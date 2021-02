PlayStation VR2 für PS5 offiziell bestätigt!

Sony hat über den PlayStation Blog offiziell bestätigt, dass sich neue VR-Hardware für die PS5 in Entwicklung befindet. Damit ist das Geheimnis nun endlich gelüftet: es wird eine PlayStation VR2 geben, die jedoch noch nicht namentlich betitelt wird.

Was kann die PlayStation VR2 für die PS5?

Hideaki Nishino, Senior Vice President Platforming & Management, von Sony erklärt, dass „ein Next-Gen-VR-System für die PlayStation 5 kommt.“

Er gibt sogleich mit auf den Weg, welche Updates wir hinsichtlich der PlayStation VR erwarten dürfen. Die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen sind:

„Dramatische“ Verbesserung der Leistung und Interaktivität

Verbesserte Auflösung

Verbessertes Field-of-View (Sichtfeld)

Verbessertes Tracking und Input

Die PS VR2 wird mit einem einzigen Kabel an der PS5 angeschlossen, sodass das Setup nachher simpler daher kommt und die Verwendung insgesamt leichter von der Hand geht.

Die PlayStation VR 2 wird zudem einen neuen VR-Controller mitbringen.

Diese Controller werden die Keyfeatures beinhalten, die im DualSense verbaut wurden. Heißt also, dass Features wie das haptische Feedback oder die adaptiven Trigger in ähnlicher Form Verwendung finden könnten. Außerdem soll der Fokus auf der Ergonomie liegen.

Die Entwicklerstudios haben bereits damit begonnen, Welten für die neue VR-Hardware zu bauen.

Wann erscheint die PlayStation VR2? Die PS VR2 wird laut Sony nicht mehr in 2021 erscheinen. Der Entwicklungsprozess wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir dürfen das VR-Headset also nicht vor 2022 erwarten.