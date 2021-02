Final Fantasy 7 Remake: Intergrade für PS5 angekündigt – was ist neu?

Square Enix und Sony haben am heutigen Abend während der State of Play eine verbesserte Version von Final Fantasy 7 Remake für die PS5 vorgestellt. Der Titel lautet Final Fantasy VII Remake: Intergrade und es gibt einige Verbesserungen.

Ein neuer Trailer zur PS5-Version wurde veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Was bietet Final Fantasy VII Remake: Intergrade?

„Final Fantasy 7 Remake: Intergrade“ ist kein 1-zu-1-Port. Es gibt allem voran eine inhaltliche Optimierung. Es gibt mehr Story …

Mehr Story? Hallo, Yuffie!

Denn Yuffie ist zu sehen! Es gibt neue Szenen und brandneue Missionen. Die neuen spielbaren Charaktere sind tatsächlich Yuffie & Sonon. Yuffie, die Materia-Jägerin und Spezialagentin der Regierung von Wutai stattet uns noch in Midgar einen Besuch ab? Und ob! Zudem lernen wir den Charakter Sonon Kusakabe kennen, der augenscheinlich ebenfalls aus Wutai stammt und Yuffie zur Seite steht.

Wie lange die Missionen mit Yuffie gehen, ist bislang noch unbekannt. Wir wissen also noch nicht, wie viele zusätzliche Stunden uns hier erwarten. Wir rechnen von einigen Stunden Spielzeit.

„Final Fantasy VII Remake: Intergrade“ bietet das, was schon seit längerer Zeit vermutet und spekuliert wurde. Square Enix hat neue Story-Arcs geschrieben, die ohne Cloud auskommen. So dürfen wir am Ende noch tiefer in die Geschichte von „Final Fantasy 7“ abtauchen – und das sogar schon vor dem Release des 2. Remake-Teils.

Technische Upgrades für die PS5

Zudem wird der PS5-Titel einige Updates in puncto Technik erhalten. Die Grafik wurde generalüberholt und mit neuen Features wie neuen Nebel- und Lichteffekten optimiert.

Zudem gibt es einige Quality-of-Life-Verbesserungen, die die Spielerfahrung steigern. Dazu gehört eine verbesserte Performance und schnellere Ladezeiten. Wir können wählen:

Performance Optimization Mode : Priorisiert 60 FPS

: Priorisiert 60 FPS Graphics Optimization Mode: Priorisiert Darstellung von 4K-Grafik

Für alle Hobbyfotografen gibt es obendrein noch einen brandneuen Fotomodus. Wie die Bilder mit dem Fotomodus aussehen, welche Filter und Einstellungen es gibt, seht ihr im Trailer.

Abschließend wurde noch der Normal-(Classic)-Schwierigkeitsgrad hinzugefügt.

Wann erscheint die PS5-Version?

Der Release-Termin von „Final Fantasy VII Remake: Intergrade“ ist der 10. Juni 2021. Und das war noch nicht alles.

Square Enix verspricht: wenn ihr die PS4-Version besitzt, dürft ihr sogar kostenlos auf die PS5-Version upgraden!