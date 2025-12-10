GTA+ Promo ab Dezember 2025 – 3 Monate zum Preis von 2 für PlayStation-Fans

Rechtzeitig zum Start des neuen GTA Online-Updates A Safehouse in the Hills startet Rockstar Games ein attraktives Angebot für alle, die sich mit GTA+ eindecken möchten. Ab dem 9. Dezember 2025 können neue und zurückkehrende Abonnenten von einem besonderen Aktionszeitraum profitieren: Wer zwei Monate im Voraus zahlt, bekommt einen dritten Monat geschenkt.

Das zeitlich begrenzte Angebot gilt explizit für Käufer im PlayStation Store und läuft bis zum 6. Januar 2026 um 15:00 Uhr deutscher Zeit. Pro Monat kostet ein GTA+ Abo 7,99 Euro. Die Aktion ist jedoch nur für neue sowie ehemals abgemeldete Nutzer gedacht – bestehende Abonnenten sind ausgeschlossen.

Wer profitiert von der Aktion?

Wer kann das GTA+ 3-für-2-Angebot nutzen? Die Promo richtet sich ausschließlich an neue und zurückkehrende GTA+ Abonnenten auf der PlayStation. Wer aktuell ein aktives Abo besitzt, hat keinen Anspruch auf den Gratismonat. Auch Xbox-Spieler sind von der Aktion ausgeschlossen – derzeit ist das Angebot PlayStation-exklusiv.

Die Teilnahme ist einfach: Im Promotionszeitraum zwischen dem 9. Dezember 2025 um 15:00 Uhr bis zum 6. Januar 2026 um 15:00 Uhr muss zunächst ein regulärer Monat GTA+ gebucht werden. Bleibst du auch über den Beginn des Folgemonats hinweg angemeldet und zahlst die zweite Monatsgebühr, wird dir der dritte Monat automatisch gutgeschrieben – ohne dass du selbst etwas tun musst.

Wichtige Bedingungen im Überblick

Wie funktioniert die automatische Gutschrift des Gratismonats? Sobald du deine zweite Abbuchung getätigt hast, wird dir der kostenlose dritte Monat rechtzeitig vor dem nächsten Zahlungszyklus gewährt. Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail mit allen Details, inklusive dem genauen Datum, an dem die Gratiszeit beginnt.

Aktionszeitraum: 9. Dezember 2025 (15:00 Uhr) bis 6. Januar 2026 (15:00 Uhr, MEZ)

Gilt nur für PlayStation

Nur für neue und zurückkehrende Abonnenten

Abo-Kosten: 7,99 Euro pro Monat

Keine manuelle Beantragung nötig

Solltest du die automatische Verlängerung nach dem zweiten Monat beenden, verfällt dein Abo nach dem kostenlosen dritten Monat – der Gratismonat bleibt dir jedoch dennoch erhalten.

Neue Inhalte im Dezember-GTA+ Update

Was steckt im aktuellen GTA+ Monat? Parallel zur Abo-Aktion hat Rockstar ein neues GTA+ Monatspaket veröffentlicht. Dieses bringt unter anderem den Vapid FMJ MK V als neuen Bonuswagen, den du komplett kostenlos erhältst. Zudem steht er dir exklusiv für eine Woche zur Verfügung – ein klarer Vorteil gegenüber regulären GTA Online-Spielern.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass GTA Online nun ein fester Bestandteil des Abopakets ist. Kombiniert mit den monatlichen Boni wie Geldzahlungen, Fahrzeugrabatten oder Spezial-Outfits, wird der GTA+ Service mehr denn je aufgewertet. Dabei bleibt der Preis stabil bei 7,99 Euro pro Monat.

Weitere Vorteile für PS-Spielende

Wie hat sich der Zugang zu GTA Online verändert? Als weiteres Spielerfreundliches Update wurde die Notwendigkeit eines aktiven PlayStation Plus-Abos für GTA Online deaktiviert. Das bedeutet: Auch ohne PS+ kannst du GTA Online nutzen – sofern du eine gültige GTA+ Mitgliedschaft hast.

Darüber hinaus ist GTA V inklusive GTA Online aktuell im Katalog der PlayStation Plus Extra- und Premium-Tiers enthalten. Wer also Zugriff auf diese Stufen hat, kann das vollständige GTA-Erlebnis ohne Zusatzkosten genießen. Dies ist Teil einer umfassenderen Kooperation zwischen Rockstar und Sony für den Winter 2025/2026.

Monatliche Erinnerung per E-Mail

Wie wirst du über deinen Status informiert? Rockstar wird dir nach der zweiten Zahlung eine Bestätigungs-E-Mail senden, die dich über den Anspruch deines kostenlosen dritten Monats informiert. Vor der nächsten geplanten Zahlung erfolgt dann eine zweite E-Mail mit der Information, dass der Gratismonat deinem Konto gutgeschrieben wurde.

So behältst du stets den Überblick und kannst bei Bedarf eingreifen – etwa wenn du die Autoreneuerung deaktivieren willst, bevor eine weitere Zahlung ausgelöst wird.

Ein guter Zeitpunkt zum Wiedereinstieg

Lohnt sich GTA+ jetzt mehr denn je? Mit dem Start des neuen Updates A Safehouse in the Hills und der begleitenden GTA+ Promo bietet sich ein günstiger Moment, um in GTA Online zurückzukehren oder ganz neu einzusteigen. Der Dreifach-Monat dehnt die Spielzeit effektiv aus und belohnt dich direkt mit spielbaren Inhalten sowie exklusivem Bonusmaterial.

Was hältst du von dem neuen GTA+ Angebot? Wirst du dir die drei Monate sichern? Lass es uns in den Kommentaren wissen!