PS5 Spiele: Diese Games erscheinen 2021 für PlayStation 5 – Release-Überblick

Das Spielejahr 2021 dürfte auf Sonys neuer PS5-Konsole besonders spannend und bunt ausfallen. Schließlich können sich Spieler*innen auf Games PS5-Exklusivtitel wie God of War 2, Horizon 2: Forbidden West, Returnal und GTA 5 Online freuen. In diesem Artikel listen wir euch alle wichtigen PlayStation-Spiele auf, die 2021 für die neueste Sony-Konsole erscheinen.

Hinweis: Wir werden diese Release-Liste aller PS5-Spiele 2021 regelmäßig aktualisieren, damit ihr jederzeit einen Überblick der aktuellen Releasetermine habt.

Release-Überblick: Alle PS5-Spiele im Jahr 2021

Welche PS5-Spieler erscheinen im Spielejahr 2021 für die PS5 von Sony? Ihr könnt ihr von Januar bis Dezember 2021 auf neue PS5-Spiele freuen, die für die neueste Spielekonsole des japanischen Herstellers veröffentlicht werden. Im Folgenden geben wir euch einen Überblick.

PS5-Spiele im Januar 2021

14. Januar – MXGP 2020 : The Official Motocross Videogame (PS5)

: The Official Motocross Videogame (PS5) 20. Januar – Hitman 3

21. Januar – Ride 4

29. Januar – The Pedestrian

© Lucid Games/SIE

PS5-Spiele im Februar 2021

PS5-Spiele im März 2021

2. März – Yakuza: Like a Dragon

2. März – Maquette

4. März – Mortal Shell

12. März – Crash Bandicoot

16. März – Mundaun

19. März – Can’t Drive This

25. März – Darq

25. März – Evil Inside

26. März – Balan Wonderworld

26. März – It Takes Two

30. März – Disco Elysium

© PlayCentral

PS5-Spiele im April 2021

1. April – Outriders

6. April – Oddworld: Soulstorm

9. April – Guilty Gear: Strive

13. April – Alvo

20. April – MLB The Show

22. April – MotoGP 21

23. April – Judgement

28. April – Genshin Impact

30. April – Returnal

30. April – Terminator Resistance Enhanced

© SIE/Housemarque

PS5-Spiele im Mai 2021

© Capcom

PS5-Spiele im Juni 2021

© Sony Interactive Entertainment/Insomniac Games

PS5-Spiele im Juli 2021

16. Juli – F1 2021

20. Juli – Chris Tales

Juli – Little Devil Inside

Juli – Last Stop

PS5-Spiele im August 2021

24. August – Kena: Bridge of Spirits

August – Blood Bowl 3

© Ember Lab

PS5-Spiele im September 2021

© Square Enix/Deck Nine

PS5-Spiele im Oktober 2021

PS5-Spiele im November 2021

Wir werden diese Liste regelmäßig aktualisieren!

PS5-Spiele im Dezember 2021

PS5-Spiele ohne konkreten Release-Termin in 2021

Bedenkt, dass ihr neben den aufgelisteten PS5-Titeln außerdem auch alle PS4-Spiele dank Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 spielen könnt.

Eine Liste mit allen Spielen, die im Jahr 2021 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen haben wir euch hier verlinkt.

Das sind die wichtigsten PS5-Spiele im Jahr 2021

Aragami 2

Das Third-Person-Stealth Game mit dem schattenkontrollierenden Ninja-Assassinen erhält einen weiteren Teil und erscheint für Current- und Next-Gen.

Genre : Stealth-Action

: Stealth-Action Release : 1. Quartal 2021

: 1. Quartal 2021 Entwickler: Lince Works

BADA Space Station

Inzwischen hat es das Spiel vom Prototyp in einen vorzeigbaren Zustand geschafft. Im nächsten Jahr wird das Indie-Game schließlich auf PC sowie allen aktuellen und kommenden Konsolen veröffentlicht.

