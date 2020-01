The Lord of the Rings: Gollum - Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X geplant

Im März letzten Jahres kündigte Daedalic Entertainment mit „The Lord of the Rings: Gollum“ eine Versoftung rund um den titelgebenden Ring-besessenen Ex-Hobbit an. Seitdem war es relativ still um das Projekt geworden, doch gibt es inzwischen Neuigkeiten zu vermelden.

Die Spieladaption großer Literatur ist kein Neuland für das Hamburger Unternehmen Daedalic Entertainment, wie es mit Die Säulen der Erde bereits bewiesen hat. Die Erwartungshaltung an das aktuelle Projekt The Lord of the Rings: Gollum ist daher mancherorts zu Recht hoch. Erneut handelt es sich nicht um die 1:1-Umsetzung der Romanvorlage(n), sondern um eine Neuinterpretation. Nach einer recht langen News-Ebbe gibt es nun einige neue Informationen zum Abenteuer.

Die kommende Konsolengeneration wird bedacht

Ursprünglich hat Daedalic das Spiel nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Da der Veröffentlichungstermin ohnehin noch ein Weilchen in der Zukunft liegt, entschloss sich die Spieleschmiede nun, auch die Ende 2020 erscheinenden Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X mit einer Umsetzung zu bedienen.

Obige Information stammt aus der aktuellen Ausgabe des britischen Spielemagazins Edge, das in seiner Coverstory noch weitere Details enthüllt. Demnach werde Daedalics Gollum keine Ähnlichkeit mit der Figur aus den Peter-Jackson-Filmen haben, weder äußerlich noch charakterlich. In „The Lord of the Rings: Gollum“ sei die Kreatur empathischer und zurechnungsfähiger, obgleich sie weiterhin über die bekannten zwei Persönlichkeiten verfügen wird. Letzteres soll ein Teil der Spielmechanik sein, wobei auch von Stealth-Elementen die Rede ist.

Als zu erwartende Spieldauer rechnen die Macher mit rund 20 Stunden. Wie bei „Die Säulen die Erde“ werden moralische Entscheidungen wahrscheinlich für einen hohen Wiederspielwert sorgen. Auch die Nazgûl, ebenso bekannt als Ringgeister, sollen einen Auftritt haben, aber ebenfalls in einem anderen Stil als in der Filmtrilogie.

Daedalic Entertainment lässt durchblicken, dass es mindestens zwei weitere Spiele aus dem Universum von Der Herr der Ringe geben werde, die sich jeweils auf andere Charaktere konzentrieren, aber konzeptionell verwandt sein sollen. Die Veröffentlichung von „The Lord of the Rings: Gollum“ ist für 2021 angesetzt.

