GTA 6: Das erwartet die Community vom großen Gameplay-Einblick am 27. August

Am 27. August gewährt Rockstar Games einen ausführlicheren Einblick in GTA 6. In der Community steigen die Erwartungen: Fans hoffen auf echtes Gameplay, Informationen zur offenen Welt und Antworten auf die Frage, wie sich Jason und Lucia tatsächlich spielen.

Bis zum Release von Grand Theft Auto 6 dauert es nicht mehr lange. Trotzdem wissen wir erstaunlich wenig darüber, wie Rockstars neues Open-World-Spiel abseits der sorgfältig inszenierten Trailer tatsächlich funktioniert. Genau das könnte sich am 27. August 2026 ändern.

Für diesen Tag ist „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ angekündigt. Die Präsentation soll zunächst um 21 Uhr deutscher Zeit auf Netflix erscheinen. Sechs Stunden später folgt die Veröffentlichung auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und der GTA-6-Webseite.

Im großen GTA-6-Subreddit wird seit der Ankündigung intensiv darüber diskutiert, was Rockstar zeigen könnte. Dabei kristallisieren sich mehrere Wünsche besonders deutlich heraus.

Die Community möchte endlich echtes Gameplay sehen

Der wichtigste Wunsch ist wenig überraschend: Die Fans (und ich) wollen keine weitere Aneinanderreihung filmischer Szenen, sondern eine zusammenhängende Gameplay-Präsentation.

Rockstar hat bei früheren Spielen häufig ausführliche Videos veröffentlicht, in denen eine ruhige Sprecherstimme die Welt und ihre Mechaniken erklärt. Viele Mitglieder der Community erwarten für GTA 6 ein ähnliches Format, möglicherweise mit zehn oder mehr Minuten Laufzeit.

Ein solches Video könnte erstmals zeigen, wie sich Missionen, Kämpfe, Verfolgungsjagden und die Erkundung von Leonida tatsächlich anfühlen. Besonders interessant wäre, ob Rockstar zwischen unverändertem Gameplay und geskripteten Sequenzen unterscheidet.

Nach meiner Einschätzung wäre alles andere als echtes Spielmaterial eine Enttäuschung. Die Vorbestellungen laufen bereits und die Veröffentlichung rückt näher. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Rockstar nicht mehr nur Atmosphäre verkaufen, sondern die spielerischen Fortschritte gegenüber GTA 5 sichtbar machen sollte.

Wie unterscheiden sich Jason und Lucia?

Eine der größten offenen Fragen betrifft die beiden Hauptfiguren. Bekannt ist, dass Jason und Lucia gemeinsam im Zentrum der Geschichte stehen. Unklar bleibt jedoch, wie stark sich ihre Fähigkeiten und Perspektiven voneinander unterscheiden.

Kann jederzeit zwischen beiden Figuren gewechselt werden? Verfügen sie über eigene Talente, Kontakte oder Aktivitäten? Und wie funktioniert das Zusammenspiel während gemeinsamer Missionen?

Der Vergleich mit GTA 5 liegt nahe. Dort konnten Spieler zwischen Michael, Franklin und Trevor wechseln, wobei die Figuren eigene Spezialfähigkeiten und Handlungsstränge besaßen. GTA 6 könnte dieses Konzept vertiefen und stärker mit der Beziehung zwischen Jason und Lucia verbinden.

Die offene Welt muss mehr als nur groß sein

Ein weiteres großes Thema im Subreddit ist die Spielwelt. Die Community versucht seit Jahren, anhand offizieller Bilder und Trailer eine möglichst genaue Karte von Leonida zu rekonstruieren. Ihre tatsächliche Größe ist aber weiterhin unbekannt.

Noch wichtiger als die reine Fläche dürfte die Dichte der Welt sein. Fans hoffen auf mehr betretbare Gebäude, abwechslungsreichere Nebenaktivitäten und glaubwürdigere Figuren. Red Dead Redemption 2 hat bereits gezeigt, wie stark kleine Begegnungen und dynamische Ereignisse zur Atmosphäre einer offenen Welt beitragen können.

GTA 6 sollte diesen Ansatz weiterentwickeln. Vice City darf nicht nur größer und schöner als Los Santos wirken – die Stadt muss auf Aktionen reagieren und auch abseits der Hauptmissionen interessante Geschichten erzählen.

Polizeisystem, Fahrzeuge und soziale Medien

Auch das Fahndungssystem steht weit oben auf der Wunschliste. Die bisherigen Aufnahmen deuten darauf hin, dass die Polizei koordinierter vorgehen und Beschreibungen von Personen oder Fahrzeugen berücksichtigen könnte. Eine offizielle Erklärung steht allerdings noch aus.

Daneben hoffen Fans auf Details zu Fahrzeugphysik, Tuning, Waffen, Geschäften und den zahlreichen Freizeitaktivitäten. Das fiktive soziale Netzwerk, das in den bisherigen Trailern eine wichtige Rolle spielte, dürfte ebenfalls Teil der Präsentation werden.

Spannend ist vor allem die Frage, ob diese Social-Media-Inhalte lediglich der satirischen Darstellung von Leonida dienen oder unmittelbar auf das Spielgeschehen reagieren. Denkbar wären virale Aufnahmen der eigenen Aktionen, Hinweise auf Ereignisse oder Missionen und ständig neue Beiträge aus der Spielwelt.

Was Rockstar noch nicht zeigen dürfte

Weniger wahrscheinlich sind ausführliche Informationen zu GTA Online. Rockstar dürfte die Einzelspieler-Kampagne zunächst in den Mittelpunkt stellen und den Online-Modus separat vorstellen.

Auch bei der Geschichte erwarten wir Zurückhaltung. Das Studio wird vermutlich weitere Einblicke in Jason und Lucias Beziehung geben, ohne zentrale Wendungen oder größere Gegenspieler zu verraten.

Bei der technischen Umsetzung könnten dagegen konkrete Informationen folgen. Viele Spieler möchten wissen, welche Grafikmodi die Konsolenversionen bieten und ob 60 Bilder pro Sekunde auf PS5 beziehungsweise Xbox Series X möglich sind. Ob Rockstar diese Frage schon am 27. August beantwortet, bleibt offen.

Der wichtigste GTA-6-Termin seit dem letzten Trailer

Die Erwartungen an den Extended Look sind gewaltig. Die Community möchte endlich erkennen, was GTA 6 spielerisch von seinem Vorgänger unterscheidet und wie Rockstar die Erfahrungen aus GTA 5 und Red Dead Redemption 2 zusammenführt.

Mein größte Hoffnung ist deshalb keine spektakuläre Explosion oder weitere Zwischensequenz. Ich möchte einige Minuten unverfälschtes Gameplay sehen: eine Mission, einen Figurenwechsel, eine Verfolgungsjagd und einen kurzen Abstecher in die offene Welt.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Extended Look läuft am 27. August zunächst auf Netflix und später über die offiziellen Kanäle von Rockstar Games.

Was möchtet ihr bei der Präsentation unbedingt sehen: die offene Welt, Missionen, das Polizeisystem oder endlich ausführliches Gameplay?