Genre : Koop-Action

: Koop-Action Release : 2021

: 2021 Entwickler: Terahard Studios

Blood Bowl 3

Die aktische, runderbasierte Fantasy-Sportreihe erhält Mitte 2021 einen dritten Teil. Das Football-Spiel erscheint für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X und Switch.

Genre : Strategie-Sportspiel

: Strategie-Sportspiel Release : August 2021

: August 2021 Entwickler: Cyanide S.A.

Chivalry 2

Das Hack and slash-Abenteuer soll ebenfalls für die Sony-Konsole erscheinen. Hierfür wurde vor allem die Cross Play-Möglichkeit hervorgehoben, die auch PS4-Spieler einbeziehen soll.

Genre : Hack and Slay

: Hack and Slay Release : 2021

: 2021 Entwickler: Torn Banner Studios

Chorus

Deep Silver und Fishlabs statten die PS5 mit einem Sci-Fi-Shooter namens „Chorus“ aus, der 2021 für die Next-Gen sowie die aktuellen Konsolen erscheint.

Genre : Space-Flight, Combat-Shooter

: Space-Flight, Combat-Shooter Release : 2021

: 2021 Entwickler: Fishlabs, Deep Silver

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 wird ebenfalls für PlayStation 5 erscheinen, denn wie CD Projekt RED verkündete, wird das Rollenspiel sogar abwärtskompatibel für Xbox Series X und PS5 sein. Ein kostenloses Upgrade ist in der PS4- und Xbox One-Version inbegriffen. Eine spezielle Next-Gen-Fassung wird in diesem Jahr folgen. Eine genauen Termin gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Genre: Sci-Fi-Rollenspiel

Sci-Fi-Rollenspiel Release: 2021

2021 Entwickler: CD Projekt RED

Deathloop

Schon seit Längerem wurde Deathloop von Bethesda angekündigt, bisher verhielt es sich jedoch noch ruhig um das abenteuerliche Assassinenspiel. Nun wissen wir: Der Titel erscheint mit der PS5 zum Ende 2021.

Genre : Shooter

: Shooter Release : 14. September 2021

: 14. September 2021 Entwickler: Arkane Studios

Dying Light 2

Das Zombie-Open-World-Game ist als Cross-Gen-Spiel für Xbox Series X und PS5 geplant. Der Titel wurde vorerst jedoch verschoben, daher ist ein Release-Zeitraum (wieder) unbekannt.

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : 2021

: 2021 Entwickler: Techland

Far Cry 6

Mit Giancarlo Esposito als Diktator Anton Castillo wird das neue Far Cry 6 in dem tropischen Paradies Yara angesiedelt sein. Der Spieler zeigt sich als Guerilla-Kämpfer Dani Rojas, um es mit dem Regime aufzunehmen. Der Titel erscheint neben der PS5 auch für PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC und Google Stadia.

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Release : 2021

: 2021 Entwickler: Ubisoft Toronto

GhostWire: Tokyo

„Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami beschert uns ein neues Horrorspiel, das zur E3 2019 zum ersten Mal präsentiert wurde. Die Handlung dreht sich um paranormale Elemente und eine verschwindende Bevölkerung. Nun ist bekannt, dass GhostWire: Tokyo auf der PS5 und dem PC erscheint.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: Tango Gameworks

God of War 2

Gemeinsam mit Preis und Release der PlayStation 5 ließ Sony eine weitere Bombe platzen. Denn zum großen Showcase im September kündigten die Entwickler von Santa Monica Studios God of War 2 an, das schon 2021 für die PS5 erscheinen könnte. Einen festen Releasetermin gibt bislang aber nicht.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2021/2022

: 2021/2022 Entwickler: SIE Santa Monica Studios

Goodbye Volcano High

Ein etwas abgedrehteres Adventure erhaltet ihr mit „Goodbye Volcano High“. Wir sagen nur: Dinosaurier an einer Highschool und eine Menge Drama. Der Trailer verschafft vielleicht etwas mehr Klarheit – oder auch nicht.

