Hollow Knight Silksong Trick – Hornet für immer im Gefängnis „The Slab“

In der Welt von Hollow Knight: Silksong steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Ein Spieler hat nun mit einer Reihe von Speedrunning-Tricks bewiesen, dass es möglich ist, Hornet, die Protagonistin des Spiels, in einem Gefängnis zu „verhaften“, ohne dass es eine Möglichkeit zur Flucht gibt. Diese Entdeckung wirft die Frage auf, warum jemand so etwas tun würde, aber auch, wie faszinierend die Mechaniken des Spiels sind.

Das Spiel ist bekannt für seine cleveren Geheimnisse und herausfordernden Mechaniken, die den Spielern einiges abverlangen. Doch was passiert, wenn man die Grenzen des Spiels ausreizt und sich in Bereiche vorwagt, die eigentlich nicht zugänglich sein sollten? Genau das hat der YouTuber Kilroy getan und Hornet in der Gefängniszone „The Slab“ eingeschlossen.

Der Weg in die Gefängniszone

Wie gelangt man in das Gefängnis von Silksong? Kilroy nutzte eine Reihe von präzisen Speedrunning-Techniken, um Hornet in das Gefängnis zu bringen. Diese Techniken beinhalten unter anderem das gezielte Sammeln von Rosarios, um einen Schlüssel zu erwerben, und das geschickte Springen auf Hornets Leiche, um in ansonsten unerreichbare Bereiche zu gelangen.

Einige dieser Sprünge sind so geplant, dass das Spiel Hornet auf Plattformen platziert, die eigentlich noch nicht erreicht wurden. Andere Techniken nutzen Hornets Heilfähigkeiten, um in der Luft zu verweilen und an sonst unzugängliche Vorsprünge zu gelangen. Besonders beeindruckend ist der Einsatz der Spott-Fähigkeit, um Gegner in die richtige Position zu locken und so ganze Bereiche zu überspringen.

Das Gefängnis ohne Flucht

Was passiert, wenn Hornet in „The Slab“ gefangen ist? Das Ziel von Kilroys Experiment war es, die Fähigkeit zum Wandklettern zu erlangen, die die Gefängniswärter erscheinen lässt, ohne vorher das Dash oder das Schnellreisesystem freizuschalten. So wird Hornet in „The Slab“ gefangen, ohne dass eine Möglichkeit zur Flucht besteht, es sei denn, man startet ein neues Spiel.

Interessanterweise stellte Kilroy fest, dass es möglich ist, Hornets Ausrüstung zurückzuerlangen, bevor man auf eine unüberwindbare Mauer stößt. Doch der einzige Ausgang ist versperrt, und das Bellway-System, das eine Flucht ermöglichen könnte, ist nicht aktiv, da Kilroy das Bell Beast in einem früheren Bereich gefangen hielt. Diese Art von Softlock ist besonders frustrierend, da man so nah an der Freiheit ist, aber trotzdem nicht entkommen kann.

Die Faszination hinter den Entdeckungen

Warum sind solche Entdeckungen wichtig für die Community? Kilroys Entdeckung zeigt, wie tief die Mechaniken von Silksong gehen und wie viel Raum für Kreativität und Herausforderung das Spiel bietet. Die Speedrunning-Community liebt es, Spiele in ihre Einzelteile zu zerlegen und neue Wege zu finden, sie zu meistern.

Diese Entdeckungen sind nicht nur ein Beweis für die Leidenschaft der Spieler, sondern bieten auch wertvolle Einblicke in die Designentscheidungen der Entwickler. Sie zeigen, dass selbst die besten Spiele noch Überraschungen bereithalten und dass es immer Wege gibt, Grenzen zu überschreiten und neue Herausforderungen zu finden.

