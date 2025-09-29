Hollow Knight Silksong Tipp – So holst du den Doppelsprung im ersten Akt

Hollow Knight: Silksong hat die Gaming-Community im Sturm erobert, und das nicht nur wegen seiner fesselnden Geschichte und beeindruckenden Grafik. Ein besonders faszinierender Aspekt ist die Möglichkeit, den Doppelsprung, auch bekannt als Faydown-Mantel, bereits im ersten Akt des Spiels zu erlangen, lange bevor es eigentlich vorgesehen ist. Diese Herausforderung erfordert jedoch nicht nur Geschick, sondern auch eine gewisse Meisterschaft in der Kunst des Plattformings.

Der Doppelsprung im ersten Akt

Warum ist der Doppelsprung im ersten Akt so besonders? Normalerweise erhältst du den Faydown-Mantel erst, nachdem du den herausfordernden Gipfel des Mount Fay erklommen hast, was die Fähigkeit Clawline aus dem zweiten Akt erfordert. Doch einige Spieler haben einen Weg gefunden, diese Mechanik zu umgehen und den Sprung deutlich früher zu erlangen.

Dieser Trick, der als Sequence Breaking bekannt ist, wurde von Cofy auf YouTube demonstriert. Er erfordert eine Kombination aus verschiedenen Fähigkeiten und Tools, darunter der Needolin, Swift Step, Reaper Crest, Drifter’s Cloak und Sharpdart. Letzteres ist besonders bemerkenswert, da Sharpdart eigentlich den Faydown-Mantel für seine Nutzung benötigt, was es zu einem wahren Catch-22 macht.

Die Herausforderung des Plattforming

Wie kannst du den Faydown-Mantel früher bekommen? Die Route, die Cofy zeigt, erfordert eine präzise Steuerung und ein tiefes Verständnis der Plattformmechaniken von Silksong. Eine Schlüsseltechnik ist das sogenannte Pogoing, bei dem du die breitere Hurtbox des Reaper Crest nutzt, um von Gegnern abzuspringen, oft auf gleicher Höhe mit ihnen statt von oben.

Ein besonders harter Trick besteht darin, strategisch zu sterben, um an bestimmten Stellen Kokons zu hinterlassen. Diese Kokons kannst du später nutzen, um dich von ihnen für zusätzliche Höhe abzustoßen und so scheinbar unmögliche Sprünge zu meistern. Diese Methoden sind jedoch nichts für schwache Nerven und erfordern eine Menge Übung.

Die Community und ihre Reaktionen

Wie reagiert die Community auf diesen Trick? Viele Spieler in der Community sind von diesem Trick fasziniert, obwohl er für den durchschnittlichen Gamer kaum praktikabel ist. In den Kommentaren zu Cofys Video wird oft diskutiert, wie dieser Trick die Möglichkeit eröffnet, den Schwierigkeitsgrad von Mods wie dem Michael Saves‘ Silksong Randomizer noch weiter zu erhöhen.

Durch den Trick entfällt die Notwendigkeit, die Clawline außerhalb von Mount Fay zu platzieren, um ein Softlocking der Spieler zu vermeiden. Dies bietet neue Möglichkeiten für Modder, die Herausforderungen von Silksong noch weiter zu variieren.

Fazit zur Meisterung von Silksong

Was bedeutet dieser Trick für deine Spielerfahrung? Während dieser Trick sicherlich nicht für jeden geeignet ist, öffnet er die Tür zu einer neuen Ebene der Beherrschung von Silksong. Wenn du eine Herausforderung suchst und bereit bist, dein Plattforming-Können zu testen, könnte dies genau das richtige Abenteuer für dich sein.

Es bleibt spannend zu sehen, wie Spieler weiterhin kreative Wege finden, die Mechaniken von Silksong zu durchbrechen und neue Herausforderungen zu meistern. Teile deine Gedanken dazu in den Kommentaren und lass uns wissen, ob du den Doppelsprung im ersten Akt selbst ausprobiert hast!