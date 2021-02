Übertrifft Final Fantasy 7 Remake Teil 2 unsere Erwartungen?

Final Fantasy 7 Remake erhält einen 2. Teil, der sich bereits in Produktion befindet. Schon bald am 13. Februar 2021 könnte es erste handfeste Infos zum Nachfolger des Remakes geben. Doch bis dahin bleibt es noch ein wenig abzuwarten, ob und was die Entwickler hier zum großen Konzert planen.

In der Zwischenzeit hat sich jedoch der Produzent Yoshinori Kitase zur Erwartungshaltung des Spiels geäußert.

Wird Final Fantasy 7 Remake Part 2 besser als gedacht?

Während das Remake einen meisterhaften Spagat zwischen Nostalgie und postmoderner Interpretation hinlegte, sind die Erwartungen an den Nachfolger entsprechend hoch.

Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Entwickler einige Teile der Handlung abänderten und sie schließlich eine unerwartete Wendung nimmt. Das Fragezeichen über den Köpfen der Fans ist groß. Auf dem Papier ist vieles möglich im Nachfolger.

Wird uns Teil 2 noch einmal überraschen? Wenn es nach Yoshinori Kitase geht, dürft ihr eure Erwartungshaltung noch einmal ein Stück weit anheben.

Er erklärt während einer Keynote auf der CEDEC + Kyushu 2020 Online, dass sie hoffen, die „Erwartungen der Fans noch einmal übertreffen zu können, während sie sie noch einmal überraschen.“

Dabei sei es von Belangen, dass die Fans die Geschichte des Spiels bereits kennen würden. Deshalb ist die Grundprämisse folgende:

„Oh, also das wird voraussichtlich passieren! […] Aus diesem Grund können wir euch etwas zeigen, das nicht nur die Erwartungen übersteigt, sondern zeitgleich überrascht.“

Wenn sie diese Elemente aus dem Original also sinnvoll weiterführen können, wäre es für sie also vielleicht möglich, die Spieler so mit neuen Wendungen zu überraschen. Er erklärt, dass sie dies bereits in Teil 1 gemacht hätten. Alle, die den ersten Teil kennen, hätten also eine ungefähre Vorstellung davon, an was für einem Spiel sie derzeit arbeiten würden, so Kitase.

