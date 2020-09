PS5: Deshalb werde ich mir die PlayStation 5 mit Laufwerk kaufen

Bekanntlich erscheint die PS5 in zwei Versionen: Das Standard-Modell mit Laufwerk und die (mit Sicherheit günstigere) Digital Edition, die auf ein optisches Laufwerk verzichtet. Für welches Modell sollte man sich am besten entscheiden?

Warum ich mir die PS5 mit Laufwerk zulege

Ich für meinen Teil werde mich für die Version mit Laufwerk entscheiden. Trotz des höheren Preises bietet mir die Standard-PS5 diverse Vorteile.

Die PS5 erscheint in zwei Versionen: Mit und ohne Laufwerk! © SIE

Steelbooks oder Collector’s Editions wären bei einer Digital-PS5 ziemlich sinnlos

Fast ausnahmslos kaufe ich Games im Steelbook. Die Stahl-Cases geben nicht nur einen weitaus cooleren Anblick im Regal als die blauen Plastik-Hüllen, die Spiele machen dadurch gleich einen viel wertigeren Eindruck.

Das ist zwar ein bloßer Sammleraspekt, der aber für viele Fans und Gamer ein legitimes Argument darstellt. Bei der Digital-PS5 sind limitierte Sammler-Editionen oder eben nur Steelbooks obsolet. Außerdem müsstet ihr ein Spiel dann sogar nochmal in der digitalen Version kaufen, wenn euch doch mal eine Collector’s Edition verdammt gut gefällt. Für gewöhnlich befinden sich darin die Games nämlich nur auf Disc.

Steelbooks oder Collector’s Editions sind Glanzstücke jeder Sammlung. Dafür sollte man aber auch eine Konsole mit Laufwerk haben. © SIE

Ich will die Möglichkeit haben, Spiele wieder zu verkaufen

Der zweite Vorteil ist wirtschaftlich bedingt. Was macht ihr, wenn ihr ein Game durchgespielt habt? Einige verstauen es dann im Regal, einige verkaufen es aber weiter. Gerade wenn einem das Spiel nicht so zusagt, dann kann es noch für einige Taler loswerden. Oder aber ihr habt es so schnell nach Release durch, dass ihr noch nahezu den Kaufpreis wieder einsacken könnt. Im Netz gibt es zahlreiche Tauschbörsen oder Marketplaces für Games. Sondereditionen oder Steels kann man sogar meist lange nach Release noch zu einem guten Preis veräußern.

Was macht man aber mit heruntergeladenen Games? Tja, die bleiben auf der Festplatte. Weiterverkaufen ist da nicht möglich. Und bei der Digital-PS5 lassen sich ausschließlich heruntergeladene Games abspielen. Habt ihr also ein Spiel gekauft und heruntergeladen, aber es gefällt euch dann doch nicht, dann bleibt ihr dennoch drauf sitzen.

Was macht ihr, wenn ihr Cyberpunk 2077 durchgespielt habt? Weiterverkaufen wäre eine Option. © CD Projekt

Gebrauchte Spiele kaufen oder sich von Freunden einfach welche ausleihen

Andersherum gilt der Aspekt von gebrauchten Spielen natürlich auch für euch als Käufer. Nur bei der PS5 mit Laufwerk macht es Sinn, sich ein gebrauchtes Spiel für relativ kleines Geld zu kaufen und es darauf zu zocken. Ihr seid also nicht bloß auf den PlayStation-Store beschränkt. Gleiches gilt für das Ausleihen von Spielen zum Beispiel von Freunden.

Die Digital-PS5 hat auch ihre Vorteile

Die Digital-PS5 hat natürlich auch ihre Vorteile. Der günstigere Preis dürfte der ansprechendste Grund sein, sich die Konsole ohne Laufwerk zu holen. Zudem spart man sich Platz im Regal, da die heruntergeladenen Spiele direkt auf der Konsole drauf sind. Immerhin müssen sowohl Download-Games als auch Spiele auf Disc gleichermaßen installiert werden.

Nichtsdestotrotz werde ich mich für die PS5 mit Laufwerk entscheiden. Die genannten Vorteile machen mir die Entscheidung da relativ leicht.

Wie sieht es bei euch aus? Für welche PS5 werdet ihr euch entscheiden und warum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!