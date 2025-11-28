Hollow Knight Silksong – DLC mit Steel Assassin Sharpe in Arbeit

Hollow Knight: Silksong, der Nachfolger des beliebten Metroidvania-Spiels Hollow Knight, hat kürzlich neue Details zu seinen DLC-Plänen enthüllt. Das Spiel, das am 4. September 2025 veröffentlicht wurde, nimmt die Spieler mit auf eine Reise in das Königreich Pharloom. Hier schlüpfst du in die Rolle von Hornet, die einstige Prinzessin und Beschützerin von Hallownest. Die Entwickler von Team Cherry, bekannt für ihre detaillierte Spielwelt und die anspruchsvollen Herausforderungen, haben ihre Pläne für zukünftige Inhalte in einem Interview mit Bloomberg vorgestellt. Co-Gründer Ari Gibson und William Pellen betonten, dass sie kreative Wege finden müssen, um neue Inhalte zu integrieren, um das Spiel nicht unüberschaubar zu machen.

Post-Launch-Unterstützung im Vergleich

Wie unterstützt Team Cherry Hollow Knight: Silksong nach dem Launch? Team Cherry hat bereits mit Hollow Knight einen hohen Standard für Post-Launch-Unterstützung gesetzt. Das Originalspiel wurde durch mehrere kostenlose Updates erweitert, die neue Bosse, Gebiete und Funktionen hinzufügten. Diese Updates umfassten unter anderem Hidden Dreams mit neuen Bosskämpfen und Schnellreisemöglichkeiten, sowie The Grimm Troupe mit einer neuen Questreihe und Charakteren.

Für Silksong ist die Herausforderung, dass das Spiel bereits zu Beginn umfangreicher ist als sein Vorgänger. Daher müssen die Entwickler darauf achten, dass die Einführung neuer Inhalte nicht die Zugänglichkeit beeinträchtigt oder die Welt von Pharloom überfrachtet.

Bisherige Updates für Silksong

Welche Updates hat Hollow Knight: Silksong seit seiner Veröffentlichung erhalten? Seit dem Start konzentrierten sich die Updates für Hollow Knight: Silksong vor allem auf Stabilitäts- und Qualitätsverbesserungen. Team Cherry hat mehrere Patches veröffentlicht, um Animationsfehler zu beheben, die Kompatibilität mit Controllern zu erweitern und die Reaktionsfähigkeit der Eingaben zu verfeinern. Auch die Übersetzungen wurden kontinuierlich verbessert, insbesondere die Unterstützung für vereinfachtes Chinesisch.

Diese Art von Updates ist für jedes Spiel normal, zeigt jedoch auch Team Cherrys Engagement, Silksong zu unterstützen, bis größere Inhaltsupdates bereit sind.

Zukünftige DLC-Pläne

Was hat Team Cherry für zukünftige Silksong-DLCs geplant? Obwohl Team Cherry noch keine formelle Ankündigung bezüglich der DLCs oder deren Veröffentlichungstermine gemacht hat, gibt es Hinweise auf die zukünftigen Pläne. Laut Gibson und Pellen wird bereits an neuen Inhalten gearbeitet, darunter die Rückkehr von Steel Assassin Sharpe in einer zukünftigen Erweiterung und die Einführung von Features wie dem Dorf der Löwen.

Die Entwickler arbeiten nicht nur an kleineren Updates, sondern auch an großen Erweiterungen, die an die Godmaster-Inhalte des ersten Spiels erinnern. Dabei ist es für das Team wichtig, dass die Erweiterungen natürlich integriert werden, um neue Spieler nicht zu überfordern.

Team Cherry hat betont, dass sie bald mehr kommunizieren werden, wenn die Inhalte solider werden. Bis dahin musst du dich noch gedulden, während das Team an der nächsten Runde von Inhalten arbeitet.

Was denkst du über die DLC-Pläne für Hollow Knight: Silksong? Teile deine Meinung in den Kommentaren!