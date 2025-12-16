Sea of Sorrow kostenlos – Neues Kapitel für Hollow Knight: Silksong 2026

Mit einem neuen kostenlosen DLC namens Sea of Sorrow kündigt Team Cherry die nächste große Inhaltswelle für Hollow Knight: Silksong an. Die Erweiterung soll 2026 erscheinen und wird allen Besitzern des Spiels ohne Zusatzkosten zur Verfügung stehen. Nach dem gewaltigen Erfolg des Hauptspiels, das am 4. September 2025 veröffentlicht wurde und seitdem über sieben Millionen Einheiten verkauft hat, stellt Sea of Sorrow das nächste Kapitel im Ausbau der Silksong-Welt dar.

Die Erweiterung bringt eine neue Spielregion mit sich, die stark vom Meer und nautischen Themen geprägt ist. Damit wird sich Sea of Sorrow visuell und spielerisch deutlich vom bisherigen Silksong-Erlebnis abheben. Neben frischen Gegnern und Bosskämpfen dürfen sich Fans auch auf neue Werkzeuge und Fähigkeiten freuen, die Hornets Bewegungsrepertoire erweitern werden.

Ein neues Kapitel in Pharloom

Was erwartet dich in Sea of Sorrow? Laut Team Cherry wird die Erweiterung neue Areale einführen, die möglicherweise unter Wasser liegen oder vom Ozean inspiriert sind. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Bewegung, Erkundung und Kampf. Bereits im Hauptspiel wurden verschiedenste Bewegungstechniken wie der Seidensprung oder die Clawline eingeführt – Sea of Sorrow könnte diese Mechaniken mit neuen Umgebungen und Bedingungen herausfordern.

Fans spekulieren bereits darüber, ob Sea of Sorrow auch neue „Crests“ oder „Silk Skills“ enthalten wird. Diese Gameplay-Stile bieten in Silksong unterschiedliche Spielweisen, etwa durch mehr Schaden bei unberührtem Spiel oder durch automatische Regeneration von Werkzeugen. Neue Inhalte in diesem Bereich könnten das Spielerlebnis noch individueller gestalten.

Ein Geschenk an die Community

Warum ist Sea of Sorrow kostenlos? Die Entscheidung, Sea of Sorrow als kostenlosen DLC anzubieten, dürfte viele überraschen – schließlich zählt Hollow Knight: Silksong zu den erfolgreichsten Indie-Titeln des Jahres 2025. Für Team Cherry scheint der Community-Gedanke jedoch im Vordergrund zu stehen. Schon beim Vorgänger Hollow Knight wurden viele Erweiterungen ohne Zusatzkosten veröffentlicht, und diese Philosophie setzt sich nun fort.

Durch die kostenlose Erweiterung bleibt die aktive Spielerschaft motiviert, während neue Spieler einen weiteren Anreiz bekommen, sich Silksong zuzulegen. Gerade auf Plattformen wie Nintendo Switch 2 oder Steam, wo das Spiel besonders populär ist, dürfte Sea of Sorrow für neue Aufmerksamkeit sorgen.

Updates für das Originalspiel

Was passiert mit dem ersten Hollow Knight? Neben den Neuigkeiten zu Silksong hat Team Cherry auch ein technisches Update für das ursprüngliche Hollow Knight angekündigt. Besonders interessant ist die geplante Nintendo Switch 2-Version, welche mit verbesserter Auflösung, höherer Bildrate und zusätzlichen Effekten überzeugen soll. Auch andere Plattformen wie PS5 und Xbox Series X/S erhalten Performance-Verbesserungen und Bugfixes.

PC-Spieler können viele dieser Verbesserungen bereits jetzt testen, da sie über Beta-Zweige auf Steam und GOG verfügbar sind. Ein Highlight ist die Unterstützung neuer Bildformate wie 21:9 und 16:10, was besonders für Nutzer von Ultrawide-Monitoren oder Steam Decks interessant ist.

Langfristige Perspektive für Silksong

Wie geht es mit Silksong weiter? Die Ankündigung von Sea of Sorrow zeigt, dass Team Cherry weiterhin auf langfristige Inhalte setzt. Nach dem großen Erfolg von Silksong – inklusive fünf Nominierungen bei den Game Awards 2025 und dem Gewinn als Bestes Action-Adventure-Spiel – scheint das Entwicklerstudio gewillt zu sein, das Spiel auch in den kommenden Jahren mit neuen Inhalten zu versorgen.

Ob nach Sea of Sorrow noch weitere Erweiterungen folgen oder vielleicht sogar ein drittes Spiel geplant ist, bleibt offen. Klar ist jedoch: Hollow Knight bleibt eines der wichtigsten Indie-Franchises dieser Generation.

Was hältst du von der Sea of Sorrow-Erweiterung? Freust du dich auf ein neues Kapitel in Silksong? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!