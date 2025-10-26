Halo: Campaign Evolved streicht Multiplayer – Was bedeutet das für Fans?

Die Ankündigung von Halo: Campaign Evolved hat bei vielen für Aufsehen gesorgt, als bekannt wurde, dass das Remake keinen PVP-Multiplayer enthalten wird. Seit jeher ist der Multiplayer ein integraler Bestandteil der Halo-Erfahrung. Doch Entwickler Halo Studios hat sich entschieden, das Remake ohne diesen Modus zu gestalten. Stattdessen wird es in Halo: Campaign Evolved eine bis zu vierköpfige Kampagnen-Kooperation geben, die es dir ermöglicht, gemeinsam mit Freunden die Geschichte zu erleben.

Warum auf Multiplayer verzichtet wird

Warum fehlt der Multiplayer in Halo: Campaign Evolved? Laut Damon Conn, dem ausführenden Produzenten, wurde der Fokus bewusst auf die Kampagne gelegt, um die ursprüngliche Magie von Halo: Combat Evolved zu bewahren. Er betonte, dass sie nicht versuchen, das Original zu ersetzen, sondern etwas zu schaffen, das gleichwertig ist, jedoch mit neuen Werkzeugen und frischer Energie.

Conn hob hervor, dass die Halo-Serie schon immer für ihre starke Gemeinschaft bekannt war. Auch wenn es kein PVP-Multiplayer gibt, soll die neue Version durch den kooperativen Modus die Möglichkeit bieten, gemeinsam Geschichten zu teilen und Erlebnisse zu schaffen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Implementierung von Crossplay und Cross-Progression, um ein nahtloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Technische Neuerungen und Kontroversen

Welche neuen Features bringt das Remake? Eine der auffälligsten Neuerungen in Halo: Campaign Evolved ist die Verwendung der Unreal Engine 5. Diese bietet mit ihrer Nanite-Technologie die Möglichkeit, hochdetaillierte Meshes ohne Leistungseinbußen darzustellen. Lumen sorgt zudem für dynamische globale Beleuchtung und Reflexionen, die sich in Echtzeit anpassen. Diese technischen Fortschritte geben dem Klassiker aus dem Jahr 2001 ein modernes Erscheinungsbild.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Allerdings gibt es auch einige kontroverse Änderungen. Beispielsweise wurde bekannt, dass das Remake eine Sprint-Funktion enthalten wird, die im Original nicht vorhanden war. Diese Änderung hat bei einigen Fans gemischte Reaktionen hervorgerufen, da sie das Spielerlebnis grundlegend verändert.

Verfügbarkeit und Plattformen

Wo kannst du Halo: Campaign Evolved spielen? Mit dem Remake betritt Halo erstmals die PlayStation-Welt, zusätzlich zu den etablierten Plattformen wie Xbox und PC. Dies erweitert die Erreichbarkeit und bringt das Spiel zu einer neuen Zielgruppe. Der geplante Veröffentlichungstermin ist das Jahr 2026, und es wird sowohl für Windows als auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S verfügbar sein.

Die Entscheidung, den Multiplayer wegzulassen, mag für einige überraschend sein, doch der Fokus auf die Kampagne und die technischen Neuerungen versprechen dennoch ein spannendes Spielerlebnis. Was denkst du über die Entscheidung, auf den Multiplayer zu verzichten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!