Genre : Story-Adventure

: Story-Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: KO_OP Mode

Gothic Remake

Viele haben es sich gewünscht, 2021 wird es wahr: Ein Remake von Gothic aus dem Jahr 2001. 20 Jahre hat es gebraucht, aber nun wird das RPG tatsächlich für die nächste Konsolengeneration und damit auch für die PS5 erscheinen.

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Release : TBD

: TBD Entwickler: THQ

GTA 5

Ja, GTA V inklusive Online-Modus wird vermutlich noch für die PlayStation 8 erscheinen. Deshalb wird eine erweiterte Version des erfolgreichen Rockstar-Spiels auch für die PS5 zur Verfügung stehen und von da an sogar weiterhin mit Updates versorgt.

Genre : Open-World-Titel

: Open-World-Titel Release : 2021

: 2021 Entwickler: Rockstar Games

Hitman 3

Der Stealth-Shooter von IO Interactive feiert seine Rückkehr auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X sowie PS4, Xbox One und PC. Hitman III soll dabei sechs verschiedene Spielorte zu bieten haben, unter denen auch das beeindruckende Dubai ist.

Genre : Stealth

: Stealth Release : Januar 2021

: Januar 2021 Entwickler: IO Interactive

Horizon Forbidden West

Lange wurde spekuliert und gerätselt, doch nun steht es offiziell fest: Horizon Zero Dawn erhält mit Release der PS5 einen zweiten Teil. Der Name der Fortsetzung lautet Horizon Forbidden West und wird uns mit Aloy in ein neues Gebiet voller neuer Lebewesen, aber auch Feinden entführen. Erneut wird der Titel als Exklusivspiel erscheinen, allerdings ebenso für PS4-Spieler.

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : 2021

: 2021 Entwickler: Guerrilla Games

Kena: Bridge of Spirits

Mit dem Trailer von Kena: Bridge of Spirits wurden so einige Augen zum Leuchten gebracht, denn das süße Spiel von Entwickler Ember Labs sieht nicht nur vielversprechend aus, sondern erinnert viele an den putzigen Pixar-Look:

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 24. August 2021

: 24. August 2021 Entwickler: Ember Lab

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Die Skywalker Saga der LEGO-Reihe soll all seine Vorgänger um einige Upgrades übertreffen. Das Spiel erscheint später in diesem Jahr für den PC, die PS5 und Xbox Series X sowie die Current-Gen.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: TT Games, Traveller’s Tales

Little Devil Inside

Ein etwas anderes Rollenspiel bietet uns auf der Next-Gen-Konsole wohl „Little Devil Inside“. Mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre und einer halboffenen Spielwelt geht es darin unter anderem um das nackte Überleben.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : Juli 2021

: Juli 2021 Entwickler: Neostream Interactive

Little Nightmares 2

Nicht nur PC, PS4 und Xbox One werden mit dem 2. Teil des schaurig-schönen Spiels ausgestattet, sondern auch die Next-Gen-Konsolen. Eine spezielle Version für die PS5 erscheint später in diesem Jahr.

Genre : Abenteuer

: Abenteuer Release : 2021

: 2021 Entwickler: Tarsier Studios

Oddworld: Soulstorm

Mit „Oddworld: Soulstorm“ findet ein echter Klassiker zurück auf die Konsolen. Das Plattform-Game wird damit das 2014 erschienene „Oddworld: New ’n‘ Tasty!“ fortsetzen und dafür einen Teil der Reihe aus dem Jahr 1998 neu aufgreifen.

Genre : Plattformspiel

: Plattformspiel Release : 6. April 2021

: 6. April 2021 Entwickler: Oddworld Inhabitants

Outriders

Outriders wird ebenfalls für die Next-Gen-Konsolen erscheinen. In unserem Test erklären wir euch, was euch in dem neusten Projekt von People Can Fly („Bulletstorm“, „Gears of War“) erwartet und warum hierfür Genre Liebe machen.

