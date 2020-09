Den Sound fühlen: PS5-Controller soll es möglich machen

Dass die PS5 eine Weiterentwicklung in Sachen Bild und Sound darstellen wird, ist inzwischen klar. Bei der neuen Konsole fokussiert sich Sony allerdings auch verstärkt auf den Tastsinn. Wir werden deshalb die Möglichkeit haben, die Geräuschkulisse von Spielen regelrecht zu fühlen.

PS5-DualSense: Feine Vibrationsmuster durch Soundeffekte

Das Stichwort ist das haptische Feedback, das durch den DualSense-Controller ermöglicht wird. Wer sich bereits mit der PS5 auseinandergesetzt hat, weiß um die Trigger, die je nach Spielsituation einen eigenen Widerstand besitzen werden. Das haptische Feedback geht aber noch weiter.

PS5: Liste aller Spiele, die für die PlayStation 5 erscheinen

Sony stellte den Spielentwicklern ein neues Toolset vor, mit dem sie beim PS5-Controller feine Vibrationen auf leichtere und vor allem natürlichere Art einprogrammieren können.

Wie funktioniert das Sound-Feeling? Mit der nutzerfreundlicheren Designumgebung erzeugen die Soundeffekte eines Games fast automatisch ein feines Schwingungsmuster. So erleben wir das Spiel also nicht nur mit den Augen, sondern noch natürlicher mit dem Tastsinn am DualSense-Controller. Yukinari Konishi, einer der Technikspezialisten bei Sony R&D-Team, erklärt:

„Auf diese Weise haben wir nicht nur ein Tool entwickelt, dass den Entwicklern ermöglicht, packende, natürliche und komfortable Vibrationswellen in weniger Schritten zu designen. Wir haben darüber hinaus eine Methode von automatisch generierten Vibrationsmustern aus den Soundeffekten eines Spiels kreiert.“

Diese realistischeren Vibrationsmuster werden zum Beispiel bei Stürmen eingesetzt, bei Explosionen oder sogar bei subtileren Geräuschen. Inwiefern von dieser Technologie in den Spielen Gebrauch gemacht wird, ist den Entwicklern überlassen. Es wäre jedoch ein packendes Gefühl, wenn man noch besser am Controller spüren könnte, wie die Axt so brachial wieder zurück in Kratos‘ Hand saust.

Folgt uns auf Facebook, Instagram oder Twitter, um über aktuelle Neuigkeiten aus dem Games-Sektor informiert zu bleiben.