PS5: 5 Fragen, die Sony noch beantworten muss!

Microsoft hat die Katze endlich aus dem Sack gelassen und offiziell den Release-Termin und den Preis der Xbox Series X bekannt gegeben. Darüber hinaus wurde mit der Xbox Series S eine schwächere, aber günstigere Next-Gen-Alternative vorgestellt. Nun muss Sony nachziehen. Denn viele Fragen zur PS5 sind nach wie vor offen. Hier sind die 5 brennendsten Fragen zur PS5, deren Antwort Sony uns noch schuldig ist.

PS5: Preis & Release-Datum – Ist es normal so lange auf diese Infos zu warten?

5 Fragen, die Sony noch zur PS5 beantworten muss!

Wann ist Release und wie hoch ist der Preis?

Wann erscheint die PlayStation 5 und wie viel wird sie kosten? Das sind die wohl beiden brennendsten Fragen der PlayStation-Community. Sony bekräftigte schon mehrmals, dass die Next-Gen-Konsole noch in diesem Jahr erscheinen wird. Allerdings nimmt sich Sony verdächtig viel Zeit, um den Fans endlich genaue Release-Infos zu liefern. Ein Launch in der November-Mitte wäre denkbar, noch rechtzeitig zum Black Friday.

Die PS5 kommt in zwei Varianten: Mit und ohne Laufwerk © Sony Interactive Entertainment

Der Erfolg der Konsole hängt allerdings stark vom Preis ab. Wird die PS5 teurer oder gar günstiger als die Xbox Series X? Die Gerüchte um den Kostenpunkt liegen zwischen 400 und 600 Dollar für die normale PS5. Die All-Digital-Variante wird dementsprechend darunter liegen. Sony befindet sich aktuell in der besseren Situation, da der Preis der Xbox Series X bereits bekannt ist und der japanische Publisher ihn somit unterbieten könnte.

Es kann jetzt jedenfalls schnell gehen. Die Vorbestellungen zur PS5 könnten jederzeit starten.

Wie wird das Launch-Line-up aussehen?

Welche Spiele werden direkt zum Release der PlayStation 5 bereitstehen? Das hängt wiederum vom Release-Datum der Konsole ab. Die meisten großen Third-Party-Titel, die noch in diesem Jahr erscheinen, haben bereits ein Release-Datum. Von einigen ist bereits bekannt, dass eine PS5-Fassung kommt. Bei Assassin’s Creed Valhalla ist es zum Beispiel jetzt so, dass der Release sogar auf das Launch-Datum der Xbox Series X vorgezogen wurde. Wie es um die PS5-Version steht ist nicht bekannt.

Assassin’s Creed Valhalla ist bereits für PS5 angekündigt © Ubisoft

Von Sonys eigenen Titeln, die zum Launch der Konsole versprochen werden, steht ein genauer Release ebenso in den Sternen. Das betrifft zum Beispiel die beiden Action-Games Spider-Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart.

Welche großen PS5-Exclusives werden kommen?

Eines der größten Verkaufsargumente einer PlayStation sind ihre Exklusivtitel. Sony legt einen immer größer werdenden Fokus darauf, dass PlayStation-Besitzer regelmäßig mit eigenen Exclusives bedient werden, die häufig qualitativ neue Maßstäbe setzen.

Für die PlayStation 5 sind bereits erste Exclusives bekannt gegeben worden. So dürfen wir uns unter anderem bald auf Ratchet & Clank: Rift Apart freuen, später erscheinen auch noch Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West.

Sony wird für die PS5 zahlreiche coole Exclusives in der Hinterhand haben, zum Beispiel den Nachfolger zu God of War (2018). © Sony Interactive Entertainment

Natürlich dürfen wir noch mehr große Exclusives erwarten. Der Nachfolger zum 2018 erschienenen PS4-Must-Have God of War befindet sich mit absoluter Sicherheit bereits in Entwicklung. Spannend wird auch sein, woran The Last of Us 2-Entwickler Naughty Dog als nächstes werkelt.

Werden zeitnah andere Farbvarianten der PS5 erscheinen?

Als Sony das Design der PS5 zum ersten Mal präsentierte, sorgte das sicher für recht gespaltene Meinungen in der Community. Viele sind mit dem Design der Konsole zwar zufrieden, Sony könnte aber vor allem mit weiteren Farbvarianten der Konsole weitere Käufer ansprechen.

Seit der PS2 erschien jede PlayStation-Konsole zum Launch in schlichtem Schwarz. Die PS5 wird allerdings einen Schwarz-Weiß-Mix haben (sehen wir einmal von der goldenen Luxus-Version ab). Wird Sony vielleicht bald schon eine komplett schwarze PlayStation 5 ankündigen? Darauf warte ich zumindest sehnlichst.

Eine schwarze PS5 wünschen sich mit Sicherheit viele Fans. ©LetsGoDigital

Darüber hinaus wäre es ebenfalls spannend, welche limitierten Versionen der Next-Konsole zuerst erscheinen werden. Bei der PS4 gibt es zum Beispiel verschiedenste Game-Bundles, bei denen eine aufwendig gestaltete Konsole beiliegt.

Wie sieht es mit PlayStation VR 2 aus?

Sony ist der Einzige der großen Konsolenhersteller, der sich im VR-Markt etabliert hat. Mit PlayStation VR feiert das japanische Videospiel-Unternehmen immer noch Erfolge. Sony hat sogar schon bekannt gegeben, dass die PS5 das PS VR-Headset unterstützen wird. Dadurch können Resident Evil 7 oder Iron Man VR auch auf der kommenden Sony-Konsole in der virtuellen Realität erlebt werden.

Könnte Sony an einem PS VR 2 arbeiten? © Sony

Sony könnte den Generationswechsel aber auch dafür nutzen, das eigene VR-Headset gründlich zu überarbeiten und einen Nachfolger herauszubringen. Die anderen Hersteller ruhen sich immerhin auch nicht aus.