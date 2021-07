Cyberpunk 2077 kann erst seit dem 21. Juni wieder im PlayStation Store gekauft werden. Trotzdem hat es das CD Projekt RED-Spiel innerhalb dieser kurzen Zeit geschafft, zum am meisten heruntergeladenen PS4-Titel im PS Store zu werden. Obwohl Sony sogar davor warnt, „Cyberpunk 2077“ auf der PS4 zu spielen. Die Leute haben offenbar immer noch große Lust auf den Titel.

Cyberpunk 2077 trotz Warnung nach Comeback im PS Store Top-Download für PS4

Cyberpunk 2077 ist seit einigen Wochen zurück im PlayStation Store. Das Spiel wurde nach dem mehr als holprigen Launch wegen massiver technischer Schwierigkeiten und Performance-Problemen von Sony aus dem PS Store verbannt. Jetzt kann es dort wieder gekauft werden. Allerdings mit einer Warnung versehen, dass das Spiel auf der normalen PS4 immer noch zu wünschen übrig lässt und auf der PS4 Pro oder PS5 besser läuft.

Top-Download im Juni für PS4: Sony veröffentlicht jeden Monat mehrere Listen mit den Spielen, die am häufigsten aus dem PS Store heruntergeladen wurden. Es gibt jeweils eine für Europa, USA und Kanada sowie für PS4, PS5 und PSVR. Auf der PS5 dominiert Ratchet & Clank: Rift Apart die Download-Charts im Juni, aber für PS4 liegt in beiden Regionen Cyberpunk 2077 vorn.

Das wirkt angesichts des kurzen Zeitraums zumindest beachtlich. Immerhin hatten andere Spiele theoretisch viel mehr Zeit, sich den Titel des am meisten heruntergeladenen PS4-Spiels im Juni zu sichern. Cyberpunk ist erst am 21. Juni wieder im PS Store erhältlich gewesen und hatte so nur etwas mehr als eine Woche, um sich an die Spitze zu setzen. Andererseits war die Konkurrenz im Juni auch nicht gerade überwältigend und auf den weiteren Plätzen finden sich vor allem Dauerbrenner wie „GTA 5“, „Minecraft“, „FIFA 21“ oder „NBA2k21“.

Unklar bleibt dabei leider auch, ob es sich bei dieser Auflistung von Sony ausschließlich um Verkäufe der digitalen PS4-Version handelt, oder um reine Downloads. Sollte Letzteres der Fall sein, wäre es zumindest auch möglich, dass einige Downloads auf Käufe von vor dem PS Store-Comeback zurückgehen. Wer „Cyberpunk 2077“ gekauft und nicht zurückgegeben hatte, konnte es weiterhin herunterladen, obwohl es im PS Store nicht zum Verkauf stand.

Natürlich geht aus diesen Download-Charts auch nicht explizit hervor, ob die PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ dann auch tatsächlich auf einer PS4 gespielt wurde. Bisher gibt es im PS Store nur diese Fassung, aber sie kann theoretisch auch auf eine PS4 Pro oder PS5 heruntergeladen und dort gespielt worden sein. Die richtige Next Gen-Fassung für PS5 und Xbox Series S/X soll irgendwann in diesem Jahr erscheinen.