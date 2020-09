Kratos schlägt wieder zu! Ganz zum Schluss des PlayStation Showcase kündigte Sony ein neues God of War-Game an! Die Bombe wurde in Form eines Teasers platzen gelassen, der das bekannte God of War-Logo in eiskaltem Blau zeigt und anscheinend die stilisierte Silhouette der Weltenschlange darstellt.

Neues God of War offiziell angekündigt

Für Fans war es nur eine Frage der Zeit, bis das neue God of War angekündigt wird. Director Cory Barlog streute schon vor langer Zeit einige Hinweise, dass uns Ragnarök erwarten werde. Und dazu wird es auch kommen. Im Teaser wird uns die Botschaft gezeigt:

„Ragnarök is coming“.

Was ist Ragnarök?

In der nordischen Mythologie wird der Untergang der Götter als Ragnarök bezeichnet. Auch die Vernichtung der Welt wird damit in Verbindung gebracht.

Das neue Abenteuer von Kratos wird wohl also einige sehr einschneidende Erlebnisse bieten, die den griechischen Kriegsgott im Kampf gegen die nordischen Götter heimsuchen werden.

PS5: Sony hat Release-Termin & Kaufpreis bekannt gegeben

Kratos wird vermutlich Donnergott Thor bekämpfen

Im geheimen Ende von „God of War“ wurde bereits ein Ausblick darauf geworfen, mit wem Kratos und Atreus es zu tun bekommen werden. Nachdem sie Baldur, den Halbbruder von Thor getötet haben, trifft der Donnergott höchstpersönlich auf sie. Am Ende entpuppte es sich zwar nur als Traum von Atreus, aber anscheinend könnte dies ein Wink mit dem Schicksal gewesen sein…!

God of War 2 erscheint bereits 2021 für PS5!

Der kurze Teaser zur „God of War“-Fortsetzung zeigt keine Ingame-Szenen oder andere Cinematics, nur das erwähnte Logo und den Ragnarök-Schriftzug. Unterlegt wird dies von Kratos, der scheinbar Atreus davor warnt, sich zu rüsten.

Erscheinen wird das neue „God of War“ im bereits nächsten Jahr. Ein genaues Datum wird in Zukunft bekannt gegeben. Es wird sich um einen Exklusivtitel für die PS5 handeln.