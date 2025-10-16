Hollow Knight: Silksong Patch 4 bringt langersehnte Controller-Verbesserung!

Hollow Knight: Silksong, das heiß erwartete Sequel zum Indie-Hit Hollow Knight, hat vor kurzem den vierten Patch in die öffentliche Beta veröffentlicht. Diese Aktualisierung bringt nicht nur zahlreiche Verbesserungen mit sich, sondern auch eine von der Community lang ersehnte Funktion. Das australische Entwicklerteam Team Cherry hat sich mit dieser Version erneut den Wünschen und Anregungen seiner Fans angenommen.

Patch 4 umfasst neben einigen Bugfixes auch bedeutende Änderungen wie eine Aufwertung des Multibinder-Tools. Diese Neuerung basiert auf direkten Vorschlägen der Community und soll das Spielerlebnis noch weiter verbessern. Der Multibinder, ein stilistisches Werkzeug im Spiel, ermöglicht jetzt das Beseitigen von Maden mit der initialen Bindung. Zudem wurde die lange Bindungszeit, die bei der Verwendung des Schamanenwappens auftrat, reduziert.

Verbesserte Controller-Unterstützung

Was verbessert sich bei der Controller-Unterstützung? Mit Patch 4 wechselt Hollow Knight: Silksong zum Unity Input System, um die Unterstützung für Controller weiter zu optimieren. Diese Änderung ermöglicht es, dass Rumble-Features für verschiedene Controller nun einwandfrei funktionieren. Auch die Anzahl der unterstützten Controller wurde erweitert, um noch mehr Spielern ein angenehmes Spielerlebnis zu bieten.

Die Implementierung der verbesserten Controller-Unterstützung könnte jedoch noch einige Probleme aufweisen, die in zukünftigen Updates behoben werden sollen. Spieler können daher ihre Erfahrungen und etwaige Schwierigkeiten zurückmelden, damit Team Cherry diese in die finalen Anpassungen einfließen lassen kann.

Lokalisierung und Sprachunterstützung

Welche Änderungen gibt es bei der Lokalisierung? Ein weiterer Schwerpunkt von Patch 4 liegt auf der Verbesserung der Lokalisierung des Spiels. Besonders die vereinfachte chinesische Übersetzung wurde aktualisiert, obwohl Team Cherry darauf hinweist, dass es sich hierbei um eine vorläufige Umsetzung handelt. Spieler können daher auf kleinere Anzeigeprobleme stoßen, die jedoch im Laufe der Beta-Phase behoben werden sollen.

Zusätzlich wurden verschiedene Lokalisierungsprobleme in allen Sprachversionen des Spiels korrigiert. Diese Änderungen sollen die Spielerfahrung in den jeweiligen Regionen weiter optimieren und die Spielwelt zugänglicher machen.

Zukünftige Updates und Community-Beteiligung

Was plant Team Cherry für die Zukunft? Team Cherry hat angekündigt, dass Patch 4 noch nicht der letzte Schritt in der Weiterentwicklung von Hollow Knight: Silksong ist. Weitere Anpassungen und Verbesserungen sind geplant, bevor der Patch offiziell für alle Spieler verfügbar sein wird. Die Entwickler betonen, dass sie weiterhin eng mit der Community zusammenarbeiten, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

Die Teilnahme der Community an der Entwicklung von Hollow Knight: Silksong ist ein zentraler Bestandteil des Erfolgs des Spiels. Spieler können ihre Vorschläge und Rückmeldungen über verschiedene Kanäle einbringen und so aktiv zur Gestaltung der Spielerfahrung beitragen.

Was denkst du über die neuesten Änderungen in Hollow Knight: Silksong? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!