5 Gründe, wieso ich mir die PS5 direkt zum Start kaufen werde!

Ein genaues Release-Datum der PS5 nennt Sony noch nicht. Wer mit dem Kauf der Konsole ohnehin noch warten will, dem ist das wohl auch herzlich egal. Dabei gibt es gute Gründe, sich die PS5 direkt zum Start zu kaufen. Wir führen euch 5 Argumente auf, weswegen man zum Launch die PS5 haben sollte.

PS5: 5 Fragen, die Sony noch beantworten muss!

5 Gründe, sich die PS5 direkt zu Release zu kaufen

1. Tschüss, nerviges Lüfterproblem!

Eines der Hauptprobleme bei der PS4 und der PS4 Pro ist der laute Lüfter. Vor allem beim kürzlich erschienenen PS4-Exclusive The Last of Us 2 kritisierten die Fans, dass der Lüfter der PS4 Pro lauter als eine Klimaanlage sei.

So auffallend wie beim PS5-Dev-Kit sind die Lüftungsschlitze an der richtigen Konsole zwar nicht, dennoch wird die PS5 deutlich leiser. © LetsGoDigital

Die PS5 kann ebenfalls PS4-Games abspielen und wird darüber hinaus auch deutlich leiser sein als die PS4. Mit dem neuen Lüfter will Sony das Überhitzungsproblem lösen. Somit können wir aktuelle Spiele schon zum PS5-Start ohne störende laute „Klimaanlage“ genießen. Das gilt natürlich auch für kommende PS5-Games.

2. Was brauchen wir? Mehr Power!

Unter der Haube der PS5 schlummert ein wahres Powerhouse an Technik. Die Next-Gen-Konsole schafft native 4K-Unterstützung und 120Hz. Das ist eine signifikante Steigerung zu den 1080p und 60Hz der PS4. Insgesamt erreicht die GPU der PS5 10,28 TeraFlops, im Gegensatz zu den 4,2 TeraFLOPS der PS4 Pro und den 1,84 TeraFLOPS der normalen PS4. Darüber hinaus verfügt die PS5 über Raytracing-Technologie.

Dank der ultraschnellen SSD der PS5 laden Spiele in nur einem Bruchteil der Zeit als bei der PS4. Sony hat den Ladebildschirmen den Kampf angesagt. Sony hat bereits am Beispiel des PS4-Blockbusters Spider-Man gezeigt, wie stark der Unterschied von der PS4 Pro und PS5 ist. Die PS4 Pro braucht über 8 Sekunden, um die Spielwelt zu laden, die PS5 schafft es in unter einer Sekunde.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) May 21, 2019

Lange Rede, kurzer Sinn: Mit der PS5 habt ihr mehr Leistung, mehr FPS und schönere Grafik. Vorzugsweise direkt ab Stunde Null.

Die Unreal Engine 5-Demo zeigt eindrucksvoll, welche grafischen Leistungen auf der PS5 möglich sind:

3. PS4-Hits für PS5 optimiert

Wie bereits angeschnitten, wird die PS5 in der Lage sein, PS4-Games abzuspielen. Das war aber bei weitem noch nicht alles. Viele Entwickler haben bereits bestätigt, dass Käufer einer PS4-Version kostenlos ein Upgrade für die PS5 erhalten werden. Das betrifft Games wie Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Dirt 5 oder FIFA.

Wer sich Cyberpunk 2077 für die aktuellen Konsolen kauft, darf gratis auf die Next-Gen-Variante upgraden. © CD Projekt

Das bedeutet: Ihr müsst euch die Spiele nicht doppelt kaufen, wenn ihr sie schon für PS4 besitzt. Vielmehr könnt ihr für die PS5 direkt schon eine optimierte Fassung des Spiels gratis erleben. Warum dann also noch, die PS4-Fassung zocken, wenn man von 4K und Raytracing profitieren kann?

4. Der neue DualSense-Controller und seine Features

Mit dem neuen Controller schwört Sony der DualShock-Reihe ab und gibt ihm ein Rebranding. Wir bekommen bei der PS5 nämlich den neuen DualSense-Controller. Bei der Form hat sich Sony am DualShock 4 für die PS4 orientiert, allerdings bietet der DualSense eine ganze Reihe an neuen Features.

Der DualSense-Controller verfügt über haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Sound und mehr. © Sony Interactive Entertainment

Der DualSense verfügt über ein nie dagewesenes haptisches Feedback und adaptive Trigger. Das bedeutet, die Trigger können je nach Spielsituation einen eigenen Widerstand erzeugen. So können zum Beispiel Ladehemmungen simuliert werden oder die Trigger lassen sich schwerer betätigen, wenn ihr einen Bogen im Spiel spannt.

Damit will Sony für mehr Immersion beim Zocken sorgen. Darüber hinaus gibt es ein eingebautes Mikrofon und eine neue Sound-Technologie, die Sound-Effekte spürbar machen kann. Die Lightbar befindet sich jetzt nicht mehr nur an der von euch abgewandten Controller-Seite, sondern wurde auf der Oberfläche dezent um das Touchpad integriert.

Mit dem DualSense wird das Spielgefühl also nochmals verbessert, weswegen es sich lohnt, ihn schon zum Konsolenstart zu nutzen.

5. Immer das Aktuellste haben und vorne mit dabei sein

Warum kaufen manche sich immer direkt das neueste iPhone? Weil man vorn mit dabei sein will, mitreden kann und das Gerät als Statussymbol ansieht. So geht es manchen wohl auch mit Games und Konsolen. Man muss einfach immer das Aktuellste haben. Und die PS5 ist ebenfalls ein besonderes Stück Hardware, das zum Start vermutlich sogar limitiert sein wird.

Seid ihr direkt zum Start bei der PS5 dabei und werdet euch die neue Konsole direkt zum Release holen? © Sony

Nicht nur der Andrang seitens der Fans könnte schnell zu leeren Regalen führen. Aufgrund der Coronakrise könnte es sein, dass Sony nicht immer mit den Lieferungen hinterherkommt. Da will man sich doch schnell eine der begehrten Next-Gen-Konsolen sichern und direkt einer der glücklichen Ersten sein.