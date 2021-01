Final Fantasy 7 Remake: Nächsten Monat kommt wohl eine große Ankündigung

Uns scheint eine große Ankündigung zu Final Fantasy 7 Remake zu erwarten und schon in zwei Wochen soll es soweit sein! Handelt es sich um eine kommende PS5-Version oder gar erste Szenen aus Episode 2?

Große Final Fantasy 7 Ankündigung in Kürze?

Wo und wann soll die Ankündigung erfolgen? Am 13. Februar 2021 findet ein Konzert zu „Final Fantasy VII Remake“ in Japan statt. Fans erwarten, dass auf diesem Konzert eine große Ankündigung getätigt wird.

Warum ist eine FF7R-Ankündigung wahrscheinlich? Square Enix teilte offiziell mit, dass Produzent Yoshinori Kitase einen Auftritt auf dem Konzert haben wird. Der hohe Besuch wird vermutlich nicht dort sein, um in eine Trompete zu blasen, sondern könnte interessante FF7R-Infos in petto haben, die er präsentieren will.

Das ist alles anderes als abwegig: Schon das Release-Datum von „Final Fantasy 7 Remake“ wurde vor einem Jahr von Kitase auf genau solch einem Konzert angekündigt, was auf jeden Fall als große Enthüllung zählt. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein, was uns am 13. Februar erwartet.

Final Fantasy 7 Remake: Tipps und Tricks für Einsteiger

PS5-Version oder Episode 2: Was wird enthüllt?

In Bezug auf „Final Fantasy 7 Remake“ gibt es zwei Sachen, die sich Fans wünschen:

Episode 2-Reveal: Zum einen könnte Kitase erste richtige Infos oder gar Szenen zur 2. Episode des Remakes präsentierten. Square Enix versicherte bereits, dass die Entwicklung an der weiteren Geschichte begonnen hat. Da sich das Projekt allerdings noch in einem recht frühen Stadium befinden dürfte, scheint die nächste Theorie weitaus plausibler zu sein.

Bestätigung einer PS5-Version: Es könnte im nächsten Monat eine PS5-Version von „Final Fantasy 7 Remake“ angekündigt werden. Seit einiger Zeit gibt es schon Gerüchte um eine PS5-optimierte Version des beliebten Action-RPGs, das bislang ausschließlich für PS4 erschienen ist.