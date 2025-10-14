Dualsense Edge-Support bei Hollow Knight Silksong Update – alle Details!

Team Cherry hat kürzlich ein Update für das beliebte Spiel Hollow Knight: Silksong veröffentlicht. Mit der neuen Version 1.0.28891, die am 13. Oktober 2025 herauskam, wurden zahlreiche kleinere Probleme behoben und die Controller-Unterstützung erweitert. Besonders interessant ist der Support für den Dualsense Edge auf der PlayStation sowie die Unterstützung verschiedener Controller auf Mac-Systemen.

Verbesserungen und Bugfixes

Was beinhaltet das neue Update? Die Aktualisierung bringt keine neuen großen Inhalte, sondern konzentriert sich darauf, bestehende Fehler zu beheben und das Spielgeschehen zu verbessern. Einige der wesentlichen Änderungen beinhalten eine Anpassung des Schadensskalierung auf den Rune Rage, um sie mit anderen Silk Skills in Einklang zu bringen, und eine Erhöhung des Schadens von Sharp Dart und Cross Stitch. Darüber hinaus wurde ein Soft-Lock behoben, der während der Eröffnungssequenz des Grand Gate auftreten konnte, wenn vorher die Zitadelle besucht wurde und einige Glockenschreine inaktiv blieben.

Ein weiteres wichtiges Feature ist die Pause-Funktion, wenn der Controller die Verbindung verliert. Dies ist besonders nützlich, um ungewollte Tode zu vermeiden, wenn die Verbindung zum Controller plötzlich abbricht.

Ausblick auf zukünftige Updates

Was plant Team Cherry für die Zukunft? Obwohl das aktuelle Update keine neuen Inhalte bietet, ist es wahrscheinlich, dass Team Cherry in der Zukunft weitere Erweiterungen und Features für Silksong veröffentlichen wird. Aufgrund der Größe des Entwicklerteams und der Zeit, die benötigt wurde, um das Spiel zu veröffentlichen, könnte dies jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

In der Zwischenzeit können PC-Spieler Mods verwenden, um das Spielerlebnis zu variieren. Ein kürzlich veröffentlichter Mod namens Crest Master erhöht die Schwierigkeit des Spiels erheblich, indem er das Spiel ohne Hornets Umhang und Nadel ermöglicht. Dies könnte eine interessante Herausforderung für erfahrene Spieler sein, die neue Herausforderungen suchen.

Reaktionen der Community

Wie kommt das Update bei den Spielern an? Die Community hat positiv auf die Verbesserungen reagiert, vor allem auf die behobenen Fehler und die verbesserte Controller-Unterstützung. Viele Spieler sind jedoch gespannt auf zukünftige Inhalte und hoffen auf größere Updates, die neue Quests oder Gebiete beinhalten könnten.

Was hältst du von dem neuen Update? Hast du bereits Erfahrungen mit den neuen Features gemacht? Teile deine Meinung in den Kommentaren!