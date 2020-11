Road to PS5 quer durch Deutschland mit Sarazar, Lara Loft, AlexiBexi und den Rocket Beans

Sony plant eine „Road to PS5“-Tour in Deutschland, um den Launch der neuen Konsole zu feiern. Aber was heißt das genau für euch? Wir klären die wichtigsten Fragen der PS5-Roadtour.

Der Release der PS5 rückt näher!

Die PlayStation 5 erscheint hierzulande am 19. November 2020, in den USA und Japan sogar schon am 12. November 2020. Im Rahmen des Konsolenreleases startet Sony in Deutschland eine virtuelle Tour mit insgesamt 5 Stopps. Heißt also, dass sie an 5 Tagen auf den Launch der Konsole einstimmen möchten und dies entsprechend zelebrieren.

Als kleines Special und zur Auflockerung des Ganzen haben sie sich für die einzelnen Stopps auf der Tour ein paar Gäste eingeladen. Heißt also, dass die Sause von folgenden bekannten Gesichtern begleitet wird: AlexiBexi, Sarazar, Lara Loft und die Rocket Beans.

Behaltet also unbedingt in den nächsten Tagen die Social-Media-Kanäle der Influencer im Auge. Und falls ihr selber etwas zum Thema im sozialen Netz beisteuern möchtet, postet eure Kommentare einfach mit dem Hashtag #R2PS5.

Alle Infos zur Tour, die bislang bekannt sind, binden wir euch nachfolgend ein:

Stopp in Hamburg mit Alexi Bexi am 11. November 2020 Stopp in Köln mit Sarazar am 13. November 2020 Stopp in Berlin mit Lara Loft am 16. November 2020 Stopp in Hamburg mit den Rocket Beans am 17. November 2020 Stopp: „Für den 5. Tour Stopp am 18. November haben wir ein großes Finale vorgesehen. Details dazu erfährst du in naher Zukunft.“

Was genau beim Finale gezeigt wird, ist noch unklar. Allerdings läuft auf der offiziellen Seite bereits ein Countdown. Das PlayStation Special beginnt am 18. November 2020 um 21:15 Uhr. Ihr könnt euch das Datum dort direkt „im Kalender eintragen“. Bis dahin bleibt es spannend!

Werft also unbedingt einen Blick auf die offiziellen Kanäle oder schaut regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, um immer auf den aktuellen Stand zu bleiben, was die Next-Gen-Konsole von Sony anbelangt.

Konntet ihr die PS5 vorbestellen und freut ihr euch auf den Release? Teilt uns eure Meinung zur neuen Konsole gerne unterhalb des Beitrags im Kommentarbereich mit und diskutiert mit uns!

