WoW Midnight Pre-Patch: Spiele mit Entwicklern und teste neue Inhalte am 17. Nov

World of Warcraft-Spieler haben bald die Gelegenheit, den Midnight Pre-Patch Event zu testen. Dieses spezielle Event wird am 17. November 2025 live geschaltet und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, zusammen mit den Entwicklern des Spiels das neue Feature zu erleben. Diejenigen, die Zugang zur World of Warcraft: Midnight-Beta haben, können den Pre-Patch vor der offiziellen Veröffentlichung im nächsten Jahr ausprobieren.

Wie kann man am Test des Midnight Pre-Patch Events teilnehmen?

Was musst du tun, um teilzunehmen? Der Test findet am 17. November von 20:00 bis 22:00 Uhr deutscher Zeit statt. In diesem Zeitraum wird ein neuer Realm namens „Midnight Prelaunch Event“ geöffnet. Spieler können ihre Charaktere von den Live-Servern kopieren und das Event ausprobieren. Besonders spannend: Entwickler des World of Warcraft-Teams werden ebenfalls teilnehmen, was den Spielern die Möglichkeit gibt, direktes Feedback zu geben und die Entwickler persönlich zu treffen.

Um teilzunehmen, kannst du dich entweder über die Blizzard-Website für die Beta anmelden oder die Epic Edition von Midnight vorbestellen. Dies ermöglicht dir nicht nur den Zugang zu den neuen Inhalten der Erweiterung, sondern auch zu den bedeutenden Klassenänderungen und neuen Gebieten.

Was erwartet dich im Midnight Pre-Patch Event?

Welche Inhalte bietet das Event? Im Rahmen des Pre-Patch Events werden die Spieler die Möglichkeit haben, die Bedrohung durch die Twilight’s Blade-Kultisten zu untersuchen. Diese Gruppe, eine Abspaltung des Twilight’s Hammer, ist Xal’atath treu ergeben. Zusammen mit den NPCs Umbric und Rommath reist du in die Twilight Highlands, um die Kultisten zu konfrontieren.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das Event wird durch eine Quest mit dem Titel „Der Kult im Inneren“ eingeleitet, die in Stormwind oder Orgrimmar gestartet werden kann. Die Entwickler haben angekündigt, dass das Event eine „schnelle Kadenz“ haben wird und es im Event-Tracker auf der Karte leicht auffindbar sein wird.

Vorbereitung auf das Pre-Patch Event

Wie kannst du dich optimal vorbereiten? Da WoW: Midnight umfassende Änderungen an allen Klassen vornimmt, ist es ratsam, sich mit den neuen Fähigkeiten und Spezialisierungen vertraut zu machen. Die Vorbereitung wird entscheidend sein, um im Kampf gegen die Twilight’s Blade das volle Potenzial deiner Klasse auszuschöpfen.

Ein vorausschauender Blick auf die Klassen- und Spezialisierungsänderungen hilft dir, deine Fähigkeiten strategisch einzusetzen und die Herausforderungen, die auf dich warten, erfolgreich zu meistern. Obwohl das Event derzeit nur für Spieler mit Beta-Zugang verfügbar ist, wird es auch für diejenigen zugänglich sein, die die Midnight-Erweiterung noch nicht besitzen.

Fazit und Ausblick auf die Midnight-Erweiterung

Was kannst du von der Erweiterung erwarten? Auch wenn das Pre-Patch Event einen Vorgeschmack auf die kommenden Inhalte bietet, wird die vollständige Erweiterung neue und überarbeitete Zonen, die Einführung der Haranir als verbündete Rasse und umfassende Verbesserungen des Spiels enthalten.

Abschließend bleibt zu sagen, dass die Vorfreude auf die Veröffentlichung von World of Warcraft: Midnight groß ist. Die Spieler können sich auf neue Abenteuer in Azeroth freuen, während sie gegen die drohende Invasion der Leere kämpfen. Bis dahin bietet das Pre-Patch Event eine hervorragende Möglichkeit, sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Was denkst du über das Midnight Pre-Patch Event? Wirst du daran teilnehmen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!