Genre : RPG-Shooter

: RPG-Shooter Release : 1. April 2021

: 1. April 2021 Entwickler: People Can Fly

Ratchet & Clank: Rift Apart

Auf einer Next-Gen-PlayStation darf ein neues Ratchet & Clank natürlich nicht fehlen und so erscheint ein neuer Teil des 3rd-Person-Plattformers für die PS5.

Genre : Jump ’n’ Run

: Jump ’n’ Run Release : 11. Juni 2021

: 11. Juni 2021 Entwickler: Insomniac Games

Rainbow Six: Quarantine

Der Taktik-Shooter gehört ebenfalls zu Ubisofts Cross-Gen-Releases. Es handelt sich um ein Spin-off, bei dem ihr gegen Infizierte vorgeht. Der Release-Zeitraum für PS5 und Xbox Series X ist noch unbekannt. Für PS4, Xbox One und PC erscheint das Spiel wohl 2021/2022.

Genre : Taktik-Shooter

: Taktik-Shooter Release : 2021

: 2021 Entwickler: Ubisoft

Resident Evil 8: Village

Einer der größten Freuden zum PS5-Reveal war wohl die Ankündigung des bereits lange ersehnten Resident Evil 8. Das Sequel des 7. Teils erscheint am 7. Mai 2021 für PS5, Xbox Series X und PC erscheinen und den Spieler in ein mysteriöses Dorf entführen.

Genre : Survival-Horror

: Survival-Horror Release : 7. Mai 2021

: 7. Mai 2021 Entwickler: Capcom

Returnal

Eine Menge Action und Rätselhaftigkeit findet ihr in dem kommenden Third-Person-Shooter von Housemarque. Ein Weltraumpilot strandet hierbei in einer Welt voller Aliens, die sich nach dem Tod des Spielers immer wieder verändert.

Genre : Third-Person-Shooter

: Third-Person-Shooter Release : 30. April 2021

: 30. April 2021 Entwickler: Housemarque

Scarlet Nexus

Mit „Scarlet Nexus“ erwartet euch ein weiteres Action-Rollenspiel für die Next-Gen-Konsole, das den Entwicklerstudios von Bandai Namco entspringt. Der Titel wird auch für Xbox Series X, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 25. Juni 2021

: 25. Juni 2021 Entwickler: Bandai Namco

Sherlock Holmes: Chapter One

Im Jahre 2021 soll ein neues Spiel im Sherlock Holmes-Universum für die Konsolen der Next-Gen erscheinen, das uns in die Haut des 21-jährigen Detektivs schlüpfen lässt.

Genre : Story-Adventure

: Story-Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: Frogwares

Solar Ash

Eine Grafik, die ein wenig an Journey erinnert, bietet euch wohl „Solar Ash“. Das Spiel soll in diesem Jahr für die PS5 erscheinen.

Genre : Adventure

: Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: Heart Machine

Stray

Bei „Stray“ scheint es überaus katzenhaft zuzugehen und uns in die Cyberpunk-Stadt einer zukünftigen Welt zu führen – als Mieze zwischen zahlreichen Robotern.

Genre : Adventure

: Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: BlueTwelve Studio

Tribes of Midgard

Mit „Tribes of Midgard“ erscheint ein neues Wikinger-Spiel für die PlayStation 5.

Genre : Action-Abenteuer

: Action-Abenteuer Release : 2021

: 2021 Entwickler: Norsfell

Unknown 9: Awakening

„Unknown 9: Awakening“ wird ein Spiel der ganz besonderen Art. Haroona entdeckt ihre übernatürlichen Fähigkeiten und wird damit Teil eines größeren Ganzen. Doch Unknown ist mehr als ein einfaches Game, es ist viel mehr ein crossmediales Erlebnis, das sich aus, Podcasts, Serien und vielem mehr zusammensetzen wird.

