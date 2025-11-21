Team Cherry plant eigenständige Spiele für Hollow Knight-Universum

Team Cherry hat kürzlich einige interessante Einblicke in die Zukunft von Hollow Knight nach dem Erfolg von Silksong gegeben. Obwohl sie nicht abgeneigt sind, ein weiteres Spiel im Hollow Knight-Universum zu entwickeln, betonen sie, dass ein solches Projekt nicht als direkte Fortsetzung zu Silksong betrachtet werden würde. Diese Haltung zeigt, dass Team Cherry ihren kreativen Ansatz beibehalten möchte und sich nicht auf traditionelle Sequel-Formate beschränken will.

Der Erfolg von Hollow Knight: Silksong

Wie erfolgreich war die Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong? Silksong brach mit seiner Veröffentlichung am 4. September 2025 Rekorde, indem es mehrere große Vertriebsplattformen zum Absturz brachte. Innerhalb der ersten Woche erreichte das Spiel über 5 Millionen Spieler. Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als die Hälfte dieser frühen Spieler Silksong über Steam erworben hat, obwohl das Spiel auch als Day-One-Titel im Xbox Game Pass verfügbar war.

Die lange Entwicklungszeit von Silksong, die sich über sieben Jahre erstreckte, hat sich letztlich ausgezahlt. Team Cherry konnte mit diesem Titel das ursprüngliche Konzept vollends umsetzen und bietet den Spielern ein Metroidvania-Erlebnis, das sowohl alte als auch neue Fans begeistert.

Zukunftsaussichten für die Hollow Knight-Reihe

Was plant Team Cherry für die Zukunft von Hollow Knight? Die Entwickler Ari Gibson und William Pellen haben in einem Interview erklärt, dass sie die Möglichkeit weiterer Spiele im Hollow Knight-Universum in Betracht ziehen, jedoch nicht im Sinne einer direkten Fortsetzung zu Silksong. Sie wünschen sich, dass künftige Titel, sollten sie erscheinen, vielmehr als eigenständige Spiele nebeneinander existieren.

Diese Philosophie spiegelt sich auch in der Entwicklung von Silksong wider, das ursprünglich als DLC für Hollow Knight geplant war, sich aber zu einem eigenständigen Spiel entwickelte. Team Cherry ist zuversichtlich, dass ihre Herangehensweise den Erfolg von Silksong weiterführen kann, auch wenn es noch keine konkreten Pläne für ein drittes Spiel gibt.

Geplante Erweiterungen und DLCs

Welche weiteren Inhalte sind für Hollow Knight: Silksong geplant? Wie schon beim ersten Spiel hat Team Cherry auch für Silksong umfangreiche Unterstützung nach dem Launch geplant. Bereits jetzt haben sie sich zu zukünftigen DLCs bekannt, die das Spielerlebnis in den kommenden Jahren erweitern sollen. Diese geplanten Erweiterungen unterstreichen das Engagement von Team Cherry, Silksong kontinuierlich zu verbessern und den Spielern neue Inhalte zu bieten.

Die finanzielle Stabilität und kreative Freiheit, die der Erfolg von Hollow Knight und Silksong mit sich bringt, ermöglicht es dem kleinen Entwicklerteam, sich die notwendige Zeit für qualitativ hochwertige Inhalte zu nehmen. Dies hat bereits bei der Entwicklung von Silksong zu Geduld und Vorfreude unter den Fans geführt, die liebevoll als „Silksanity“ bezeichnet wird.

Fazit

Was bedeutet das alles für dich als Fan? Team Cherry bleibt seiner kreativen Vision treu und plant weiterhin, die Hollow Knight-Reihe auf unkonventionelle Weise zu erweitern. Obwohl noch keine konkreten Pläne für ein weiteres Spiel bekannt sind, können Fans sicher sein, dass zukünftige Projekte die gleiche Sorgfalt und Innovation aufweisen werden, die Silksong zu einem so großen Erfolg gemacht haben. Die Aussicht auf zukünftige DLCs verspricht zudem, das Spielerlebnis von Silksong weiter zu vertiefen.

Was denkst du über die Zukunft der Hollow Knight-Serie? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren!