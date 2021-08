Blair Witch VR Edition – VR-Version beschert euch ab sofort Herzinfarkt

Das Spiel zum „Blair Witch“-Mythos bewies zum Release am 30. August 2019 eindrucksvoll, dass es nicht viel mehr als eine digitale Nacht allein in einem finsteren Wald benötigt, um uns nach Mama schreien zu lassen.

Das Szenario: Wie in der Filmvorlage und dem Popkultur-Mythos dahinter befinden wir uns im Black Hills Forest, wo dieses Mal allerdings ein Junge vom Erdboden verschwunden ist. Als Polizist Ellis, der mit seiner eigenen Vergangenheit zu kämpfen hat, gehen wir dem ungelösten Fall auf die Spur.

Doch hierbei handelt es sich nicht um einen normalen Mordfall. Wir werden als Spieler*in am eigenen Leib mit der Blair-Hexe konfrontiert, was dem Ganzen das schockierende Gruseletwas verleiht.

Blair Witch VR Edition mit neuen Mechaniken

In unserem Test lest ihr, wie sehr wir die Horrorstimmung aufsaugen konnten und was „Blair Witch“ auf spielerischer Seite zu bieten hat:

Blair Witch: Atmosphärischer Horror-Trip im Hexenwald mit kleineren Fehlern

Aber die Horrorexperten von Bloober Team wären keine Gruselgenies, wenn sie nicht noch das eine oder andere Ass im Ärmel hätten. Um den ganzen die Krone aufzusetzen, dürfen wir fortan „Blair Witch“ in VR erleben. „Blair Witch VR Edition“ erschien am 12. August 2021, weshalb es sogleich den Launch-Trailer gibt, der mit echten Schauspielern gedreht wurde. Es ist also ein Live-Action-Trailer:

Bei „Blair Witch VR Edition“ handelt es sich um eine ganz neue „Blair Witch“-Story, die als VR-Erfahrung entworfen wurde. Heißt, dass sie neue Umgebungen verbaut haben, um mehr Interaktivität zu schaffen und „Begegnungen mit neuen Kreaturen zu ermöglichen“, die es vorher so nicht gab.

Außerdem bestätigen sie weitere Features:

„Stelle dich dem Alptraum, der im Black Hills Forest lauert. […] Ein neues Kontrollsystem und eine neue Mechanik für deinen Begleithund wie Streicheln und Holgesten helfen, in die Geschichte einzutauchen. Und ja, ihr könnt jetzt den Hund streicheln!“

Die VR-Edition von „Blair Witch“ steht ab sofort zum Kaufen im PlayStation Store bereit. Der Preis beläuft sich auf 29,99 Euro. Auf dem PC kostet sie lediglich 24,99€ (via Steam).

Mehr zum „Blair Witch“-Mythos erfahrt ihr in unserer Podcast-Episode, indem wir die Geschichte dahinter und das Spiel noch einmal Revue passieren lassen.