Genre : 3rd-Person-Adventure

: 3rd-Person-Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: Reflector Entertainment

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Ebenfalls für die PlayStation 5 angekündigt wurde „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“, die Fortsetzung des gleichnamigen Vorgängers. Das Action-RPG wird damit nach 16 Jahren weitergeführt.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2021

: 2021 Entwickler: Hardsuit Labs

Vampire: The Masquerade – Swansong

Basierend auf Vampire: The Masquerade erscheint neben Bloodlines 2 nun auch The Masquerade. Der Titel ist für PC, PS4, Xbox One, Nintendo und die neue Konsolengeneration angedacht.

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Release : 2021

: 2021 Entwickler: Big Bad Wolf

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Die PS5 wird 2021 ebenfalls mit einem Spiel aus dem Warhammer-Universum beehrt, das in der Fantasy-Welt von Storm Ground angesiedelt ist. Das Strategiespiel soll 2021 für die Next-Gen-Konsolen erscheinen.

Genre : Strategie

: Strategie Release : 2021

: 2021 Entwickler: Gasket Games

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Basierend auf dem zugehörigen Tabletop erzählt Earthblood die Geschichte von Cahal, einem Öko-Terroristen-Werwolf, der aus seinem Werwolf-Stamm verbannt wurde und gegen Umweltverschmutzung kämpft.

Genre : Action-Rolenspiel

: Action-Rolenspiel Release : 4. Februar 2021

: 4. Februar 2021 Entwickler: Cyanide

PS5-Spiele 2020

Project Athia/Forspoken

Luminous Productions trägt mit Project Athia seinen Teil zum PS5-Line-up bei und zeigt ein actionlastiges Adventure, das sich alle Vorteile der Next-Gen voll und Ganz zu Nutze machen möchte. Der Titel soll allerdings ebenso für den PC erscheinen. Wann, ist noch unklar.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2021/2022

: 2021/2022 Entwickler: Luminous Productions

Sonzai

Ein einzigartiger 2D-RPG-Platformer erwartet uns im Jahr 2022 mit „Sonzai“ für die Next-Gen. Es gibt sogar schon einen ersten Trailer.

Genre : Action-Brawler, RPG

: Action-Brawler, RPG Release : 2022

: 2022 Entwickler: 2 Odd Diodes

The Lord of the Rings: Gollum

Es wurde bestätigt, dass The Lord of the Rings: Gollum für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Die Handlung des Stealth-Action-Games dreht sich um Gollum und spielt noch vor „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“. Ein Release wird erst 2021 erwartet.

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : 2020

: 2020 Entwickler: Daedalic Entertainment

Alle wichtigen Details zur PS5

Alle Infos zu Release, Preis und Verfügbarkeit der PS5 findet ihr auf unserer übersichtlichen Themenseite. Kaufen könnt ihr die Konsole unter anderem bei diesen Händlern.

Welche Hardware-Spezifikationen bietet die PlayStation 5?

Die PS5 setzt auf eine SSD-Festplatte für deutlich kürzere Ladezeiten

für deutlich kürzere Ladezeiten CPU der dritten Generation der AMD-Ryzen-Serie: mit 8 Kernen und einer 7nm-Zen-2-Mikroarchitektur

der AMD-Ryzen-Serie: mit 8 Kernen und einer 7nm-Zen-2-Mikroarchitektur Grafikchip : AMD-Radeon-Navi-Serie mit bis zu 8K-Auflösung

: AMD-Radeon-Navi-Serie mit bis zu 8K-Auflösung Neuartiger AMD-Audio-Chip: für dreidimensionale Soundumgebungen

Wir haben uns die PS5 sowie das offizielle Zubehör bereits ganz genau angeschaut und verraten euch in unseren entsprechenden Testberichten, wie gut die Hardware wirklich ist: