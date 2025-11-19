Call of Duty Update – November bringt umfangreiche Fixes und verbesserte Stabilität

Call of Duty: Black Ops 7 hat kürzlich die Patch-Notes für das Update am 19. November 2025 veröffentlicht. Das Update behebt eine Vielzahl technischer Probleme in allen Spielmodi, einschließlich der Koop-Kampagne, Zombies und Multiplayer. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, das Spiel zu verfeinern, bevor die erste Saison im Dezember startet.

Seit der Veröffentlichung am 14. November 2025 hat Call of Duty: Black Ops 7 vier Updates erhalten, die jeweils auf Fehlerbehebungen und Optimierungen abzielen. Das Day-One-Update erhöhte die XP-Gewinne in den Mehrspielermodi, während das Update am 16. November einige große Zombies-Exploits adressierte. Am 18. November wurde ein Absturzproblem im Endgame-Modus behoben.

Neue Verbesserungen im November-Update

Welche Änderungen bringt das neueste Update? Das Update vom 19. November bringt zahlreiche Korrekturen und Anpassungen. So wurden UI-Probleme in den Overclock- und Operator-Menüs behoben, und Spieler können nicht mehr in unerreichbare Bereiche auf den Karten Scar, Flagship, Colossus, Hijacked und Toshin gelangen.

Des Weiteren wurde ein Problem im Koop-Kampagnenmodus gelöst, bei dem Teammitglieder aus dem Spiel entfernt wurden, wenn der Rest des Teams ohne sie exfiltrierte. Auch ein Problem mit einer Schlüsselkarte in der Mission ‚Eskaliert‘ wurde behoben.

Änderungen im Zombies-Modus

Wie wirkt sich das Update auf den Zombies-Modus aus? Der Zombies-Modus erhält die meisten Fixes im Update vom 19. November. Ein Problem mit den Anforderungen für die Meisterschafts-Camo-Herausforderungen, die dreimal höher waren als beabsichtigt, wurde behoben. Ebenso wurde ein Problem bei der Mutilate-Camo-Herausforderung korrigiert.

Weitere UI-bezogene Bugs wurden ebenfalls beseitigt. Dazu zählen Probleme, bei denen Blaupausen-Waffen auf ihre Grundform zurückgesetzt wurden und Fahrzeugkontrollen nach dem Öffnen der Tac-Map überlappten. Die Todesmaschine im Dead Ops Arcade wurde etwas abgeschwächt, während die Ray Gun nun genauer entsprechend ihrer Seltenheitsstufe Schaden verursacht.

Globale Stabilitätsverbesserungen

Wie verbessert sich die Stabilität des Spiels? Das Update verbessert die allgemeine Stabilität des gesamten Spiels, was zu weniger Abstürzen führen sollte. Ein Problem, das verhinderte, dass tägliche Herausforderungen beim Eintritt in ein neues Prestige zurückgesetzt wurden, wurde ebenfalls behoben.

Detaillierte Patch-Notes

Welche spezifischen Probleme wurden in den Patch-Notes angegangen? Die Patch-Notes vom 19. November listen eine Vielzahl von Anpassungen auf:

Multiplayer: Korrekturen an Orten, die Spielern den Zugang zu unerlaubten Bereichen ermöglichen.

Korrekturen an Orten, die Spielern den Zugang zu unerlaubten Bereichen ermöglichen. UI: Probleme mit falsch geordneten Overclocks und inaktiven Operatoren wurden behoben.

Probleme mit falsch geordneten Overclocks und inaktiven Operatoren wurden behoben. Zombies Gameplay: Fortschrittsprobleme bei Jump Pad-bezogenen Aufgaben wurden behoben.

Fortschrittsprobleme bei Jump Pad-bezogenen Aufgaben wurden behoben. Zombies UI: Probleme mit Überlappungen und Timing-spezifische Fehler wurden korrigiert.

Probleme mit Überlappungen und Timing-spezifische Fehler wurden korrigiert. Zombies Herausforderungen: Anforderungen für Meisterschafts-Camos und Mutilate-Camo wurden angepasst.

Anforderungen für Meisterschafts-Camos und Mutilate-Camo wurden angepasst. Dead Ops Arcade: Anpassungen der Schadenswerte für Ray Gun und Death Machine.

Anpassungen der Schadenswerte für Ray Gun und Death Machine. Koop-Kampagne: Fehler in der Exfiltration und bei der Schlüsselkarte der Mission ‚Eskaliert‘ wurden behoben.

