortgesetzt. In den neuen Folgen legen sich Trevor und seine Begleiter, die Magierin Sypha Belnades und Draculas Sohn Alucard, nach der gleichnamigen Videospielreihe von Konami, gegen einen neuen Gegner an.

Und DC-Fans dürfen sich diese Woche auf die beiden Filme „Batman Begins“ und „The Dark Knight“ von Christopher Nolans Trilogie freuen. Der dritte Teil „The Dark Knight Rises“ befindet sich bereits im Programm von Netflix.

Unsere vollständige Übersicht aller Filme und Serien, die im gesamten März neu hinzugefügt werden, findet ihr hier:

Netflix: Neu im März 2020: Alle Serien und Filme bekannt!

Alle Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch unterhalb aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser Woche

Dienstag, 3. März

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (Netflix Original)

Mittwoch, 4. März

Sliver

Überleben!

Donnerstag, 5. März

Castlevania: Season 3 ( Netflix Original )

) Der kleine Bheem: besonders stark zum Fest der Farben (Netflix Original)

Freitag, 6. März

Die Stille des Todes ( Netflix Original )

) Guilty ( Netflix Original )

) Jonas – Vergiss mich nicht ( Netflix Original )

) Paradise PD: Teil 2 ( Netflix Original )

) Spenser Confidential ( Netflix Original )

) The Protector: Staffel 3 ( Netflix Original )

) Ugly Delicious: Staffel 2 (Netflix Original)

Samstag, 7. März

Batman Begins

The Dark Knight

Sonntag, 8. März